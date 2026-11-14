Thông báo quyết định truy tìm vật chứng

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội quyết định truy tìm vật chứng trong lĩnh vực Điều tra hình sự là phương tiện giao thông có đặc điểm như sau:

Quyết định truy tìm

Loại phương tiện: Xe mô tô Nhãn hiệu: Honda; Loại xe: Wave; Màu son: Đen-Bạc; Số khung: RLHJA3922MY452188; Số máy: JA39E2476481; Biển kiểm soát: 29Z1 - 715.09;

Chủ đăng ký: Nguyễn Văn Dụng. Địa chỉ chủ đăng ký: Thôn Yên Nội, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (nay là xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội) Chủ sở hữu: Ngô Tiến Anh - SN: 2004 Địa chỉ chủ sở hữu: Thôn Gia Thượng, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội. Đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội hoặc Cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.

Công an xã Mê Linh, Hà Nội. ĐT: 0919687169