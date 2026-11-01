Shark Bình lý giải lý do ngừng “tiếp tay” cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

ANTD.VN - Ngày mai (2-11), phiên tòa xét xử “ông trùm” lừa đảo Mr Pips cùng 187 bị cáo tiếp diễn sau ngày nghỉ cuối tuần. Tại vụ án, Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng hai nhân viên dưới quyền cũng bị đưa ra xét xử về tội “Rửa tiền” với số tiền gần 319 tỷ đồng.

Liên tục nhận được yêu cầu xác minh

Tại phần thẩm vấn, khi trả lời câu hỏi của luật sư nêu ra, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng) cho biết, các sàn giao dịch của Phó Đức Nam (tức Mr Pips) từng thuộc nhóm khách hàng có doanh thu cao, mang lại lợi nhuận tốt cho Công ty Ngân lượng.

Khi luật sư hỏi vì sao vào năm 2022 với tư cách Chủ tịch HĐQT, bị cáo lại chỉ đạo dừng toàn bộ dịch vụ thanh toán đối với các ví điện tử liên quan đến những sàn giao dịch của Phó Đức Nam, Nguyễn Hòa Bình khai rằng quyết định này xuất phát từ những rủi ro pháp lý.

Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) trả lời thẩm vấn tại phiên tòa.

Theo lời khai, khoảng tháng 2 đến 3-2022, Shark Bình được nhân viên báo cáo về việc các sàn giao dịch này nhiều lần nhận được yêu cầu xác minh từ cơ quan công an. Nhận thấy nhóm khách hàng có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro, bị cáo đã chỉ đạo Công ty Ngân Lượng ngừng cung cấp dịch vụ.

"Thấy có vẻ rắc rối và rủi ro nên bị cáo đã chỉ đạo công ty ngừng cung cấp dịch vụ cho nhóm khách hàng này để đảm bảo tính an toàn của hệ thống và ngăn chặn những sự việc tương tự có thể xảy ra trong tương lai cho khách hàng", bị cáo Bình khai.

Khi luật sư hỏi lại việc dừng cung cấp dịch vụ có nhằm hạn chế rủi ro, tránh gây thiệt hại cho khách hàng hay không, bị cáo xác nhận là đúng.

Liên quan đến mức phí dịch vụ, luật sư đặt câu hỏi về việc Ngân Lượng áp dụng mức phí 2,5% đối với giao dịch nạp tiền và 1% cộng 1.000 đồng đối với giao dịch rút tiền. Đây là mức phí chung hay được áp dụng riêng đối với các sàn giao dịch của Phó Đức Nam?

Nguyễn Hòa Bình khẳng định đây là mức phí được niêm yết công khai, áp dụng chung cho nhóm khách hàng sử dụng loại hình dịch vụ này, không phải mức phí riêng dành cho các sàn của Nam.

Theo bị cáo Bình, khi Phó Đức Nam gặp nhân viên Ngân Lượng để đề nghị giảm phí giao dịch, phía công ty của bị cáo cũng không đồng ý vì không có cơ sở áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt.

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả, luật sư hỏi Nguyễn Hòa Bình về việc trong giai đoạn điều tra, bị cáo đã tác động để Công ty Ngân Lượng nộp lại 5,7 tỷ đồng tiền phí thu được từ các giao dịch liên quan đến những sàn của Phó Đức Nam.

Bình xác nhận ngay trong giai đoạn điều tra đã chỉ đạo công ty nộp lại toàn bộ số tiền được xác định là hưởng lợi từ nhóm khách hàng này. Bị cáo cho biết, nếu quá trình xác minh tiếp tục phát hiện những khoản phí giao dịch phát sinh chưa được thống kê, bản thân sẽ tiếp tục chỉ đạo công ty nộp bổ sung.

Shark Bình đề nghị khoan hồng cho nhân viên

Luật sư tiếp tục đề cập tài khoản của Công ty Ngân Lượng tại Vietcombank đang bị phong tỏa với số dư theo tài liệu luật sư thu thập được là khoảng 6,3 tỷ đồng. Khi được hỏi có đồng ý sử dụng số tiền trong tài khoản bị phong tỏa để nộp bổ sung phần phí giao dịch còn thiếu, nếu được xác định, hay không, Nguyễn Hòa Bình khẳng định sẵn sàng.

Shark Bình được di lý trở lại trại tạm giam sau mỗi ngày xét xử.

"Bị cáo sẵn sàng chỉ đạo công ty nộp thêm nếu phát sinh các khoản phí giao dịch còn được thống kê bổ sung", Bình trình bày.

Trả lời câu hỏi về hoạt động kinh doanh của Công ty Ngân Lượng, Nguyễn Hòa Bình cho biết, từ năm 2009 đến nay, hệ thống cổng thanh toán trung gian và ví điện tử Ngân Lượng đã phục vụ hàng chục nghìn khách hàng, trong đó có các cơ quan nhà nước, tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp lớn.

Theo bị cáo, một số khách hàng được công ty miễn phí dịch vụ, điển hình là Cổng Dịch vụ công quốc gia, được Ngân Lượng cung cấp dịch vụ thanh toán miễn phí trong nhiều năm.

Nguyễn Hòa Bình cho rằng trong số lượng lớn khách hàng mà công ty phục vụ, việc phát sinh một khách hàng có hoạt động vi phạm pháp luật, khiến doanh nghiệp và những người liên quan bị ảnh hưởng là điều đáng tiếc.

"Trong hàng chục nghìn khách hàng tốt thì dính phải một khách hàng xấu như thế này, bị ảnh hưởng và liên lụy cũng rất đáng tiếc", Bình trình bày.

Ở cuối phần xét hỏi, luật sư đề cập việc trong số các bị cáo của vụ án có hai người từng là nhân viên Công ty Ngân Lượng, đồng thời hỏi Nguyễn Hòa Bình về nhận thức và suy nghĩ của bị cáo sau quá trình điều tra, truy tố và xét xử.

Trả lời tại tòa, Shark Bình chi rằng các bị cáo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm, đều là những nhân viên làm công ăn lương, có nhiều năm gắn bó với Công ty Ngân Lượng. Hai nhân viên này làm việc với mong muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng nhưng trong quá trình thực hiện công việc đã dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Bị cáo Bình cho rằng hai nhân viên này chủ yếu làm việc theo sự chỉ đạo của Bình nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết để giảm nhẹ hình phạt cho hai nhân viên dưới quyền.

Đặc biệt, đối với bị cáo Trần Thị Thanh Tâm, Shark Bình trình bày rằng theo thông tin bản thân được biết, bị cáo Tâm có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đồng thời vừa trải qua ca phẫu thuật liên quan đến ung thư tuyến giáp, sức khỏe đang gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, Nguyễn Hòa Bình đề nghị Tòa xem xét hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe và vai trò của hai nhân viên trong vụ án để có chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.