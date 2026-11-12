ANTD.VN - Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội vừa tổ chức hội nghị “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân, đánh giá tình hình an ninh, trật tự và góp ý nâng cao chất lượng Cảnh sát khu vực năm 2026.

đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và đồng chí Thượng tá Hoàng Phi Thường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an xã Thiên Lộc.

Phát biểu tại hội nghị Thượng tá Hoàng Phi Thường, Trưởng Công an xã Thiên Lộc cho biết, tầm quan trọng của hội nghị trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia đánh giá tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và hiệu quả công tác của lực lượng Công an, nhất là Cảnh sát khu vực. Qua đó, giúp lực lượng Công an kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu các phản ánh từ cơ sở, khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thượng tá Hoàng Phi Thường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an xã Thiên Lộc phát biểu

Theo báo cáo, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng, tình huống đột biến, bất ngờ. Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội; nổi bật là công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp. Các đại biểu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát khu vực trong thực hiện nhiệm vụ; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tiếp nhận, giải quyết những phản ánh, kiến nghị từ cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả Công an xã đạt được trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian qua; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của các phòng, ban, đơn vị, các thôn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tích cực thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an tận tụy, trách nhiệm, gần gũi và gắn bó với nhân dân. Đồng chí cũng mong muốn nhân dân tiếp tục đồng hành, thẳng thắn đóng góp ý kiến để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ” - đồng chí Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Đại biểu đóng góp ý kiến

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Thượng tá Hoàng Phi Thường, trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND xã cùng các ý kiến đóng góp của đại biểu và nhân dân. Đồng chí khẳng định Công an xã sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình công tác; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ, chiến sĩ Công an xã.