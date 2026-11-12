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Giáo viên hợp đồng có được nâng lương thường xuyên?

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Linh Đan

ANTD.VN - Giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp công lập có được nâng bậc lương thường xuyên hay không phụ thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động và phạm vi đối tượng áp dụng của quy định pháp luật.

Ngày 31/7/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thông tư này được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021.

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Theo quy định, không phải mọi giáo viên hợp đồng đều được nâng bậc lương thường xuyên. Ảnh minh họa

Theo khoản 1 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng áp dụng nếu trong hợp đồng có thỏa thuận xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 3 Nghị định số 235/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 quy định, chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động, phù hợp với quy định pháp luật và khả năng tài chính của đơn vị.

Như vậy, không phải mọi giáo viên hợp đồng đều được nâng bậc lương thường xuyên. Việc xem xét nâng lương cần căn cứ vào thỏa thuận xếp lương trong hợp đồng lao động, quy định pháp luật liên quan và điều kiện áp dụng của Thông tư số 08/2013/TT-BNV (đã được sửa đổi, bổ sung).

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Từ khóa:

#giáo viên hợp đồng #nâng bậc lương giáo viên #Bộ GD&ĐT

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