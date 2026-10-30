“Ông trùm” lừa đảo Mr Pips khai chi tiết lý do và mục đích lập “tổ tư vấn”

ANTD.VN - Chiều 30-10, phiên tòa xét xử “ông trùm” Mr Pips và 187 bị cáo liên quan trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng bằng thủ đoạn đầu tư chứng khoán, ngoại hối tiếp tục phần xét hỏi của đại diện Viện kiểm sát.

Trong phần xét hỏi vào chiều ngày thứ 5 xét xử vụ án, đại diện Viện Kiểm dân dân TP Hà Nội thực hành quyền công tố dành nhiều thời gian thẩm vấn Phó Đức Nam (tức Mr Pips) để làm rõ hoạt động của “tổ tư vấn” cũng như mối quan hệ giữa “ông trùm” với “bộ ba” bị cáo trong “tổ tư vấn”.

Lập “tổ tư vấn” để đối phó với cơ quan công an

Trả lời Viện kiểm sát (VKS), Phó Đức Nam khai trước khi điều hành các sàn giao dịch ngoại hối, bị cáo từng làm phiên dịch, sau đó được giao quản lý tại sàn chứng khoán GKFX ở TPHCM. Đến năm 2018, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran rồi trở về Việt Nam tổ chức hoạt động kinh doanh.

Toàn cảnh phiên xét xử "ông trùm" Mr Pips và 187 bị cáo liên quan.

Theo lời khai của Nam, mặc dù được quảng cáo là các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế nhưng thực chất hệ thống này không có hoạt động giao dịch như quảng cáo. Nhà đầu tư tham gia giao dịch thực chất là đặt cược với chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó sẽ thuộc về nhóm điều hành.

Mr Pips khai, mặc dù các văn phòng kinh doanh đặt tại Việt Nam nhưng những bộ phận quan trọng như công nghệ thông tin, vận hành hệ thống, kế toán, tài vụ đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ và do Uran trực tiếp quản lý.

Bản thân Nam cùng hai trợ thủ là Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền thu được. Theo lời khai của bị cáo, nhóm này chỉ được Uran chia từ 3% đến 5% tiền lãi sau khi trừ các khoản chi phí vận hành hệ thống.

Liên quan đến việc thành lập “tổ tư vấn”, Phó Đức Nam khai ban đầu bị cáo chưa có ý định xây dựng bộ phận này. Thời điểm đó, do các sàn giao dịch ngoại hối chưa được cấp phép tại Việt Nam nên bị cáo nhờ bị cáo Nguyễn Thanh Phong (anh trai người yêu Nam) tìm hiểu xem có thể hợp thức hóa hoạt động của các sàn forex hay không.

Thông qua Phong, Nam được giới thiệu và gặp gỡ cán bị cáo Phạm Trường Sơn cùng bị cáo Nguyễn Bá Sơn. Trong cuộc gặp đầu tiên vào cuối năm 2020, Nam trình bày với những người này về hàng loạt vấn đề mà hệ thống đang gặp phải, trong đó có việc hoạt động chưa được cấp phép, thông tin nội bộ thường xuyên bị lộ ra ngoài và khách hàng khiếu kiện sau khi thua lỗ.

“Ba vấn đề lớn bị cáo muốn nhờ là có mở được sàn forex ở Việt Nam hay không, làm sao để thoái thác trách nhiệm khi bị khách hàng khiếu kiện và cách xử lý khi nhân viên bị công an triệu tập”, Mr Pips khai trước tòa.

Từ những vấn đề trên, ý tưởng thành lập một bộ phận pháp chế hoặc quản trị rủi ro được đưa ra. Tuy nhiên, theo Nam người quyết định cuối cùng không phải bị cáo mà là Isik Uran, người trực tiếp quản lý hệ thống từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi được Nam báo cáo, Uran đồng ý thành lập một tổ tư vấn gồm 3 người nhằm hạn chế các khiếu nại của khách hàng, đồng thời tìm cách xử lý những rủi ro pháp lý khi nhân viên trong đường dây bị cơ quan công an triệu tập.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Theo lời “ông trùm”, “tổ tư vấn” này hoạt động như một bộ phận trong hệ thống tại Việt Nam, được chi trả 350 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài khoản tiền cố định, những người tham gia còn được nhận thêm tiền sau mỗi vụ việc tư vấn, giải quyết.

Đến năm 2021, khi nhân viên tại các văn phòng kinh doanh liên tục bị khách hàng khiếu kiện, Nam tiếp tục ra Hà Nội gặp các thành viên “tổ tư vấn” để trao đổi, tìm hướng xử lý. Cũng theo lời bị cáo, Nguyễn Thanh Phong từng giới thiệu một người tên Nguyên đến làm việc tại công ty. Sau đó, bị cáo tuyển người này vào bộ phận quản trị rủi ro.

Khi đại diện VKS hỏi về mục đích hàng tháng chuyển tiền cho Phạm Trường Sơn, Nam khai việc đưa tiền nhằm duy trì mối quan hệ. Đối với bị cáo Nguyễn Bá Sơn, Mr Pips cho biết mỗi khi có nhân viên trong hệ thống bị công an mời lên làm việc, bị cáo Sơn có tham gia đi cùng để hỗ trợ.

Ngoài ra, bị cáo Bá Sơn còn tham gia giải quyết một vụ việc liên quan đến Lê Khắc Ngọ tại Đà Nẵng. Đến năm 2023, khi Bùi Trung Đức bị bắt, Nguyễn Bá Sơn tiếp tục tham gia “gỡ tội” cho người này. Trong một vụ việc khác, khi khách hàng khiếu nại, bị cáo Bá Sơn đã hỗ trợ nhân viên công ty, gửi biên bản để khách hàng ký.

Tùy hứng mua ngay “xế hộp” cho anh trai người yêu

Cũng trong phần xét hỏi chiều nay, đại diện VKS làm rõ mối quan hệ và các giao dịch tài chính giữa Phó Đức Nam với Nguyễn Thanh Phong (anh trai bạn gái). Nam khai từng hỗ trợ Phong mua một chiếc ô tô Volvo XC90 trị giá khoảng 4 tỷ đồng. Chiếc xe này sau đó đã bị cơ quan chức năng thu giữ.

Ngoài ra, Nam còn cho Phong mượn tiền để mua căn hộ. Tuy nhiên, theo lời khai của bị cáo, khoản tiền vay này đã được Phong hoàn trả. “Bị cáo cho tiền Phong có mục đích gì không?”, đại diện VKS truy vấn.

Trả lời câu hỏi này, Nam cho rằng việc cho tiền xuất phát từ mối quan hệ tình cảm gia đình, bởi Phong là anh trai của người yêu bị cáo. Nam trình bày bản thân thường xuyên mua ô tô, thời điểm đó do “tùy hứng” nên quyết định mua xe cho Phong.

“Ông trùm” Mr Pips bị dẫn giải tới phiên tòa.

Đại diện VKS tiếp tục đặt vấn đề về một giao dịch chuyển tiền giữa Nam và Phong. Nội dung xét hỏi này cho thấy, có lần Mr Pips chuyển thừa khoảng 200 triệu đồng trong khoản tiền dùng để trả lương cho Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn. Sau đó, Nam yêu cầu Phong hoàn trả số tiền chuyển thừa.

Từ tình tiết trên, đại diện VKS đặt câu hỏi vì sao bị cáo có thể cho Phong chiếc ô tô trị giá tới 4 tỷ đồng nhưng lại đòi lại khoản tiền khoảng 200 triệu đồng chuyển thừa. VKS yêu cầu Nam giải thích liệu việc này có vô lý hay không.

Đáp lại, Phó Đức Nam khẳng định bản thân không thấy có điều gì bất hợp lý. “Tiền nào ra tiền đấy. Anh em tiền gì cho nhau là cho nhau, còn tiền nào hàng tháng là tiền từng tháng. Cái gì cho thì bị cáo bảo cho”, Nam trình bày.

Sau phần xét hỏi Phó Đức Nam, đại diện VKS tiếp tục thẩm vấn Nguyễn Thanh Tâm (người yêu Mr Pips) để làm rõ quá trình hai người quen biết và những hoạt động liên quan đến các sàn giao dịch ngoại hối.

Trước bục khai báo, Tâm cho biết năm 2017, bị cáo từng đến thực tập tại một công ty ở TP HCM. Theo lời khai của “bóng hồng”, bên ngoài văn phòng công ty có gắn biển hiệu GKFS. Khi làm việc tại đây, Tâm được trả mức lương 2 triệu đồng/tháng.

Công việc của Tâm là gọi điện mời chào khách hàng tham gia đầu tư. Để thực hiện nhiệm vụ, người quản lý giao cho Tâm một chiếc điện thoại Nokia cùng tờ giấy ghi sẵn nội dung hướng dẫn cách gọi điện, tư vấn khách hàng. Thời điểm đó, người trực tiếp quản lý Tâm là một người tên Minh.

Sau khi nghỉ việc tại công ty, trong một lần đi chơi cùng Minh, Tâm tình cờ gặp Phó Đức Nam. Tâm khai thời điểm hai người quen biết, Mr Pips vẫn đang là sinh viên. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai nảy sinh tình cảm và duy trì mối quan hệ cho đến nay.

Đến năm 2018, Tâm biết Nam được mời về làm quản lý tại sàn giao dịch GKFS. Trong thời gian yêu nhau, Tâm từng hai lần cùng bạn trai sang Thổ Nhĩ Kỳ. Bị cáo cũng có một lần đến văn phòng công ty của Isik Uran, người mà Nam khai là trực tiếp điều hành các bộ phận quan trọng trong hệ thống giao dịch ngoại hối.

Sáng mai (thứ Bảy, ngày 31-10) phiên tòa tiếp tục.