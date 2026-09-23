Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại Khách sạn Mường Thanh Hà Nội

ANTD.VN - Nhằm hạn chế thiệt hại do cháy gây ra, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – CATP Hà Nội đã tổ chức buổi tuyên truyền về PCCC&CNCH tại Khách sạn Mường Thanh Hà Nội.

Đội viên Đội PCCC&CNCH cơ sở thực hành sử dụng bình chữa cháy

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn cho cán bộ, nhân viên Khách sạn Mường Thanh Hà Nội tại địa chỉ Lô CC2, Khu Bắc Linh Đàm, phường Định Công, thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) với các nội dung thiết thực, sát với tình hình hoạt động thực tế tại cơ sở.

Khách sạn là loại hình cơ sở dịch vụ lưu trú ngắn ngày, thường xuyên tập trung đông người, có nhiều khu vực chức năng như phòng nghỉ, nhà hàng, hội trường và các khu vực kỹ thuật. Quá trình hoạt động sử dụng nhiều thiết bị điện, hệ thống chiếu sáng, điều hòa và các thiết bị phục vụ sinh hoạt, kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ nếu không được quản lý, sử dụng đúng quy định. Đặc biệt, khi xảy ra sự cố, việc tổ chức thoát nạn, hướng dẫn khách lưu trú và xử lý đám cháy ngay từ ban đầu có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng PCCC&CNCH cơ sở phối hợp Đội CC&CNCH khu vực số 12 phối hợp tổ chức thực tập phương án PCCC&CNCH

Tại buổi tuyên truyền, huấn luyện, cán bộ, nhân viên khách sạn được phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; nhận diện các nguy cơ cháy, nổ thường gặp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; hướng dẫn biện pháp phòng ngừa cháy, nổ trong sử dụng điện, thiết bị sinh nhiệt và các nguồn lửa, nguồn nhiệt. Đồng thời, các học viên được hướng dẫn quy trình xử lý khi phát hiện cháy, cách báo động, thông tin cho lực lượng chức năng, tổ chức thoát nạn và phối hợp chữa cháy ngay từ ban đầu.

Đặc biệt, cơ sở đã phối hợp với Đội CC&CNCH khu vực số 12 tổ chức thực tập phương án chữa cháyxử lý tình huống giả định. Thông qua buổi thực tập, cán bộ, nhân viên được trực tiếp tham gia tình huống cháy giả định, từ đó giúp rèn luyện kỹ năng xử lý khi có cháy xảy ra, nâng cao khả năng phối hợp, bình tĩnh ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đội viên Đội PCCC&CNCH cơ sở di chuyển tài sản khi thực tập phương án

Bên cạnh kỹ năng chữa cháy, nội dung cứu nạn, cứu hộ và hướng dẫn thoát nạn cũng được chú trọng. Các học viên được thực hành phối hợp hỗ trợ, đưa người gặp nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời nâng cao kỹ năng tổ chức sơ tán, hướng dẫn khách lưu trú di chuyển đến nơi an toàn khi xảy ra cháy, nổ hoặc các tình huống khẩn cấp.

Thông qua chương trình tuyên truyền, huấn luyện, cán bộ, nhân viên Khách sạn Mường Thanh Hà Nội có điều kiện củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH. Đây cũng là dịp để cơ sở rà soát khả năng phối hợp giữa các bộ phận, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án xử lý khi có tình huống phát sinh.

Lực lượng PCCC&CNCH cơ sở phối hợp Đội CC&CNCH khu vực số 12 thực hành di chuyển người bị nạn ra khu vực an toàn

Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ và sự cố, tai nạn là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của cán bộ, nhân viên và khách lưu trú, bảo vệ tài sản, duy trì hoạt động ổn định của khách sạn, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh dịch vụ lưu trú an toàn, văn minh.

Trong thời gian tới, Đội CC&CNCH khu vực số 12 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCCC&CNCH dưới nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng trên địa bàn; qua đó góp phần thực hiện hiệu quả đợt cao điểm theo kế hoạch đề ra, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.