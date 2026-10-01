Quỹ Thiện Tâm và hành trình 20 năm bền bỉ lan tỏa những giá trị tốt đẹp

ANTD.VN - Hai thập kỷ qua, Quỹ Thiện Tâm đã bền bỉ đưa những sẻ chia đến nhiều vùng miền, từ hỗ trợ sinh kế, giáo dục, y tế đến chăm lo an sinh và phát triển cộng đồng, góp phần cải thiện cuộc sống của hơn 10 triệu người.

Từ sẻ chia trước mắt đến những giá trị lâu dài

Ngày 3-10-2026 đánh dấu tròn 20 năm Quỹ Thiện Tâm hoạt động vì cộng đồng. Khởi nguồn từ tâm nguyện nhân ái của các nhà sáng lập Vingroup, Quỹ được vun đắp qua sự chung tay của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên Tập đoàn. Hai thập kỷ đi qua, hành trình ấy ngày càng được nối dài, từ những sẻ chia dành cho người còn nhiều khó khăn đến các chương trình hướng về sinh kế, giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng. Tất cả đều được duy trì thực hiện với mong muốn mỗi sự hỗ trợ không chỉ giải quyết một nhu cầu trước mắt mà còn mở thêm cơ hội cho cuộc sống về sau.

Quỹ Thiện Tâm đồng hành cùng An ninh Thủ đô mang Tết ấm đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Lạng Sơn dịp Tết Nguyên Đán 2026

Trong hành trình ấy, Báo An ninh Thủ đô nhiều năm qua đã cùng Quỹ Thiện Tâm thực hiện các hoạt động hướng về cộng đồng, trong đó có những chương trình chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Từ những chuyến đi về vùng sâu, vùng xa, sự sẻ chia được trao tận tay bà con, để mỗi món quà không chỉ góp phần vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn mang theo sự quan tâm, động viên từ cộng đồng. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến xuân về, những phần quà được trao tận tay bà con như một lời động viên đúng lúc, giúp những gia đình còn nhiều nhọc nhằn vơi đi phần nào nỗi lo ngày cuối năm và thêm ấm lòng khi biết mình luôn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng.

Năm 2017, Quỹ Thiện Tâm và An ninh Thủ đô phối hợp, trao tặng 500 suất quà đến với các hộ nghèo tại tỉnh Quảng Trị.

Khởi nguồn bằng những việc làm tưởng chừng rất giản dị ấy, một hành trình rộng lớn hơn đã dần được hình thành. Với những người đặt tâm huyết vào Quỹ Thiện Tâm, việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn có lẽ không chỉ là trao đi một món quà, mà còn là tìm cách tạo thêm điểm tựa và niềm tin để họ có thể tự tin bước tiếp.

Quỹ Thiện Tâm với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công và các gia đình chính sách

Trong lĩnh vực đền ơn đáp nghĩa, gần 1.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu Thanh niên xung phong và nạn nhân chất độc màu da cam đã được Quỹ phụng dưỡng, hỗ trợ thường xuyên; 27.000 ngôi nhà tình nghĩa, nhà tình thương được trao tặng cho người có công và hộ nghèo.

Không chỉ vậy, Quỹ cũng dành 11.000 tỷ đồng cho hoạt động tri ân người có công, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Từ những việc làm cụ thể ấy, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” được tiếp nối một cách lặng lẽ mà bền bỉ, góp phần mang sự tri ân đến với những người có công bằng những hành động nghĩa tình thiết thực trong cuộc sống.

Hoạt động an sinh xã hội được Quỹ Thiện Tâm triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước

Bên cạnh đó, với những gia đình còn chật vật mưu sinh, sự đồng hành cũng được Quỹ mở rộng và kéo dài hơn qua các chương trình hỗ trợ sinh kế. Cụ thể đã có gần 2 triệu suất quà được trao đến tay người dân có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết; 25.000 bò giống được trao hỗ trợ sinh kế các hộ gia đình. Cùng với các chương trình hỗ trợ sinh kế, hơn 11.000 hộ dân đã có cơ hội thoát nghèo.

Ghi dấu trong chặng đường ý nghĩa này, Quỹ cũng đồng hành và hỗ trợ cho 50 cơ sở từ thiện, cơ sở xã hội trên cả nước. Trong hành trình nối dài những vòng tay nhân ái ấy, mỗi con số đều gắn với một câu chuyện, một mảnh đời cụ thể. Ở đó, sự hỗ trợ về vật chất luôn đi cùng với sự sẻ chia, động viên về tinh thần để người nhận có thêm điểm tựa và nghị lực vượt qua những sóng gió trong cuộc sống.

Cũng trong hành trình bền bỉ gieo những hạt giống yêu thương ấy, Quỹ Thiện Tâm nhận thấy với nhiều gia đình, để cuộc sống bớt chật vật không chỉ cần một khoản hỗ trợ trước mắt mà còn cần một công việc có thể gắn bó lâu dài. Xuất phát từ trăn trở đó, Quỹ đã triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế gắn với điều kiện sản xuất và nhu cầu thực tế của từng địa phương.

Kết quả là đã có 200 hợp tác xã điển hình được hỗ trợ liên kết với các hộ nông dân nghèo để phát triển kinh tế; các hộ dân tại 10 tỉnh thành được hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới thông minh và 35 hộ được hỗ trợ lồng HDPE nuôi biển xa bờ…Sự đồng hành hỗ trợ này được gắn với những công việc rất đỗi quen thuộc trong cuộc sống đời thường, giúp người dân có thêm điều kiện làm ăn, tạo thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống gia đình.

Mở thêm cơ hội cho cộng đồng

Các hoạt động hỗ trợ giáo dục do Quỹ triển khai với mong muốn đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Nếu những món quà hay các chương trình sinh kế có thể phần nào giúp mỗi mảnh đời, mỗi gia đình có thêm chỗ dựa, thì câu chuyện giáo dục có thể mở ra một con đường dài hơi hơn cho mỗi đứa trẻ. Hiểu rõ điều đó nên trong suốt 20 năm qua, Quỹ Thiện Tâm đã trao 76.800 suất học bổng, xây dựng 581 công trình trường học, nhà bán trú và bếp ăn; trao 24.000 máy vi tính cho 1.125 trường khó khăn nhất.

Đặc biệt với các học sinh khiếm thị, 6 bộ sách giáo khoa chữ nổi cũng đã được biên soạn, giúp các em có thêm điều kiện học tập thuận lợi hơn. Sự quan tâm này cũng được mở rộng tới những trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Trong dự án Vin Nexus Center được Tập đoàn Vingroup công bố vào cuối năm 2025, Quỹ Thiện Tâm cam kết đồng hành lâu dài để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình hướng tới trẻ từ 2 đến 18 tuổi có nhu cầu giáo dục đặc biệt, với các nội dung từ can thiệp sớm, phát triển học thuật, kỹ năng sống đến định hướng nghề nghiệp.

Đội ngũ cô đỡ thôn bản được Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ đào tạo

Không chỉ chăm lo chuyện học hành của các em, Quỹ cũng dành nhiều nguồn lực cho việc chăm sóc sức khỏe, nhất là ở những nơi điều kiện y tế còn hạn chế. Xuyên suốt 20 năm qua, thông qua sự đồng hành của Quỹ đã có hơn 7 triệu lượt người được khám, chữa bệnh; 600 bác sĩ miền núi, hải đảo được hỗ trợ đào tạo; 1.200 cô đỡ thôn bản được hỗ trợ đào tạo và có thu nhập hàng tháng. Quỹ cũng dành 1.000 tỷ đồng cho Đề án cấp cứu ngoại viện quốc gia và 7.500 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Khi thiên tai xảy ra, sự hỗ trợ cũng được Quỹ Thiện Tâm đưa đến những nơi người dân đang cần nhất. Năm 2025, Quỹ đóng góp 1.000 tỷ đồng cho hai đợt mưa bão, trong đó có hỗ trợ khắc phục hậu quả siêu bão Yagi. Cùng với những khoản hỗ trợ sau thiên tai, 150 công trình phòng tránh thiên tai và 655 trạm đo mưa tự động được triển khai; 129 bể bơi phục vụ cộng đồng cũng được xây dựng tại các địa phương trong cả nước. Cũng từ những nhu cầu rất gần với đời sống, nhiều công trình hạ tầng cũng đã được Quỹ đồng hành thực hiện. Đó là 400 km đường giao thông, 98 công trình nước sạch và 500 công trình hạ tầng dân sinh được xây dựng, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân ở những địa bàn còn khó khăn.

Quỹ Thiện Tâm triển khai nhiều hoạt động tôn tạo, xây dựng các công trình văn hóa, lịch sử, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống tại các địa phương

Song song với việc chăm lo những điều kiện thiết yếu trong cuộc sống, Quỹ Thiện Tâm cũng dành sự quan tâm đến đời sống tinh thần, nơi những giá trị văn hóa được gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ. Hơn 600 công trình văn hóa, lịch sử được tôn tạo và xây dựng; 100 trạm phát thanh thông minh, 44 xe thư viện lưu động được đưa đến các địa phương. Quỹ cũng đồng hành trong việc bảo tồn, phát huy nghệ thuật Xẩm truyền thống.

Từ việc tu bổ những công trình đã gắn với ký ức của cộng đồng, đưa sách đến những vùng còn khó khăn cho đến góp sức giữ gìn một loại hình nghệ thuật dân gian, tất cả những hoạt động ấy đều góp phần để văn hóa không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích là nơi hơn 250 trẻ mồ côi được chăm sóc, học tập và hướng nghiệp

Sự sẻ chia trong đời sống cộng đồng cũng được Quỹ đặt vào một nơi rất đặc biệt, nơi những đứa trẻ mồ côi có thể lớn lên trong cùng một mái nhà chung, dưới tình yêu thương và sự chở che của những tấm lòng nhân ái. Đó là Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích được Quỹ thành lập với mong muốn mang đến cho các em không chỉ sự chăm sóc, nuôi dưỡng mà cả cơ hội học tập, hướng nghiệp và tự lập sau này.

Trên khuôn viên rộng 12 ha, hơn 250 trẻ mồ côi đang được chăm sóc, học tập và hướng nghiệp. Trong số đó, nhiều em đã trưởng thành, tốt nghiệp và có việc làm. Cùng với việc nuôi dưỡng các em, Quỹ còn bảo trợ một doanh nghiệp xã hội để hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, thêm một cơ hội để những người trẻ có thể học nghề, tìm việc và tự đứng trên đôi chân của mình.

Sau 20 năm, Quỹ Thiện Tâm đã có mặt tại 34 tỉnh, thành phố, với hơn 10 triệu người được hỗ trợ. Hơn 46.000 tỷ đồng đã và đang được chia sẻ tới cộng đồng, cùng hơn 50 chương trình quy mô lớn được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Những đóng góp của Quỹ được ghi nhận bằng Huân chương Lao động hạng Nhất, 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, "Giải thưởng ASEAN về Phát triển nông thôn và Xóa đói giảm nghèo", vinh danh "Hạng mục Năm" tại "Giải thưởng Vì cộng đồng 2025".

Nhìn lại chặng đường ấy, những con số có thể cho thấy quy mô của các chương trình, nhưng điều dễ bắt gặp hơn vẫn là những thay đổi trong đời sống. Đó có thể là một gia đình có thêm cách làm ăn, một học sinh có điều kiện tiếp tục việc học, một người dân được chăm sóc sức khỏe, hay một vùng khó khăn có thêm đường, nước sạch và những công trình phục vụ cộng đồng.

Năm 2018, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup phối hợp cùng với Báo An ninh Thủ đô mang quà đến với bà con ở Võ Nhai và Đại Từ - Thái Nguyên

20 năm qua, hoạt động của Quỹ Thiện Tâm vì thế vẫn đang tiếp tục được nối dài từ những sẻ chia trước mắt đến những hoạt động, dự án cần sự kiên trì và đầu tư trong thời gian lâu dài. Giáo dục, y tế, sinh kế, hạ tầng, văn hóa hay phòng tránh thiên tai....mỗi lĩnh vực đều có một nhu cầu khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ những điều rất cụ thể trong cuộc sống. Bước sang chặng đường mới, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục mang theo tinh thần “Đồng hành cùng đất nước – đồng cảm với con người” để những việc làm hướng về cộng đồng được tiếp nối bằng những cách làm phù hợp với từng hoàn cảnh và nhu cầu thực tế.