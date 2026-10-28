Nâng cao năng lực tuần tra, kiểm soát và thực thi nhiệm vụ

ANTD.VN - Sáng 28/10, Công an Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ bàn giao xe ô tô bán tải chuyên dụng cùng hệ thống trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thiết bị văn phòng cho lực lượng Công an các xã, phường trên địa bàn, đáp ứng kịp thời điều kiện công tác, chiến đấu ngay từ cơ sở. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội chủ trì buổi lễ.

Khai thác tối đa công năng phương tiện, phục vụ nhân dân

Nhằm tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại cơ sở, từ nguồn trang cấp của Bộ Công an và nguồn kinh phí do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đầu tư, Công an Thành phố đã hoàn tất việc trang bị đồng bộ các phương tiện cơ giới chuyên dụng và hệ thống thiết bị công nghệ có cấu hình kỹ thuật cao phục vụ công tác chuyên môn.

Đại tá Giáp Thành Trung, Trưởng phòng Hậu cần, CATP Hà Nội trình bày báo cáo tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội khẳng định, việc trang cấp xe ô tô chuyên dụng và hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hôm nay không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc, hỗ trợ kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, mà còn là bước đi thiết thực thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong lộ trình xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nguồn lực này trực tiếp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an tại cơ sở theo phương châm "bám sát cơ sở", "gần dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân", đồng thời tăng cường năng lực chiến đấu, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Để nguồn tài sản quý giá do Nhà nước, Bộ Công an và Thành phố đầu tư phát huy hiệu quả cao nhất trong thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng chí Phó Giám đốc Công an Thành phố lưu ý Trưởng Công an các xã, phường thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công đúng tiêu chuẩn, định mức và đúng đối tượng; không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí hoặc sử dụng sai mục đích.

Các đơn vị sau khi tiếp nhận phương tiện, trang thiết bị cần gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp quản lý, vận hành; duy trì nền nếp kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng định kỳ nhằm giữ cho phương tiện, máy móc luôn ở trạng thái kỹ thuật tốt nhất, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP bàn giao phương tiện, trang thiết bị cho đại diện các đơn vị

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Phòng Hậu cần trong công tác tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trang cấp phương tiện, thiết bị kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác của các lực lượng trong Công an Thành phố.

Trang bị đồng bộ phương tiện cơ giới và thiết bị chuyên dụng

Tại buổi lễ, Công an Thành phố Hà Nội đã tiến hành bàn giao đợt 1 gồm 74 xe ô tô bán tải chuyên dụng được lắp đặt đồng bộ thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phục vụ trực tiếp công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự cho lực lượng Công an cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội kiểm tra phương tiện, trang thiết bị được bàn giao

Đại diện các đơn vị Công an phường, xã trên địa bàn Thành phố như: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Láng, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy, Hồng Hà, Long Biên, Tây Hồ, Hoàng Liệt, Việt Hưng, Hoàng Mai, Định Công, Lĩnh Nam, Thanh Xuân, Khương Đình, Phú Thượng, Sơn Tây, Hà Đông, Dương Nội, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Gia Lâm, Đông Anh, Đa Phúc, Hồng Vân, Nội Bài, Thượng Phúc... đã trực tiếp nhận bàn giao phương tiện và trang thiết bị để đưa vào vận hành thực tế.

Phương tiện, trang thiết bị được bàn giao cho các đơn vị

Cùng với hệ thống phương tiện cơ giới phục vụ tuần tra cơ động, Công an Thành phố Hà Nội cũng bàn giao đồng bộ số lượng lớn các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và thiết bị văn phòng cho các đơn vị. Trong đó, nhóm thiết bị kỹ thuật chuyên dụng như camera ghi hình cài áo, thiết bị ghi âm và bộ thiết bị cảnh báo cháy, nổ, vùng cấm đóng vai trò hỗ trợ trực tiếp cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Song song với đó, hệ thống trang thiết bị tin học, máy văn phòng gồm hàng trăm bộ máy vi tính cấu hình cao, máy in, máy photocopy, máy scan, tủ bảo quản chống ẩm và máy hủy tài liệu cũng được trang cấp đồng bộ nhằm phục vụ hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, lưu trữ và bảo mật thông tin nghiệp vụ.

Hình ảnh các đơn vị nhận phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác...