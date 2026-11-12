ANTD.VN - Trước tình trạng một số thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng vào ban đêm, Công an xã Đông Anh, Hà Nội đã chủ động tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa, không để phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Công an xã Đông Anh tăng cường tuần tra ban đêm, chủ động ngăn ngừa vi phạm trong thanh thiếu niên

Bám tuyến, kiểm soát chặt địa bàn vào ban đêm

Chỉ huy Công an xã Đông Anh cho biết, thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, thậm chí mang theo hung khí khi tham gia giao thông vào ban đêm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự và an toàn giao thông. Những hành vi này không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông mà còn có thể dẫn đến các vụ việc gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của người dân.

Nhận diện rõ nguy cơ và tính chất phức tạp của tình hình, Công an xã Đông Anh đã chủ động xây dựng phương án, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ ban đêm. Trọng tâm là những tuyến đường, khu vực công cộng và địa bàn có nguy cơ phát sinh vi phạm, nơi thanh thiếu niên thường tụ tập, điều khiển phương tiện với tốc độ cao hoặc có biểu hiện gây mất trật tự công cộng.

Để công tác tuần tra đạt hiệu quả, trước mỗi ca công tác, cán bộ, chiến sĩ đều được quán triệt cụ thể về yêu cầu, nhiệm vụ; phân công rõ người, rõ trách nhiệm, xác định các tuyến, địa bàn cần tập trung kiểm soát. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được duy trì nghiêm túc, bảo đảm chủ động, linh hoạt, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, không để các nhóm thanh thiếu niên tụ tập kéo dài hoặc hình thành các điểm phức tạp về an ninh, trật tự.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an tập trung kiểm tra, phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là hành vi điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, không chấp hành quy định về an toàn giao thông, tụ tập gây mất trật tự hoặc mang theo các vật dụng có khả năng gây sát thương.

Công an xã Đông Anh lập hồ sơ, xử lý trường hợp vi phạm

Đối với những trường hợp vi phạm, cán bộ, chiến sĩ tiến hành kiểm tra, xác minh, đưa về trụ sở làm việc và lập biên bản theo quy định. Việc xử lý được thực hiện trên cơ sở tính chất, mức độ và hành vi cụ thể, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Cùng với biện pháp xử lý, lực lượng Công an chú trọng tuyên truyền, giáo dục, phân tích để các trường hợp vi phạm nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, hậu quả có thể xảy ra từ những hành vi bột phát, thiếu kiểm soát.

Đặc biệt, đối với thanh thiếu niên, công tác phòng ngừa được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh việc yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, cán bộ, chiến sĩ còn phối hợp với gia đình trong quản lý, giáo dục con em; nhắc nhở các em không tụ tập vào ban đêm, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không mang theo hung khí hoặc tham gia các nhóm có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Phòng ngừa từ gia đình, cộng đồng để ngăn vi phạm từ sớm

Thực tế cho thấy, nhiều hành vi vi phạm trong thanh thiếu niên có thể bắt nguồn từ tâm lý thích thể hiện bản thân, sự thiếu hiểu biết pháp luật, bị lôi kéo hoặc thiếu sự quan tâm, quản lý thường xuyên từ gia đình. Đáng chú ý, những cuộc tụ tập tưởng chừng mang tính bộc phát, nhất thời có thể nhanh chóng chuyển thành hành vi vi phạm nghiêm trọng nếu xuất hiện mâu thuẫn, kích động hoặc sử dụng hung khí.

Vì vậy, cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, Công an xã Đông Anh xác định công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp quản lý, giáo dục thanh thiếu niên là giải pháp quan trọng, có ý nghĩa lâu dài. Việc phát hiện, nhắc nhở và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lệch chuẩn ngay từ ban đầu sẽ góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm, không để những hành vi nhỏ tích tụ thành vụ việc phức tạp.

Công an xã Đông Anh phát hiện, xử lý nhiều thanh, thiếu niên vi phạm

Công an xã Đông Anh cũng đề nghị các bậc phụ huynh nâng cao trách nhiệm trong quản lý con em, thường xuyên quan tâm đến thời gian sinh hoạt, các mối quan hệ và việc sử dụng phương tiện giao thông của con. Gia đình cần kiên quyết không để con em đi chơi khuya, tụ tập thành nhóm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định hoặc mang theo hung khí, vật dụng nguy hiểm.

Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; khi phát hiện các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập gây rối, chạy xe tốc độ cao, mang theo hung khí hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, cần kịp thời thông báo cho Công an xã Đông Anh để có biện pháp kiểm tra, ngăn chặn, xử lý.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, không quản ngại ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đông Anh tiếp tục bám sát địa bàn, duy trì tuần tra, kiểm soát, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và xử lý vi phạm. Mục tiêu đặt ra không chỉ là phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây mất trật tự công cộng mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm, từ xa, hạn chế những nguy cơ có thể dẫn đến vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân trên địa bàn.