Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Gây rối trật tự công cộng, xảy ra ngày 15/07/2026 tại đường mới phía Đông, phường Hoàng Mai.

Quá trình điều tra, đã tạm giữ 01 xe mô tô nhãn Honda Wave Alpha màu cam, BKS: 29S6-562.57, SK: RLHHC1258FY345554, SM: HC12E7344817. Đề nghị ai là chủ sở hữu của phương tiện trên hoặc biết thông tin liên quan thì thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để giải quyết. (Liên hệ đồng chí Phạm Trần Ngọc Cường – Cán bộ công an phường Hoàng Mai, SĐT: 035.988.4581)