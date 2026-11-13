Tìm chủ sở hữu 2 chiếc xe máy liên quan vụ việc gây rối trật tự công cộng

Ngày 24-8-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Công an phường Xuân Phương) ra Quyết định khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 16-8-2026 tại phường Xuân Phương.

Hai chiếc xe máy chưa xác định được chủ sở hữu

Trong vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội thu giữ 2 xe máy:

1. Xe máy Honda Wave màu tím than, không BKS SM: JA39E2S891G3; SK: LHJA3928MY268888.

2. Honda Wave màu xanh tím than không yếm, không BKS SM: JA70E1203701; SK: LHJ393XSY239754.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã tra cứu chủ sở hữu nhưng không xác định được chủ sở hữu.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thông báo ai là chủ sở hữu của 2 chiếc xe máy trên đề nghị liên hệ với điều tra viên Lê Văn Tuấn - Công an phường Xuân Phương. ĐT: 0857.066.999.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có ai đến nhận, cơ quan công an sẽ giải quyết theo luật định.