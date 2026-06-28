Cao Bằng: Ngập lụt nhiều nơi, nỗ lực di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm

ANTD.VN -Mưa lớn từ ngày 25-6, khiến nước các sông lên cao, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng bị ngập úng, sạt lở đất...

Lực lượng chức năng hỗ trợ dân di dời tài sản và người trong đêm tối

Đêm 26, rạng sáng 27/6, lãnh đạo xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng, cùng lực lượng chức năng xã, thôn đã đến các hộ gia đình tại một số xóm trên địa bàn xã bị ngập lụt để tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến 1h00 ngày 27/6, các cán bộ chiến sỹ công an, quân đội...đã hỗ trợ trên 50 hộ dân di dời tài sản và người đến nơi an toàn, đặc biệt là các trường hợp gia đình có người già và trẻ nhỏ.

Trước đó, trong ngày 26-6, khoảng 300 hộ dân tại xã Hoà An cũng đã được di dời ra khỏi vùng nguy hiểm như xóm Nà Tẻng, Mã Quan, Thái Cường, xóm 9 và 6 Bế Triều.

Nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực ven sông ở Cao Bằng bị ngập sâu

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Tài nguyên nước, tỉnh Cao Bằng, từ đêm 25-6 đến nay, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, sạt lở đất trên diện rộng tại nhiều địa phương trong tỉnh, làm 350 nhà dân bị ảnh hưởng, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, thiệt hại ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.

Từ 22h00 ngày 25/6, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to đến rất to. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Tĩnh Túc 266,4 mm, Tam Kim 247,8 mm, Thông Nông 219,6 mm, Trương Lương 193 mm, Quảng Lâm 178,8 mm, Tà Sa 156,8 mm, Cần Yên 146,4 mm... nhiều nơi khác đạt từ 50 - 80 mm.

Mưa lớn khiến lũ trên các sông, suối dâng cao, gây ngập úng tại nhiều xã. Đến 15h00 ngày 26/6, mực nước sông Bằng Giang đạt 181,69 m, vượt báo động 2 0,19 m và tiếp tục lên nhanh. Trong khi đó, mực nước sông Gâm tại trạm thủy văn Bảo Lạc đạt 195,15 m, thấp hơn báo động 1 0,85 m.

Ngoài ra, mưa lũ làm gần 282,7 ha lúa, hoa màu và rau màu bị ngập nước; 4 con bò bị chết, gồm 2 con bị sét đánh tại xã Cô Ba và 2 con tại xã Hòa An.

Về giao thông, Quốc lộ 34 xảy ra sạt lở tại 3 vị trí, làm ách tắc giao thông; nhiều điểm trên các tuyến đường tỉnh 216 và 202 bị ngập, sạt lở taluy dương gây chia cắt cục bộ. Bảy tuyến giao thông nông thôn tại các xã Quảng Lâm, Minh Khai, Sơn Lộ và Cô Ba cũng bị hư hỏng do sạt lở. Ba cột điện hạ thế tại xã Tĩnh Túc bị đổ...

Hiện, các địa phương huy động lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ", hỗ trợ người dân di dời tài sản, bảo đảm an toàn tính mạng, đồng thời tiếp tục thống kê, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.