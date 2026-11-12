Sân chơi mới cho những người yêu nhạc Trịnh

ANTD.VN - Chương trình “Hát cùng Trịnh” – Viet Legacy Awards 2027" tuyển chọn trực tuyến những giọng hát yêu nhạc Trịnh từ 16 tuổi trở lên, hướng tới tìm kiếm các gương mặt mới và cách thể hiện sáng tạo trên nền tảng di sản âm nhạc Trịnh Công Sơn. 10 ứng viên xuất sắc sẽ góp mặt tại Gala chung kết diễn ra ở TP.HCM.

“Hãy hát đi, đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dang dở thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi” – lời nhắn gửi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng là tinh thần xuyên suốt chương trình tuyển chọn trực tuyến và trao giải “Hát cùng Trịnh – Viet Legacy Awards 2027”.

Không giới hạn ở ca sĩ chuyên nghiệp, chương trình mở rộng cơ hội cho cộng đồng yêu nhạc Trịnh thể hiện tác phẩm bằng cảm xúc, trải nghiệm và dấu ấn riêng, góp phần đưa di sản âm nhạc của ông đến gần hơn với các thế hệ hôm nay.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ, xuất phát từ mong muốn tạo thêm cơ hội để âm nhạc Trịnh Công Sơn được tiếp nối qua những cách cảm nhận mới, “Hát cùng Trịnh” mở rộng cánh cửa cho cộng đồng yêu nhạc, không giới hạn ở các ca sĩ chuyên nghiệp hay những giọng hát đã được công chúng biết đến. Chương trình dành cho công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên, đang sinh sống hợp pháp trong và ngoài nước, khuyến khích cả những người hát không chuyên tham gia và thể hiện tình yêu với nhạc Trịnh bằng dấu ấn riêng.

Cụ thể, người dự thi có thể lựa chọn hình thức đơn ca, song ca, tốp ca; hát cùng nhạc cụ, ban nhạc hoặc kết hợp với các hình thức biểu diễn phù hợp như vũ đạo, kể chuyện. Các bản phối có thể giữ tinh thần nguyên bản hoặc được sáng tạo theo những phong cách âm nhạc khác nhau như: Jazz, Soul, Electronic và các xu hướng đương đại. Tuy nhiên, sự sáng tạo cần đặt trên nền tảng trân trọng tinh thần và giá trị tác phẩm.

Những ca khúc của Trịnh Công Sơn được kỳ vọng tiếp tục đến với công chúng qua nhiều thế hệ và cách thể hiện mới

Điểm được chương trình hướng tới không chỉ là khả năng thanh nhạc hay kỹ thuật biểu diễn, mà còn là cách người tham gia cảm nhận và truyền tải âm nhạc. Một giọng hát mộc bên cây đàn guitar, một cách phối khí mới hay câu chuyện cá nhân được gửi gắm qua ca khúc đều có thể tạo nên dấu ấn riêng.

Tinh thần này cũng nhận được sự đồng tình từ giọng ca Khánh Ly, người có hơn nửa thế kỷ gắn bó với các ca khúc của Trịnh Công Sơn. Bà cho rằng âm nhạc có khả năng hướng con người đến những điều "chân thiện mỹ", góp phần làm cho đời sống tốt đẹp hơn. Từ trải nghiệm của chính mình, nữ nghệ sĩ nhắn nhủ người trẻ đừng nghĩ chỉ danh ca mới có thể hát nhạc Trịnh bởi có những giọng hát không cần phô diễn kỹ thuật, không cần sự bóng bẩy hay chờ đợi công nhận nhưng vẫn có thể chạm đến trái tim người nghe. Điều quan trọng là tình yêu dành cho âm nhạc và sự chân thành khi cất tiếng hát.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cô em gái của ông - ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh trong một khoảnh khắc đời thường

Từ góc độ gia đình nhạc sĩ, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái út của Trịnh Công Sơn, bày tỏ sự trân trọng đối với những nghệ sĩ đã thể hiện các sáng tác của anh mình qua nhiều thời kỳ. Bà nhắc đến những giọng ca gắn bó với nhạc Trịnh như: Khánh Ly, Bảo Yến, Cẩm Vân, Hồng Hạnh, Quang Dũng, Đức Tuấn, Thanh Lam, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Tùng Dương, Mỹ Tâm, Lân Nhã, Uyên Linh cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Bên cạnh những cách thể hiện quen thuộc, em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng ghi nhận các tìm tòi mới trong âm nhạc Trịnh Công Sơn, trong đó có cách làm mới của Hà Lê và phần thể hiện ca khúc “Diễm xưa” theo phong cách mới của Trần Thế Thể Thiên. Theo Trịnh Vĩnh Trinh, mỗi thế hệ nghệ sĩ đều có thể góp thêm tình yêu dành cho âm nhạc của nhạc sĩ. Bà mong muốn những người trẻ được đón nhận để dòng nhạc Trịnh tiếp tục đến với đông đảo công chúng.

“Hát cùng Trịnh” – Viet Legacy Awards 2027" là chương trình tuyển chọn trực tuyến và trao giải dành cho cộng đồng yêu nhạc Trịnh Công Sơn, với sự đồng hành của gia đình cố nhạc sĩ.

Chương trình dự kiến gồm ba vòng thi: vòng 1 – “Khởi động” (15/11–31/12/2026), thí sinh gửi video dự thi trực tuyến; vòng 2 – “Dấu ấn” (1/1–28/2/2027), 30 ứng viên thể hiện tác phẩm theo cách sáng tạo để chọn ra 10 gương mặt vào chung kết; vòng 3 – “Tỏa sáng” diễn ra ngày 4/4/2027 tại TP.HCM với phần trình diễn trực tiếp. Đêm Gala dự kiến có sự tham gia của các cố vấn nghệ thuật danh dự gồm ca sĩ Khánh Ly, nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cùng các thành viên ban tuyển chọn và khách mời hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Ban tổ chức dự kiến trao hai giải thưởng chính, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng, gồm “Giọng hát hay nhạc Trịnh của năm” và “Giọng hát và biểu diễn sáng tạo nhạc Trịnh của năm”. Bên cạnh đó là 8 giải "Danh dự", mỗi giải trị giá 10 triệu đồng dành cho các ứng viên trong Top 10 chung kết; giải “Giọng hát nhạc Trịnh được yêu thích nhất” trị giá 50 triệu đồng được xác định thông qua bình chọn trực tuyến của khán giả. “Hát cùng Trịnh” không chỉ hướng đến việc tìm kiếm những giọng hát mới mà còn tạo cơ hội để các ca khúc của Trịnh Công Sơn được tiếp nối qua nhiều phong cách và cách cảm nhận khác nhau. Qua đó, âm nhạc của ông có thêm những sắc thái mới, gắn với câu chuyện và cảm xúc của các thế hệ người yêu nhạc hôm nay