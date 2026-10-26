Tàu Hà Nội- Nam Ninh giá 1 triệu đồng/vé, chạy hàng ngày

Theo thông tin từ Công ty CP Vận tải đường sắt, tàu khách liên vận quốc tế trên tuyến Gia Lâm (Hà Nội) - Nam Ninh (Trung Quốc) khai thác hàng ngày, sử dụng 4 - 5 toa giường nằm hai tầng. Giá vé từ ga Gia Lâm đến ga Nam Ninh hiện là 1.001.000 đồng, giữ nguyên so với mức giá đang áp dụng.

Theo lịch trình, tàu khởi hành từ ga Gia Lâm lúc 21h20 (giờ Hà Nội), đến ga Đồng Đăng lúc 0h55 và đến ga Nam Ninh lúc 10h06 ngày hôm sau (giờ Bắc Kinh).

Ở chiều ngược lại, tàu xuất phát từ ga Nam Ninh lúc 18h05 (giờ Bắc Kinh), đến ga Gia Lâm lúc 5h30 sáng hôm sau (giờ Hà Nội).

Tàu liên vận Hà Nội- Nam Ninh chạy hàng ngày, giá vé 1 triệu đồng/người/chiều

Hành khách có thể mua vé trực tuyến trên website của ngành Đường sắt hoặc mua trực tiếp tại các nhà ga đường sắt trên toàn quốc.

Với hình thức trực tuyến, sau khi chọn ga đi, ga đến và ngày khởi hành, hành khách thực hiện đặt vé, thanh toán theo hướng dẫn. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống gửi biên lai thu tiền qua email hoặc cung cấp trên hệ thống. Biên lai này chỉ xác nhận giao dịch thanh toán, không thay thế vé tàu hợp lệ.

Để nhận vé, hành khách cần đến nhà ga ghi trên biên lai trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến ít nhất 1 giờ trước giờ tàu chạy, mang theo hộ chiếu, thị thực còn hạn và biên lai thu tiền đã nhận khi đặt vé trực tuyến.

Ngoài ra, tại ga Hà Nội, hành khách có thể mua vé nối chuyến từ Nam Ninh đi các ga Quế Lâm Bắc, Hoành Dương, Trường Sa, Trịnh Châu và Bắc Kinh Tây. Các chuyến tàu này xuất phát từ ga Nam Ninh vào thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần.

Hiện, ngành Đường sắt Việt Nam chỉ bán vé chiều đi từ Gia Lâm đến Nam Ninh. Hành khách có nhu cầu đi chiều ngược lại từ Nam Ninh về Gia Lâm cần mua vé tại các nhà ga thuộc hệ thống đường sắt Trung Quốc.