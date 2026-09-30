Bộ GD-ĐT cho biết Bộ này vừa công bố dự thảo quy định về tạo lập các loại dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời; sử dụng mã số hồ sơ học tập suốt đời để quản lí truy cập, khai thác dữ liệu; quy trình kết nối, đồng bộ, kiểm tra, đối soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu; quản lí, vận hành, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo và nội dung dữ liệu dùng chung. Thông tư này không áp dụng đối với dữ liệu giáo dục và đào tạo có liên quan đến bí mật nhà nước.

Dự thảo Thông tư hướng đến việc thống nhất sử dụng mã định danh cá nhân làm mã hồ sơ học tập suốt đời. Theo đó, mỗi người học có một mã định danh trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo; mã này đồng thời được sử dụng làm mã số Hồ sơ học tập suốt đời.

Dữ liệu Hồ sơ học tập suốt đời được thiết kế để ghi nhận liên tục quá trình học tập, rèn luyện, kết quả học tập, văn bằng, chứng chỉ và trình độ đào tạo của người học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Người học hoặc người đại diện hợp pháp của người học chưa thành niên được sử dụng mã số này để truy cập, khai thác dữ liệu của mình, đề nghị kiểm tra, đính chính dữ liệu không chính xác và thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính liên quan theo quy định.

﻿Dự thảo Thông tư hướng đến việc thống nhất sử dụng mã định danh cá nhân làm mã hồ sơ học tập suốt đời

Hồ sơ học tập suốt đời dự kiến bao gồm dữ liệu về học bạ số, văn bằng, chứng chỉ số, công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và kết quả học tập của người học trong các chương trình giáo dục, đào tạo.

Đây được xem là nền tảng để thông tin học tập của một người được quản lí xuyên suốt, có khả năng tra cứu, xác thực và chia sẻ hợp pháp giữa các cơ sở giáo dục, các cấp học, trình độ đào tạo.

Đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo, dữ liệu có thể được cập nhật thông qua Nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia hoặc kết nối, đồng bộ từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin, phần mềm quản lí và các cơ sở dữ liệu có liên quan. Tùy nhóm dữ liệu, việc đồng bộ có thể thực hiện theo thời gian thực hoặc định kì.

Nếu được triển khai đồng bộ, cơ chế này góp phần giảm việc nhập lại cùng một thông tin ở nhiều hệ thống, giảm thao tác thủ công và nâng cao khả năng sử dụng dữ liệu cho quản lí, thống kê, báo cáo, nghiên cứu, dự báo và cung cấp dịch vụ công.

Dự thảo cũng quy định người học có thể sử dụng mã số Hồ sơ học tập suốt đời để truy cập, khai thác thông tin của mình và đề nghị kiểm tra, đính chính khi phát hiện dữ liệu không chính xác.