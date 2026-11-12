Quản trị AI thế nào để vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa quản lý rủi ro?

ANTD.VN -Đại biểu Ma Thị Thúy (đoàn Tuyên Quang) đặt câu hỏi, "chính sách phát triển AI cần được triển khai ra sao để những nhóm yếu thế không bị bỏ lại phía sau”?

Trong phiên chất vấn sáng nay, 12-11, đại biểu Ma Thị Thúy cho rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra cơ hội lớn cho phát triển kinh tế và quản trị quốc gia, nhưng đồng thời đặt ra những thách thức về an toàn thông tin.

“Đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ cho biết Việt Nam sẽ xây dựng cơ chế quản trị AI như thế nào để vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa quản lý rủi ro. Đồng thời, chính sách phát triển AI cần được triển khai ra sao để những nhóm yếu thế không bị bỏ lại phía sau”?- đại biểu đặt câu hỏi.

Đại biểu Ma Thị Thúy (đoàn Tuyên Quang) chất vấn

Trả lời chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, Việt Nam đã ban hành luật về AI, trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có luật riêng về lĩnh vực này.

Theo Bộ trưởng, trong quá trình xây dựng Luật về AI, vấn đề an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Lấy ví dụ, nếu một viên chức đưa dữ liệu mật lên công cụ AI để đặt câu hỏi thì có được phép hay không? Bộ trưởng khẳng định câu trả lời là "không".

Việt Nam hiện có 3 cấp độ bảo mật, do đó vấn đề bảo đảm an toàn dữ liệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Luật AI và các nghị định hướng dẫn đã đưa ra khung pháp lý để giải quyết vấn đề này.

Về bài toán cân bằng giữa phát triển và quản lý AI, Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Vũ Hải Quân lấy ví dụ trong lĩnh vực báo chí điện tử. Khi một tờ báo điện tử cho phép AI tiếp cận, khai thác dữ liệu, lượng truy cập có thể tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, nếu không cho phép AI tiếp cận, lượng truy cập có thể giảm đáng kể.

Đây là bài toán mà các doanh nghiệp phải cân nhắc để dung hòa giữa việc ứng dụng AI và quản lý những tác động của công nghệ này.

Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời chất vấn

Cũng theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, trên cơ sở Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật AI cùng các nghị định hướng dẫn, Bộ đã ban hành khung đạo đức AI, đưa ra những khuyến nghị để doanh nghiệp xác định những việc nên làm và không nên làm khi ứng dụng công nghệ.

Về chính sách phát triển AI dành cho người cao tuổi và các nhóm yếu thế, Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết trong quá trình xây dựng Luật Chuyển đổi số và Luật AI, vấn đề xã hội số, đặc biệt là bảo đảm quyền tiếp cận công nghệ của người yếu thế, đã được quan tâm.

Đối với người dân tại vùng sâu, vùng xa, trước hết phải bảo đảm hạ tầng kết nối. Những nơi chưa có sóng viễn thông cần được đầu tư đường truyền, đồng thời trang bị thiết bị truy cập và hướng dẫn người dân sử dụng.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao việc Quốc hội triển khai hiệu quả phong trào "Bình dân học vụ số", qua đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, giúp người dân từng bước tiếp cận và sử dụng công nghệ số.