Hà Nội sẽ tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời vào đầu tháng 10

ANTD.VN - Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 sẽ được tổ chức trên toàn thành phố Hà Nội, từ ngày 1 đến hết 7-10 tới.

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Theo đó, Tuần lễ được tổ chức với chủ đề: “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” nhằm mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Gắn học tập với thực hành, nâng cao năng suất lao động, chất lượng phục vụ nhân dân và phát triển bền vững.

Trong tuần lễ này, thành phố khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và nhân dân lựa chọn ít nhất một kỹ năng số thiết thực để học tập, thực hành và ứng dụng trong công việc, học tập hoặc đời sống.

Đối với các cơ sở giáo dục, tổ chức các hoạt động khuyến khích tự học, đọc sách, nghiên cứu, trải nghiệm, thực hành và vận dụng kiến thức vào học tập, lao động và đời sống. Tăng cường các hoạt động học tập gắn với thực tiễn, dự án học tập, trải nghiệm và giải quyết các vấn đề của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hướng dẫn người học sử dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp với độ tuổi, trình độ...

UBND cấp xã được giao chỉ đạo trung tâm học tập cộng đồng tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp, chuyên đề, diễn đàn, hoạt động trải nghiệm phù hợp với nhu cầu học tập của nhân dân, tập trung vào: Kỹ năng số thiết yếu; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm an toàn, bảo mật trên môi trường mạng; phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng; thương mại điện tử; quản lý tài chính cá nhân…

Đối với thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa và thiết chế văn hóa - giáo dục, tổ chức không gian đọc, không gian học tập số, ngày hội công nghệ, hoạt động giới thiệu sách, sách điện tử, sách nói, học liệu mở và tư liệu địa phương.

Đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức hoặc tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số và đổi mới sáng tạo phù hợp với vị trí việc làm. Xây dựng mô hình “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập”, văn hóa chia sẻ tri thức trong cơ quan, đơn vị...