Tinh quái thủ đoạn lừa đảo của “ông trùm” Mr Pips qua lời luận tội tại tòa

ANTD.VN - Sau hơn 1 ngày nghỉ, phiên tòa xét xử “ông trùm” lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng Mr Pips và 187 bị cáo liên quan tiếp tục vào sáng nay (4-11). Viện kiểm sát đã luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Hai “ông trùm” bị đề nghị tù chung thân

Theo đó, bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 11-12 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nam là Tù chung thân.

Về cùng 2 tội danh trên, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị đề nghị tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 10-11 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọ là tù chung thân.

Toàn cảnh phiên xét xử "ông trùm" Mr Pips và 187 bị cáo liên quan.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong (trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị đề nghị từ 8-9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 5-6 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Phong là từ 13-15 năm tù.

Nguyễn Thị Thủy (trú tại phường Tam Thắng, TP HCM) bị đề nghị từ 5 năm 8 tháng tù đến 7 năm tù về 2 tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức shark Bình) bị đề nghị từ 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn (cháu họ của Phó Đức Nam) bị đề nghị từ 5-6 năm tù về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. 177 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 14 năm 6 tháng tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn dụ dỗ bị hại đầu tư chứng khoán quốc tế Forex, xây dựng một quy trình lừa đảo như kịch bản nhiều lớp, vận hành và phối hợp chặt chẽ với nhau, từ khâu tiếp cận, tạo niềm tin đến giai đoạn chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, bộ phận marketing triển khai quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội với những nội dung hấp dẫn, đánh vào tâm lý người xem như: đầu tư lợi nhuận cao, kiếm tiền tại nhà, chuyên gia quốc tế hỗ trợ 1-1... nhằm thu thập dữ liệu khách hàng. Những người để lại thông tin sẽ được các nhân viên kinh doanh phân loại, đánh giá mức độ tiềm năng và chuyển cho bộ phận kinh doanh.

“Ông trùm” Mr Pips tại phiên tòa.

Sau khi tiếp nhận những dữ liệu này, mặc dù không có kiến thức về tài chính, chứng khoán nhưng các nhân viên sale được đào tạo theo kịch bản có sẵn, đóng vai nhân viên các sàn giao dịch chứng khoán, Forex lớn để tiếp cận bị hại.

Thuần thục “bí kíp” đưa bị hại “sập bẫy”

Theo luận tội của Viện kiểm sát, nội dung trao đổi của các nhân viên được đào tạo chuẩn hóa, từ cách tiếp cận, tạo tình cảm đến dẫn dắt câu chuyện đầu tư. Các bị cáo sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, đầu số điện thoại ẩn danh thông qua ứng dụng Zoiper để liên tục gọi điện, nhắn tin, kết bạn Zalo với khách hàng. Quá trình này có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.

Các nhân viên chuẩn bị nội dung liên lạc, dụ dỗ bị hại được chuẩn bị kỹ càng, tinh vi trong bộ "bí kíp 168 câu hỏi" do các đối tượng cầm đầu phổ biến cho nhân viên. Trong đó, các đối tượng đưa ra nhiều câu hỏi mời chào và dự kiến những tình huống bị hại có thể trả lời.

Với mỗi câu trả lời của bị hại, các đối tượng chuẩn bị từ 3 đến 4 phương án đối đáp trở lên, nhằm dẫn dắt khiến bị hại khó có thể từ chối. Sau đó, các bị cáo dụ dỗ bị hại tham gia các nhóm trên mạng xã hội như "Đầu tư thông minh 5.0 Victor", "Chiến lược đầu tư 4.0"... Thực chất, đây là những kịch bản lừa đảo được các bị cáo phối hợp dàn dựng một cách tinh vi, công phu.

Trong các nhóm này, hàng loạt tài khoản ảo đóng vai chuyên gia, nhà đầu tư thành công, liên tục đăng tải hình ảnh kinh doanh có lãi lớn, ảnh chụp màn hình giao dịch, biên lai chuyển tiền, video rút tiền thành công để tạo hiệu ứng đám đông và củng cố niềm tin cho bị hại.

Sau khi bao vây tâm lý, các bị cáo bắt đầu dẫn dắt bị hại tham gia giao dịch. Ở giai đoạn demo ban đầu, bị hại được hướng dẫn nạp một số tiền nhỏ để chơi thử và được cho thắng, thậm chí có thể rút tiền nhanh nhằm tạo cảm giác sàn giao dịch có uy tín.

Khi niềm tin được củng cố, các bị cáo thuộc bộ phận sale sẽ hướng dẫn bị hại tạo tài khoản trên sàn giao dịch, nạp tiền đầu tư, sau đó thông qua bộ phận support để chuyển thông tin của bị hại cho bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp theo.

Ở giai đoạn này, các bị cáo tiếp tục đóng giả chuyên gia, thúc đẩy bị hại tăng vốn bằng những lời mời chào về cơ hội đầu tư, thông tin nội bộ. Ngay khi bị hại nạp số tiền lớn, kịch bản đánh sập tài khoản được triển khai. Khi bị hại muốn rút tiền lãi, các đối tượng tư vấn giữ lại tiền để tham gia những cơ hội đầu tư lớn hơn hoặc sử dụng nhiều biện pháp trì hoãn việc rút tiền.

Đồng thời, các đối tượng đưa ra những lệnh giao dịch sai, tư vấn bị hại sử dụng đòn bẩy cao hoặc can thiệp kỹ thuật khiến tài khoản liên tục trong tình trạng thua lỗ, dẫn đến cháy tài khoản.

Sau đó, các bị cáo lợi dụng tâm lý sợ mất tiền của bị hại để tiếp tục thao túng, trấn an và yêu cầu nạp thêm tiền nhằm gỡ lỗ. Đồng thời, các đối tượng đặt ra những khoản phí không có thật như phí rút tiền, phí đẩy lệnh, thuế...

Các bị hại bị cuốn vào vòng xoáy nạp tiền liên tục cho đến khi cạn kiệt tài chính. Khi không còn khả năng nạp tiền, tài khoản sẽ rơi vào trạng thái không thể đặt lệnh giao dịch hoặc bị khóa, còn các chuyên gia tư vấn cắt liên lạc.