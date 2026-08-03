Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ cơ sở phường Xuân Phương

ANTD.VN - Nhằm nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngay từ cơ sở, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ UBND, Công an và Trạm Y tế phường Xuân Phương, góp phần củng cố lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn.

Báo cáo viên hướng dẫn các cách cứu người bị nạn trong đám cháy

Thực hiện Kế hoạch số 2318/KH-PC07-KV16 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, ngày 2-8, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với UBND phường Xuân Phương tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ UBND phường, Công an phường và Trạm Y tế phường Xuân Phương.

Hoạt động nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về công tác PCCC&CNCH, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở. Đây cũng là giải pháp thiết thực góp phần phát huy hiệu quả phương châm "phòng ngừa là chính", xử lý kịp thời các sự cố ngay từ ban đầu.

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân trong thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy. Báo cáo viên cũng hướng dẫn nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn gây cháy, nổ tại trụ sở làm việc, khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh; quy trình kiểm tra an toàn PCCC; xây dựng phương án chữa cháy, kỹ năng tổ chức thoát nạn và phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi xảy ra sự cố.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 16 hướng dẫn kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy

Nội dung tập huấn được xây dựng sát thực tế, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Trong phần thực hành, các học viên trực tiếp sử dụng bình chữa cháy xách tay, xử lý tình huống cháy giả định, thực hành kỹ năng cứu người bị nạn, triển khai đội hình chữa cháy ban đầu và các biện pháp thoát nạn an toàn. Qua các tình huống mô phỏng, học viên được rèn luyện khả năng phản ứng nhanh, phối hợp xử lý hiệu quả theo phương châm "4 tại chỗ", góp phần giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

Theo Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16, lớp tập huấn không chỉ giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ UBND phường, lực lượng Công an và Trạm Y tế mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC tại địa phương. Qua đó, phát huy vai trò của lực lượng cơ sở trong tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn cho nhân dân.

Các học viên tham gia thực hành các phương tiện chữa cháy

Trong thời gian tới, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các phường trên địa bàn tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC đến cán bộ, công chức, người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa phong trào toàn dân tham gia PCCC ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.