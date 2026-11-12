Hà Nội: Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và chế độ báo cáo năm 2026

ANTD.VN - Ngày 12/11, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và chế độ báo cáo năm 2026, với sự tham dự của gần 300 đại biểu.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phạm Tiến Luật thông tin tại hội nghị

Cập nhật những nội dung mới về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Luật, Phó Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh ý nghĩa của việc cập nhật, nâng cao kiến thức và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính trong bối cảnh các quy định mới được ban hành, yêu cầu về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng cao.

Qua đó, đề nghị các đại biểu tập trung theo dõi, chủ động trao đổi những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời được hướng dẫn và tháo gỡ.

Tại Chuyên đề 1, đồng chí Tạ Thị Hải Yến, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Kinh tế ngành, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp đã truyền đạt điểm mới về công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 385/2026/NĐ-CP ngày 09/10/2026 của Chính phủ.

Thông qua phần trình bày, các đại biểu được cập nhật những quy định mới liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, qua đó có thêm cơ sở để nghiên cứu, rà soát và tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị. Nội dung tập huấn góp phần thống nhất nhận thức và nghiệp vụ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm việc triển khai các quy định được đồng bộ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đáng chú ý, phần trao đổi, thảo luận và giải đáp Chuyên đề 1 diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều đại biểu đến từ các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường. Các ý kiến tập trung nêu ra những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đặc biệt là việc rà soát, theo dõi và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính giải quyết cho cá nhân, tổ chức cũng như thủ tục hành chính nội bộ.

Đây đều là những nội dung gắn trực tiếp với hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, đòi hỏi sự thống nhất trong nhận thức và cách thức triển khai. Các đại biểu đã chủ động nêu những vấn đề còn băn khoăn khi áp dụng quy định mới, đồng thời trao đổi về cách thức thực hiện nhằm bảo đảm đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Trực tiếp trao đổi, giải đáp tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Luật, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố cùng các đồng chí báo cáo viên Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp đã lắng nghe, phân tích và làm rõ những vấn đề được các đại biểu nêu ra, tập trung vào các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 385/2026/NĐ-CP.

Các nội dung trao đổi chủ yếu liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức và thủ tục hành chính nội bộ, trong đó tập trung làm rõ cách hiểu, cách áp dụng các quy định mới, bảo đảm sự thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đại biểu trao đổi chủ yếu liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo

Tại Chuyên đề 2, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện doanh nghiệp đồng hành FPT đã trình bày về chế độ báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo Thông tư số 09/2026/TT-BTP ngày 15/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng thời hướng dẫn thao tác, thực hành trực tiếp trên Hệ thống báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Bên cạnh việc giới thiệu các nội dung liên quan đến chế độ báo cáo, báo cáo viên đã hướng dẫn các đại biểu tiếp cận và thực hiện các thao tác trên Hệ thống, kết hợp trình chiếu trực tiếp để các đơn vị theo dõi, thực hành. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, công chức nắm bắt cách thức sử dụng Hệ thống, phục vụ quá trình thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, cập nhật và gửi báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Trong phần trao đổi, giải đáp Chuyên đề 2, các đại biểu tiếp tục nêu những câu hỏi liên quan đến chế độ báo cáo và quá trình thao tác trên Hệ thống. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đồng chí Vũ Phương Thảo đã trực tiếp giải đáp, hướng dẫn các nội dung được quan tâm, hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Thông qua hai chuyên đề, Hội nghị đã tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính được tiếp cận, cập nhật những quy định mới, đồng thời trao đổi, làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đặc biệt, việc kết hợp giữa truyền đạt kiến thức chuyên môn, giải đáp tình huống thực tiễn và hướng dẫn thao tác trên Hệ thống báo cáo đã góp phần củng cố kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, giúp các đại biểu hiểu rõ hơn yêu cầu và trách nhiệm trong từng khâu thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa những nội dung được tập huấn vào quá trình thực hiện nhiệm vụ; chủ động rà soát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức và thủ tục hành chính nội bộ, kịp thời phát hiện những bất cập để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm đầy đủ nội dung và đúng thời hạn theo quy định. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động thông suốt và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.