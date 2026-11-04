Hanoi Smart Police vào học đường: Học sinh chủ động học cách tự bảo vệ

ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và ngăn chặn sự xâm nhập của các loại vũ khí, vật sắc nhọn, thuốc lá điện tử vào môi trường giáo dục, Công an xã Ứng Hòa (TP Hà Nội) vừa phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THPT Ứng Hòa B tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật trực tiếp tại các lớp học, hướng dẫn thao tác tính năng cảnh báo khẩn cấp (SOS) trên ứng dụng iHanoi và vận động học sinh tự nguyện hưởng ứng mô hình "Cặp sách an toàn"

Học sinh Trường THPT Ứng Hòa B vui vẻ, tự nguyện mở cặp sách cá nhân hưởng ứng phong trào xây dựng học đường an toàn dưới sự chứng kiến thân thiện của cán bộ Công an xã Ứng Hòa và đại diện Đoàn trường.

Kết hợp chặt chẽ "ba kênh" tuyên truyền, phòng ngừa từ sớm

Trước thực tế các loại thuốc lá điện tử thế hệ mới, chất gây nghiện và những trào lưu độc hại trên không gian mạng đang tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến lứa tuổi học sinh trung học phổ thông, công tác giữ gìn an ninh, an toàn học đường đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên, thực chất giữa nhà trường, gia đình và lực lượng Công an cơ sở.

Ở lứa tuổi đang hoàn thiện về tâm sinh lý, việc trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ chính là giải pháp căn cơ để ngăn ngừa những mâu thuẫn bộc phát có thể dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật .

Chủ động bảo đảm an ninh, an toàn trường học và phòng, chống tệ nạn xã hội, Ban Giám hiệu Trường THPT Ứng Hòa B đã chủ động phối hợp với Công an xã Ứng Hòa triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền tới toàn thể học sinh trong trường .

Sáng 4-11, trực tiếp cùng tổ công tác của Công an xã Ứng Hòa đến từng lớp học khối 12 để quán triệt và trò chuyện với học sinh, thầy Vũ Đại Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Ứng Hòa B cho biết, nhà trường xác định công tác phòng, chống tệ nạn và bạo lực học đường phải được thực hiện kiên trì thông qua ba hình thức kết hợp . Thứ nhất là tuyên truyền trực tiếp dưới cờ trước toàn trường và lồng ghép trong các giờ học chính khóa .

Thứ hai là tuyên truyền gián tiếp, trao đổi thông tin hai chiều thường xuyên với phụ huynh học sinh thông qua các kênh kết nối trực tuyến như Zalo, Facebook để gia đình cùng nắm bắt, quản lý con em . Thứ ba là phối hợp cùng lực lượng Công an xã Ứng Hòa trực tiếp xuống từng lớp học để phổ biến pháp luật, vận động các em học sinh tự giác chấp hành nghiêm nội quy nhà trường và các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự .

Tại các lớp học như 12A6 và 12A8, cán bộ Công an xã Ứng Hòa đã phân tích cụ thể những quy định của pháp luật nghiêm cấm hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí thô sơ, dao, vật sắc nhọn, công cụ hỗ trợ cũng như tác hại của thuốc lá điện tử và chất gây nghiện đối với sức khỏe, tương lai của học sinh. Những thông tin pháp luật được truyền tải ngắn gọn, sát thực tế đã giúp các em nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân trong việc giữ gìn môi trường học tập văn minh.

Thầy Vũ Đại Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Ứng Hòa B cùng tổ công tác Công an xã Ứng Hòa trực tiếp đến các lớp học khối 12 tuyên truyền, vận động học sinh tự giác nói không với bạo lực học đường và các vật dụng bị cấm.

100% học sinh vui vẻ hưởng ứng

Điểm đáng ghi nhận trong buổi sinh hoạt chuyên đề tại Trường THPT Ứng Hòa B là phương pháp tiếp cận mềm dẻo, giàu tính sư phạm và tôn trọng quyền riêng tư của học sinh. Thay vì những biện pháp kiểm tra hành chính cứng nhắc, Ban Giám hiệu nhà trường và cán bộ Công an xã Ứng Hòa đã khơi gợi tinh thần tự giác, vận động các em học sinh tự nguyện mở cặp sách cá nhân ngay trên mặt bàn để cùng thể hiện sự minh bạch, nói không với các vật dụng nguy hiểm và chất cấm .

Ngay sau lời phát động của thầy Hiệu trưởng Vũ Đại Thắng và phần phổ biến pháp luật của cán bộ Công an xã, toàn bộ học sinh tại các lớp đã vui vẻ, hào hứng mở khóa ba lô, cặp sách của mình dưới sự chứng kiến thân thiện của thầy cô giáo và các chiến sĩ Công an . Không khí tại lớp học diễn ra tự nhiên, thoải mái với những nụ cười rạng rỡ của các em học sinh khi chứng minh trong cặp sách của mình chỉ có sách vở và dụng cụ học tập lành mạnh .

Qua đợt vận động tự giác đối chiếu tại các lớp học, lực lượng chức năng và nhà trường ghi nhận 100% học sinh đều hợp tác tích cực, chấp hành nghiêm túc nội quy và không phát hiện bất kỳ trường hợp nào mang theo thuốc lá điện tử, vật sắc nhọn hay đồ dùng vi phạm quy định. Kết quả này phản ánh hiệu quả tích cực từ công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên của nhà trường và gia đình trong thời gian qua .

Chia sẻ ngay tại buổi tuyên truyền, em Nguyễn Thị Phương Anh, học sinh lớp 12A8 Trường THPT Ứng Hòa B bày tỏ: "Sau khi được các chú Công an tuyên truyền, tất cả chúng em đã tự nguyện mở cặp sách hưởng ứng phong trào an toàn học đường. Em cảm thấy hoạt động này rất thiết thực, giúp chúng em biết cách nhận diện, phòng tránh những vật dụng nguy hiểm để bảo vệ bản thân và bạn bè. Em sẽ cùng các bạn thực hiện nghiêm túc để xây dựng môi trường học đường an toàn và lành mạnh" .

Cán bộ Công an xã Ứng Hòa đến từng bàn học hướng dẫn học sinh Trường THPT Ứng Hòa B cài đặt và sử dụng các tiện ích của Hanoi Smart Police trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi).

Trang bị kỹ năng cầu cứu khẩn cấp qua ứng dụng Hanoi Smart Police

Song song với việc vận động học sinh tự giác phòng ngừa vi phạm, tổ công tác Công an xã Ứng Hòa đã trực tiếp đến từng dãy bàn học để hướng dẫn các em học sinh cài đặt và thao tác các tiện ích an toàn trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi), trọng tâm là tính năng Cảnh báo khẩn cấp (SOS) và mục phản ánh an ninh trật tự (Smart Police) .

Cầm điện thoại hướng dẫn trực quan cho từng nhóm học sinh, cán bộ Công an xã Ứng Hòa giải thích rõ: khi các em không may gặp phải các tình huống nguy hiểm trên đường đi học hoặc phát hiện nguy cơ bạo lực học đường, chỉ cần truy cập ứng dụng iHanoi trên điện thoại thông minh, chọn mục gửi tín hiệu SOS và nhấn nút kích hoạt . Ngay lập tức, hệ thống trực ban sẽ nhận diện chính xác vị trí định vị của học sinh đang gặp sự cố và nhanh chóng cử cán bộ Công an ở gần nhất đến hỗ trợ, xử lý kịp thời .

Video cán bộ Công an xã Ứng Hòa đến từng bàn học hướng dẫn học sinh Trường THPT Ứng Hòa B cài đặt và sử dụng các tiện ích của Hanoi Smart Police trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi).

Trực tiếp thực hành thao tác trên điện thoại cá nhân, em Nguyễn Thị Phương Anh (lớp 12A8) cho biết thêm, việc được các chú Công an hướng dẫn cài đặt và sử dụng tính năng SOS trên ứng dụng iHanoi giúp em và các bạn trong lớp cảm thấy rất yên tâm vì luôn biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ nhanh nhất từ lực lượng Công an khi gặp tình huống khẩn cấp .

Đánh giá về hiệu quả buổi làm việc, thầy Vũ Đại Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Ứng Hòa B chia sẻ: "Thay mặt Hội đồng sư phạm nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí Công an xã Ứng Hòa đã quan tâm đến đơn vị, trực tiếp tổ chức tuyên truyền và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Nhà trường rất mong trong thời gian tới, lực lượng Công an xã sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ, thực hiện tốt kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị nhằm đẩy lùi nguy cơ bạo lực học đường, bảo đảm môi trường giáo dục luôn an toàn, lành mạnh và không có các tệ nạn xã hội" .

Cách làm bài bản, kết hợp hài hòa giữa giáo dục ý thức tự giác, tôn trọng học sinh với việc ứng dụng công nghệ số của Công an xã Ứng Hòa và Trường THPT Ứng Hòa B không chỉ tạo sự đồng thuận, phấn khởi cho thầy và trò nhà trường, mà còn góp phần thiết thực giữ vững an ninh, an toàn học đường ngay từ cơ sở