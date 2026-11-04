Bắt nhóm bỏ nhà lang thang trộm cắp xe máy

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ổ nhóm 5 đối tượng về tội “Trộm cắp tài sản”...

Trước đó, ngày 21-10-2026, Công an xã Phú Nghĩa (TP Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của 4 người dân về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy trên địa bàn xã vào sáng 15-10-2026.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Nghĩa đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, rà soát địa bàn và truy xét dấu vết nóng của tội phạm.

Bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định và bắt giữ ổ nhóm 5 đối tượng gây án, gồm: H.C.T.P. (SN 2008, trú tại xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang); V.S.C. (SN 2008, trú tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai); G.V.Đ. (SN 2009, trú tại xã Bản Mày, tỉnh Tuyên Quang); L.V.V. (SN 2009, trú tại xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La) và D.V.T. (SN 2010, trú tại xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang).

Các đối tượng bị bắt giữ tại Công an xã Phú Nghĩa

Qua xác minh nhân thân, dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng cả 5 đối tượng đã sớm bỏ nhà đi lang thang, không có việc làm, tụ tập ăn ở, sinh hoạt cùng nhau tại một quán Internet trên địa bàn phường Từ Liêm (TP Hà Nội). Để có tiền tiêu xài và nạp giờ chơi game, nhóm thiếu niên này đã bàn bạc, rủ nhau đi tìm sơ hở của người dân để trộm cắp xe máy.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi lấy trộm 4 chiếc xe máy tại xã Phú Nghĩa. Đấu tranh khai thác mở rộng, ổ nhóm này khai nhận còn thực hiện trót lọt một số vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.