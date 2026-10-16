Tìm chủ sở hữu phương tiện, tang vật trong vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

ANTD.VN - Để phục vụ công tác điều tra vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn phường Dương Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội thông báo truy tìm chủ sở hữu hợp pháp của các phương tiện, tang vật đã bị thu giữ.

1h20 ngày 9/8/2026, tổ công tác Công an phường Dương Nội phối hợp với lực lượng 141 trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện một vụ việc vi phạm pháp luật trước số nhà 544 đường Quang Trung, phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Sỹ (sinh ngày 14/7/1974; nơi cư trú: số 51 ngõ 4 Bà Triệu, phường Hà Đông) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ các vật chứng bao gồm một túi nilon kích thước 3x3,5cm bên trong có chứa tinh thể màu trắng; một điện thoại di động nhãn hiệu Redmi A1 màu đen đã qua sử dụng (lắp sim số 0964012633) và một xe máy nhãn hiệu AirBlade màu đen - bạc, mang biển kiểm soát 29S1-029.17, số máy 0732134, số khung 027173.

Tang vật vụ án

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội thông báo truy tìm chủ sở hữu của các tang vật, phương tiện có đặc điểm nêu trên.

Ai là chủ sở hữu hợp pháp của số tài sản, phương tiện này, đề nghị liên hệ trực tiếp với Tổ Phòng chống tội phạm, Công an phường Dương Nội (địa chỉ: Khu A, HC02, An Phú shop Villa, đường Phan Kế Toại, phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội) hoặc qua Điều tra viên Chu Văn Tiến, số điện thoại: 0989.922.666 để phối hợp giải quyết.