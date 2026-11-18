Cơ quan CSĐT-CATP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, mua bán trái phép chất ma tuý phát hiện ngày 2-5-2026 tại phường Phú Thượng, phường Cầu Giấy và phường Kim Liên, Hà Nội.

Chiếc xe SH hiện chưa xác định được chủ sở hữu

Quá trình điều tra, cơ quan công an hiện đang tạm giữ 1 xe máy kiểu dáng Honda SH gắn BKS: 29E2-447.14, Số máy: KF25E0045653, số khung: RLHKF2505GY045619.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thông báo ai là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe máy nói trên đề nghị liên hệ đồng chí Đinh Công Toàn - Đội 5 - Phòng CSĐTTP về ma tuý - Công an thành phố Hà Nội. ĐT: 0948.885.395