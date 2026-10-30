Tất cả vì cuộc sống bình yên của nhân dân

ANTD.VN - Ngày 29/10/2026, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội tổ chức Hội nghị “Đánh giá tình hình an ninh, trật tự và góp ý về trách nhiệm của Cảnh sát khu vực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở năm 2026”.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trung tá Bùi Thế Anh – Trưởng Công an phường, cùng sự tham dự của đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các tổ dân phố và các đại biểu trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị là dịp để lực lượng Công an phường gặp gỡ, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến nhận xét và góp ý chân thành của các đại biểu, đại diện cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đây không chỉ là hoạt động đánh giá kết quả công tác mà còn là cơ hội để lực lượng Công an gần dân hơn, hiểu dân hơn, kịp thời khắc phục những hạn chế và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã tham dự, phát biểu chỉ đạo và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an phường, đặc biệt là Cảnh sát khu vực trong công tác bám sát địa bàn, gần gũi với nhân dân, chủ động nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trực tiếp chủ trì hội nghị, đồng chí Trung tá Bùi Thế Anh – Trưởng Công an phường Hai Bà Trưng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, cầu thị, nghiêm túc lắng nghe và trao đổi, giải đáp những ý kiến đóng góp của đại biểu. Những vấn đề được nhân dân quan tâm liên quan đến tình hình an ninh, trật tự, trách nhiệm của Cảnh sát khu vực, công tác quản lý địa bàn, tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị của người dân được đưa ra trao đổi trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và cùng hướng tới mục tiêu chung: giữ gìn bình yên cho mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.

Đồng chí Trưởng Công an phường đã trực tiếp làm rõ các nội dung thuộc trách nhiệm của đơn vị, đồng thời ghi nhận những phản ánh, kiến nghị để chỉ đạo các tổ công tác, cán bộ, chiến sĩ nghiêm túc rà soát, khắc phục.

Đặc biệt, với tinh thần không né tránh những vấn đề còn tồn tại, không ngại tiếp thu những ý kiến góp ý thẳng thắn, đồng chí Trưởng Công an phường đã trực tiếp làm rõ các nội dung thuộc trách nhiệm của đơn vị, đồng thời ghi nhận những phản ánh, kiến nghị để chỉ đạo các tổ công tác, cán bộ, chiến sĩ nghiêm túc rà soát, khắc phục. Qua đó thể hiện quyết tâm của người đứng đầu đơn vị trong việc xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an phường bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy, gần dân và vì nhân dân phục vụ.

Đối với lực lượng Cảnh sát khu vực, sự gần gũi với nhân dân không chỉ thể hiện qua những lần gặp gỡ, tiếp xúc mà còn ở việc thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động nắm bắt tình hình từng tổ dân phố, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của người dân và có mặt kịp thời khi người dân cần hỗ trợ. Mỗi việc làm thiết thực, mỗi lần hướng dẫn tận tình, mỗi kiến nghị được tiếp nhận và giải quyết thấu đáo sẽ góp phần xây dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Thông qua hội nghị, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp tục xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ trong việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc; nâng cao văn hóa ứng xử, tinh thần tận tụy, trách nhiệm khi tiếp xúc và giải quyết công việc của nhân dân. Đồng thời, đơn vị tiếp tục chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để những mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng kéo dài, phức tạp.

Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng Công an, việc giữ gìn an ninh, trật tự rất cần sự đồng hành, chia sẻ và chung tay của mỗi người dân. Mỗi thông tin có giá trị, mỗi phản ánh kịp thời, mỗi hành động có trách nhiệm trong cộng đồng đều góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo vệ tài sản, tính mạng của bản thân và những người xung quanh, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, nghĩa tình.

Công an phường Hai Bà Trưng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và những ý kiến đóng góp thẳng thắn, chân thành của nhân dân. Mọi phản ánh, kiến nghị chính đáng của người dân sẽ là cơ sở để đơn vị tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng công tác, hướng tới giải quyết công việc ngày càng kịp thời, hiệu quả và thiết thực hơn.

Gần dân để hiểu dân, lắng nghe để sẻ chia, trách nhiệm để tạo niềm tin. Đó cũng là tinh thần mà Công an phường Hai Bà Trưng hướng tới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, để mỗi người dân yên tâm sinh sống, lao động và học tập trên địa bàn.