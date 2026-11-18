1. Xe Honda SH 125; Biển kiểm soát: 17B3 - 466.41, màu trắng đen; số máy: JF73E0126027, số khung: 730XGY125946 đã qua sử dụng, đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 6 năm 2019; Đăng ký xe mang tên LÊ ĐỨC ANH

2. Xe Honda màu vàng nâu; Biển kiểm soát: 29D1-533.19; Số khung: 015251; Số máy: 0015286.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm.

Khi tìm thấy 2 chiếc xe máy nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (qua Công an phường Xuân Đỉnh – địa chỉ 79 Đỗ Nhuận, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội ) gặp điều tra viên Dương Ngọc Tài để phối hợp giải quyết. ĐT 0914884994.