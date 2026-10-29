Kịp thời hỗ trợ Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc tìm lại tài sản thất lạc

ANTD.VN -Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Faisal Shahkar, Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội khi không may làm thất lạc điện thoại cá nhân.

Sự việc để lại ấn tượng tốt đẹp về tinh thần trách nhiệm, tác phong chuyên nghiệp của lực lượng Công an Thủ đô trong mắt bạn bè quốc tế.

Theo đó, khoảng 5h30 một buổi sáng trong thời gian công tác tại Hà Nội, ông Faisal Shahkar đi tập thể dục tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và không may làm rơi một chiếc điện thoại iPhone 17. Sau khi phát hiện tài sản bị thất lạc, ông đã đến Công an phường Hoàn Kiếm trình báo và đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàn Kiếm đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy tìm tài sản. Quá trình tìm kiếm, Công an phường phối hợp với Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông - Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Hai Bà Trưng rà soát thông tin, xác định người nhặt được tài sản, qua đó kịp thời hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Sau chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 05 đến 09/10/2026, ông Faisal Shahkar đã gửi thư cảm ơn tới Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, trong đó bày tỏ sự trân trọng đối với Công an thành phố Hà Nội, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hoàn Kiếm, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Hai Bà Trưng. Ông đánh giá cao tác phong chuyên nghiệp, sự chu đáo, tận tình và tinh thần sẵn sàng hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ trong suốt thời gian lưu trú tại Hà Nội.

Thư cảm ơn của ông Faisal Shahkar gửi Bộ trưởng Bộ Công an sau chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ghi nhận kết quả trên, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang biểu dương sự vào cuộc trách nhiệm, hiệu quả của Công an thành phố Hà Nội trong xử lý tình huống; qua đó để lại ấn tượng tốt đẹp về năng lực, trình độ chuyên môn và tinh thần phục vụ của lực lượng Công an Việt Nam nói chung, Công an Thủ đô nói riêng.

Việc làm trách nhiệm, tận tình của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị không chỉ góp phần hỗ trợ khách quốc tế khi gặp tình huống phát sinh mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô chuyên nghiệp, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ; góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, an toàn và mến khách.