Lan tỏa hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám qua triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa”

Triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa” do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026).

Phát biểu khai mạc triển lãm, Nhà báo Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, chia sẻ: “Triển lãm ‘Từ di sản đến ngoại giao văn hóa’ kể câu chuyện về một di sản được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa qua nhiều thế hệ. Từ trường Quốc học đầu tiên đến điểm đến trong các hoạt động đối ngoại, Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục khẳng định vị thế một biểu tượng văn hóa Việt Nam, kết nối truyền thống với hiện tại và Việt Nam với thế giới”.

Nhà báo Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc triển lãm

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ đây là minh chứng để tạo nên cơ sở dữ liệu, một cách riêng để quảng bá hình ảnh của Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Phong cho rằng cần tìm ra những giải pháp phù hợp để đưa những tư liệu tại triển lãm lên môi trường số nhằm lan tỏa rộng rãi, sâu sắc hơn đến nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội chia sẻ về sự kiện

Bên cạnh đó, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia, nhà khoa học đã đồng hành, ủng hộ thành phố Hà Nội, dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đồng thời, ông Phạm Tuấn Long cũng cho biết từ nay cho đến hết năm 2026, các hoạt động sẽ tiếp tục được tổ chức nhằm quảng bá, phát huy các giá trị di sản, tôn vinh truyền thống đạo học và những đóng góp của Văn Miếu đối với công cuộc xây dựng đất nước.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại sự kiện

Với hơn 60 tác phẩm chọn lọc từ kho tư liệu ảnh của TTXVN, triển lãm giới thiệu tới công chúng hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ những khuôn hình lịch sử đến các hoạt động văn hóa, giáo dục và đối ngoại hôm nay. Qua đó, sự kiện góp phần tôn vinh giá trị di sản, khẳng định vai trò của tư liệu ảnh trong lưu giữ ký ức quốc gia và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa"

Triển lãm giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu nhất, ghi lại những khoảnh khắc đẹp, giàu cảm xúc của các vị nguyên thủ quốc gia, chính khách quốc tế tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong khuôn khổ các chuyến thăm chính thức Việt Nam. Qua không gian đạo học và các giá trị truyền thống, bạn bè quốc tế có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Di sản trở thành nhịp cầu bồi đắp sự hiểu biết, thiện cảm và gắn kết giữa các dân tộc.

Triển lãm đưa công chúng trở lại với hình ảnh Khuê Văn Các năm 1960, cổng Văn Miếu năm 1967, vườn bia Tiến sĩ năm 1979, sân Bái Đường năm 1990,… Tiếp nối những khuôn hình ấy là diện mạo di tích hôm nay, với các công trình được bảo tồn, tu bổ và những hoạt động văn hóa, giáo dục phong phú. Đặt trong cùng một dòng chảy tư liệu đặc biệt, các tác phẩm giúp người xem cảm nhận sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại của một di sản tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội.

Các đại biểu tham quan, nghe thuyết minh về các tác phẩm tại triển lãm ảnh

Đồng thời, khách tham quan còn được thưởng lãm hình ảnh về các sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật và giáo dục tại Di tích: Hội xuân, trò chơi dân gian, xin chữ đầu năm, trình diễn nghệ thuật truyền thống, tôn vinh tài năng trẻ và giáo dục di sản cho học sinh, sinh viên,… Những hình ảnh ấy thể hiện sức sống của truyền thống hiếu học và sự gắn bó của di sản với cộng đồng; những nỗ lực đổi mới cách tiếp cận di sản và đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Du khách dừng chân, chiêm ngưỡng các tác phẩm ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp, giàu cảm xúc của các vị nguyên thủ quốc gia, chính khách quốc tế tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong khuôn khổ các chuyến thăm chính thức Việt Nam

Văn Miếu được xây dựng năm 1070; Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076, là trường Quốc học đầu tiên, nơi đào tạo nhiều thế hệ nhân tài phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Trải qua 844 năm phát triển, giáo dục khoa cử đã tổ chức 183 kỳ thi đại khoa, lấy đỗ 2.898 vị Tiến sĩ, Phó bảng. Văn Miếu - Quốc Tử Giám là biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc Việt Nam. Những giá trị ấy được kết tinh trong kiến trúc, không gian văn hóa và hệ thống 82 bia Tiến sĩ được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thế giới.

Triển lãm mở cửa đón người dân và du khách trong thời gian diễn ra kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám.