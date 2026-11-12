Tình thầy trò trong sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

ANTD.VN - Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung giới thiệu hai ca khúc “Lời tri ân” và “Ơn thầy cô mến thương”. Một tác phẩm là lời cảm ơn sâu lắng của người trưởng thành, tác phẩm còn lại mang sắc thái hồn nhiên của tuổi học trò, cùng gặp nhau ở tình cảm dành cho những người làm nghề giáo.

Ca khúc "Lời tri ân" gửi gắm sự chiêm nghiệm của người đã đi qua những năm tháng học trò, hiểu hơn những nhọc nhằn của thầy cô

Hai ca khúc mới vừa được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung trình làng được xây dựng trên hai mạch cảm xúc riêng biệt. Nếu như “Lời tri ân” hướng đến những người đã rời xa mái trường, nhìn lại hành trình trưởng thành và nhớ về công lao dạy dỗ của thầy cô, thì “Ơn thầy cô mến thương” lại đưa người nghe trở về với không gian lớp học, nơi tình cảm thầy trò được cảm nhận qua những hình ảnh gần gũi, trong trẻo.

Với “Lời tri ân”, tác giả lựa chọn âm hưởng trang trọng, sâu lắng, qua phần thể hiện của tốp ca nữ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam với nghệ sĩ Bùi Trang đảm nhận phần lĩnh xướng. Không chỉ hướng đến những người thầy, người cô trên bục giảng, ca khúc còn mở rộng ý nghĩa tri ân tới cha mẹ - những người đầu tiên dạy con về tình yêu thương, cách ứng xử và những bài học làm người.

Trong ca khúc, hình ảnh người thầy hiện lên qua những đêm miệt mài bên trang giáo án, sự tận tụy với từng thế hệ học trò và dấu ấn của thời gian trên mái tóc. Trong khi học trò lớn lên, tiếp tục hành trình riêng, người thầy vẫn lặng lẽ dành tháng năm cho sự nghiệp gieo chữ. Sự đối lập ấy tạo nên chiều sâu cảm xúc cho tác phẩm, đồng thời gợi nhắc những hy sinh thầm lặng mà đôi khi phải qua năm tháng, người học trò mới thấu hiểu trọn vẹn.

Ở một sắc thái khác, “Ơn thầy cô mến thương” được thể hiện bởi tốp ca học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục. Ca khúc có giai điệu rộn ràng, tươi sáng, đưa người nghe trở lại những ngày tháng đến trường với niềm vui học tập, trang sách mở ra những chân trời mới, nét chữ nắn nót và hình ảnh phấn trắng vương trên tóc thầy. Cách lựa chọn ngôn ngữ âm nhạc gần gũi với lứa tuổi học sinh giúp tình cảm tri ân được thể hiện tự nhiên, không nặng về suy tưởng hay những lời lẽ khuôn mẫu.

"Ơn thầy cô mến thương" là tình cảm hồn nhiên của những em nhỏ vẫn đang ngày ngày cắp sách đến trường gửi đến các thầy cô

Đặt cạnh nhau, hai ca khúc tạo nên hai điểm nhìn về cùng một chủ đề. Một bên là sự chiêm nghiệm của người đã đi qua năm tháng học trò, hiểu hơn những nhọc nhằn của thầy cô; còn bên kia là tình cảm hồn nhiên của những em nhỏ vẫn đang ngày ngày cắp sách đến trường. Sự khác biệt về sắc thái và người thể hiện giúp bộ đôi tác phẩm mở rộng đối tượng tiếp nhận, đồng thời cho thấy tình thầy trò không chỉ thuộc về một thời điểm mà còn theo mỗi người trong suốt cuộc đời.

Đằng sau hai sáng tác là những trải nghiệm riêng của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung với nghề giáo. Nam nhạc sĩ tâm sự, anh sinh trưởng trong gia đình có truyền thống giáo dục, khi cha từng là giáo viên Vật lý, mẹ gắn bó với nghề dạy Toán. Người bạn đời của anh hiện cũng là giảng viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Bởi vậy, hình ảnh người thầy, người cô không phải là một chủ đề xa lạ được lựa chọn riêng cho dịp 20/11, mà gắn với những ký ức và trải nghiệm hiện diện trong chính cuộc sống của tác giả.

Cũng theo nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, nghề giáo gợi nhắc những tình cảm nguyên sơ, thiêng liêng về gia đình và quá trình trưởng thành của mỗi con người. Từ những người thân trong gia đình đến các thầy cô từng dìu dắt mình, tất cả góp phần hình thành cách nhìn của nhạc sĩ về sự tận tụy, trách nhiệm và giá trị của việc truyền dạy tri thức. Điều đó cũng lý giải vì sao trong “Lời tri ân”, tình cảm dành cho thầy cô được đặt trong mối liên hệ với công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Trong hành trình sáng tác, Nguyễn Thành Trung dành sự quan tâm cho nhiều chủ đề gần gũi với đời sống như tình yêu, gia đình, quê hương và những ký ức về Hà Nội. Các ca khúc “Tình yêu đầu tiên”, “Nỗi nhớ”, “Xa em”, “Ký ức Hà Nội” phần nào cho thấy mạch cảm xúc xuyên suốt trong âm nhạc của anh. Đầu năm 2026, nhạc sĩ ra mắt trường ca “Đất nước hôm nay”, tác phẩm mang cảm hứng về hành trình dựng xây Tổ quốc.

Nghệ sĩ Bùi Trang thể hiện ca khúc “Lời tri ân” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Trong “Lời tri ân”, Bùi Trang, nghệ sĩ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, đảm nhận phần hát chính cùng tốp nữ nghệ sĩ. Với chất giọng và kỹ thuật thanh nhạc thính phòng, cô truyền tải tinh thần sâu lắng của ca khúc, tạo nên sắc thái trang trọng mà vẫn giàu cảm xúc.

Chia sẻ về quá trình thể hiện, Bùi Trang cho biết tác phẩm gợi cô nhớ đến hình ảnh bản thân và nhiều thế hệ học trò từng đi qua mái trường. Với cô, lời tri ân trong ca khúc không chỉ dành cho những người trực tiếp truyền đạt kiến thức mà còn hướng đến những người thân trong gia đình, những người dạy ta những bài học đầu tiên về tình yêu thương và lẽ sống. Chính sự đồng cảm với nội dung tác phẩm giúp cô tìm được cách thể hiện phù hợp, đưa cảm xúc cá nhân hòa vào tình cảm chung của nhiều thế hệ.

Hai ca khúc được giới thiệu trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không đặt nặng những thông điệp lớn lao mà trở về với những tình cảm quen thuộc, đôi khi dễ bị lãng quên trong nhịp sống thường ngày. Với người trưởng thành, đó có thể là lời cảm ơn gửi đến thầy cô sau nhiều năm xa cách, còn với học sinh, đó là niềm vui giản dị khi được đến lớp, được học hỏi và trưởng thành dưới sự dìu dắt của những người thầy, người cô.