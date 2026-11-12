Độc đáo những bộ ảnh lịch Công an nhân dân năm 2027

ANTD.VN -Sáng 12/11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân tổ chức lễ khai trương phát hành lịch Công an nhân dân năm 2027. Đây là hoạt động thường niên được đông đảo cán bộ, chiến sĩ và bạn đọc yêu mến lịch Công an nhân dân mong đợi.

Nhà xuất bản Công an nhân dân phát hành các bộ lịch năm 2027

Buổi lễ khai trương thu hút đông đảo bạn đọc, đặc biệt là giới trẻ và những người yêu thích lịch Công an nhân dân. Từ lâu, những bộ lịch này đã trở thành một nét văn hóa tinh thần đặc trưng mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Sự góp mặt của các gương mặt mẫu lịch trẻ trung cùng mẫu nhí Cami trong năm 2027 càng tạo thêm điểm nhấn sinh động, mang đến không khí tươi mới và giàu cảm xúc cho sự kiện.

Năm 2027, bộ lịch Công an nhân dân tiếp tục gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, hình ảnh đẹp, tôn vinh hình tượng người chiến sĩ vì bình yên Tổ quốc. Các mẫu lịch được chăm chút kỹ lưỡng, kết hợp hài hòa giữa mỹ thuật truyền thống và phong cách đương đại, tạo nên những sản phẩm vừa trang nghiêm, vừa gần gũi với đời sống.

Tại buổi lễ khai trương, Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân cho biết, nội dung các bộ lịch năm 2027 bám sát phong trào thi đua “Ba nhất” của lực lượng Công an. Trên tinh thần đó, Nhà xuất bản Công an nhân dân chú trọng đổi mới, sáng tạo nội dung, hướng tới sự phù hợp với đặc trưng văn hóa của các vùng miền.

Bên cạnh việc phản ánh những nét văn hóa, phong tục, tập quán đặc sắc của từng địa phương, các bộ lịch còn làm nổi bật hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gắn bó với nhiệm vụ phục vụ nhân dân, gần dân, vì nhân dân.

Ở góc độ nghệ thuật, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Lân nhận định, chất lượng ảnh lịch Công an nhân dân ngày càng được nâng cao trên nhiều phương diện. Trong đó, yếu tố vùng miền được thể hiện rõ nét, đặc biệt là những hình ảnh đẹp về mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an và nhân dân.

Bức ảnh của tác giả Duy Hoàng, Công an xã Y Tý, Lào Cai trong bộ lịch Cảnh sát nhân dân

Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Lân, mỗi dịp năm mới, nhiều người đều mong muốn có một bộ lịch Công an nhân dân treo trong nhà, dù là lịch một tờ, năm tờ hay lịch bloc. Sức hấp dẫn ấy không chỉ đến từ hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân mà còn bởi chất lượng ảnh tốt, nội dung ý nghĩa và thiết kế bắt mắt.

Để có được những bộ ảnh lịch đẹp, Đại tá Trần Cao Kiều chia sẻ, Nhà xuất bản đã chủ động phối hợp với nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh, cộng tác viên, xây dựng đề cương đề tài từ rất sớm. Đồng thời, liên hệ với các đơn vị Công an trực thuộc Bộ và Công an các địa phương để tổ chức những chuyến tác nghiệp thực tế, đưa nghệ sĩ nhiếp ảnh đến tận nơi ghi lại hình ảnh.

Theo Đại tá Trần Cao Kiều, chính sự chuẩn bị chỉn chu, tỉ mỉ ấy giúp các bộ ảnh phản ánh chân thực hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và đời sống nhân dân tại những địa phương được lựa chọn thể hiện trên lịch.

Không chỉ chú trọng nội dung và chất lượng hình ảnh, Nhà xuất bản Công an nhân dân còn tiếp tục đa dạng hóa mẫu mã, hình thức sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của công chúng.

Đại tá Trần Cao Kiều cho biết thêm, năm 2027 có tất cả 11 loại lịch Công an nhân dân và Cảnh sát nhân dân, gồm lịch treo, lịch bàn, lịch bloc, lịch sổ tay… Đáng chú ý, năm nay, Nhà xuất bản mở rộng thêm loại lịch 7 tờ khổ ngang, góp phần làm phong phú hình thức, nâng cao tính mỹ thuật và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.

Đối với dòng lịch để bàn, Nhà xuất bản cũng có những đổi mới so với phong cách truyền thống. Theo đó, năm 2027 có hai loại lịch Công an nhân dân mới: một loại phục vụ nhu cầu ghi chép và một loại thiết kế dạng lật để theo dõi ngày, tháng. Trong đó, mẫu lịch có phần ghi ngày, tháng kết hợp không gian ghi chép mang lại sự tiện ích cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình làm việc.

Những hình ảnh đẹp trong các bộ lịch

Nhân dịp khai trương, Nhà xuất bản Công an nhân dân dành nhiều ưu đãi cho độc giả, qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời đưa những ấn phẩm có giá trị đến gần hơn với công chúng.

Các cơ quan, đơn vị và bạn đọc có nhu cầu đặt mua lịch vui lòng liên hệ:

NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN – CỤC TRUYỀN THÔNG CAND

Tại Hà Nội:

100 Yết Kiêu, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đồng chí Hà Anh: 0912 277 671

Đồng chí Thu Hoài: 0902 211 354

Tại TP. Hồ Chí Minh:

373D Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Chu Anh Tú: 0902 622 303

Hình ảnh các bộ lịch: