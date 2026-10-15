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Pháp luật

Khởi tố đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý

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Linh Nhi

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nhâm về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Ngày 10-10, qua công tác điều tra xác minh nguồn tin về tội phạm về đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn, Công an xã Tây Phương, Hà Nội đã triệu tập Nguyễn Hữu Nhâm (SN 1992, trú tại thôn Bình Phú, xã Tây Phương, TP Hà Nội) là đối tượng liên quan để làm rõ.

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Đối tượng Nguyễn Hữu Nhâm

Tại cơ quan công an, Nhâm khai nhận hành vi bán trái phép chất ma tuý cho N.C.Q (SN 1997, trú tại thôn Thạch, xã Tây Phương, TP Hà Nội) vào ngày 17-5-2026 tại nhà riêng của Nhâm thuộc thôn Bình Phú, xã Tây Phương, TP Hà Nội.

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nhâm về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

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Từ khóa:

#Mua bán ma tuý

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