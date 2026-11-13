"Gala Sao Mai 2026" hội tụ 11 giọng ca trưởng thành từ cuộc thi

ANTD.VN - 11 ca sĩ từng ghi dấu ấn tại "Sao Mai" và "Sao Mai Điểm hẹn" sẽ cùng trở lại sân khấu trong "Gala Sao Mai 2026" bên cạnh các thí sinh của mùa giải năm nay. Đặc biệt, chương trình còn tạo điểm nhấn bằng những màn kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ và thử nghiệm đưa chất liệu dân ca vào không gian âm nhạc điện tử.

"Gala Sao Mai 2026" diễn ra vào 21h tối 15/11/2026 tại Quảng trường biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), quy tụ 11 ca sĩ từng trưởng thành từ "Sao Mai" và các thí sinh vòng chung kết mùa giải năm nay. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, thời lượng 120 phút và được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTVgo cùng các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cuộc hội ngộ của những giọng ca "vàng"

Góp mặt trong Gala là 11 ca sĩ khách mời là những tên tuổi thành danh trong làng nhạc Việt, từng trưởng thành từ "Sao Mai" và "Sao Mai Điểm hẹn" như: Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Nguyễn Ngọc Anh, Đinh Thành Lê, Đoàn Thúy Trang, Lê Việt Anh và Quách Mai Thy.

Họ thuộc những thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là từng ghi dấu ấn tại sân chơi này trước khi tiếp tục hành trình nghệ thuật riêng. Từ giải Nhì "Phong cách Nhạc nhẹ" của Nguyễn Ngọc Anh tại "Sao Mai 2005", giải "Phong cách Nhạc nhẹ" của Đoàn Thúy Trang và Lê Việt Anh năm 2011, đến giải Nhì "Phong cách Nhạc nhẹ" của Lâm Bảo Ngọc năm 2017 và giải Nhất "Phong cách Dân gian" của Quách Mai Thy năm 2019, mỗi mùa giải đều góp thêm những giọng ca có cá tính riêng cho đời sống âm nhạc. Sự hội tụ lần này vì thế cũng gợi nhắc chặng đường nhiều năm của Sao Mai, nơi những giọng hát thuộc các dòng nhạc từ Pop, Rock, nhạc nhẹ đến dân gian, thính phòng đã tìm thấy điểm khởi đầu cho con đường của mình.

Sự đa dạng về phong cách của dàn khách mời cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên chất liệu cho cấu trúc âm nhạc của đêm Gala. Theo chia sẻ từ êkip sản xuất, chương trình được xây dựng thành 3 phần, lấy cảm hứng từ chủ đề các đêm thi Vòng chung kết gồm: “Năng lượng mới”, “Giao thoa” và “Hành trình tỏa sáng”. Nếu “Năng lượng mới” dành không gian cho sức trẻ, những gương mặt đang tạo dấu ấn tại Sao Mai 2026, thì “Giao thoa” hướng đến sự gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ và những dòng nhạc khác nhau. Trong khi đó, “Hành trình tỏa sáng” gợi nhắc chặng đường hoạt động nghệ thuật của những ca sĩ đã bước ra từ cuộc thi, bền bỉ theo đuổi đam mê âm nhạc.

Một trong những điểm đáng chú ý là các tiết mục kết hợp giữa nghệ sĩ khách mời và thí sinh mùa giải năm nay. Theo đó, mMột số thí sinh sẽ có cơ hội song ca, hòa giọng với những ca sĩ đi trước có cùng dòng nhạc hoặc chất liệu biểu diễn. Đây không đơn thuần là những màn đứng chung sân khấu, mà còn là dịp để các giọng hát trẻ tiếp cận cách xử lý tác phẩm, khả năng làm chủ không gian biểu diễn và kinh nghiệm phối hợp của những nghệ sĩ đã có nhiều năm hoạt động. Ở chiều ngược lại, sự xuất hiện của lớp nghệ sĩ trẻ cũng đem đến nguồn năng lượng mới, tạo điều kiện để các tiết mục có thêm những sắc thái và cách thể hiện khác biệt.

Từ giao thoa âm nhạc đến sân khấu bên bờ biển

Đặc biệt, phần “Giao thoa” dành không gian cho việc đưa chất liệu dân ca vào màu sắc âm nhạc điện tử với sự tham gia của nhóm thí sinh dòng nhạc Dân gian "Sao Mai 2026". Đây là một hướng tiếp cận đáng chú ý trong cách làm mới những chất liệu âm nhạc truyền thống. Dân ca vốn gắn với những giai điệu, lối hát và đặc trưng văn hóa của từng vùng miền, nhưng khi được đặt trong một không gian phối khí hiện đại, các giá trị ấy có thể được tiếp cận bằng ngôn ngữ biểu đạt gần hơn với thị hiếu của khán giả đương đại. Sự kết hợp này cũng đặt ra yêu cầu đối với người biểu diễn trong việc dung hòa tinh thần nguyên bản của chất liệu dân gian với cách thể hiện mới, tránh để yếu tố hiện đại lấn át bản sắc vốn có.

Bên cạnh dàn nghệ sĩ khách mời, toàn bộ các thí sinh vòng chung kết "Sao Mai 2026" cũng sẽ góp mặt trong đêm Gala gồm: Đỗ Hải Đăng, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Đỗ Khánh An, Mai Thu Hương, Nguyễn Mộc An, H’Vi Ktla, Bùi Nguyễn Bảo Anh, Đoàn Linh, Kim Jea Bin, Phạm Thùy Linh, Phạm Hải Anh, Bùi Thúy Nga, Lê Quốc Phú và Hoàng Văn Hiệp. Đáng chú ý, chương trình có sự trở lại của cả những thí sinh đã dừng bước ở các liveshow trước. Như vậy, Gala không chỉ dành cho những gương mặt còn cơ hội cạnh tranh giải thưởng mà còn là sân khấu chung để tất cả thí sinh nhìn lại hành trình đã trải qua. Sau những đêm thi chịu áp lực về điểm số và thứ hạng, họ có cơ hội biểu diễn trong một không gian cởi mở hơn, không đặt nặng yếu tố chấm điểm, đồng thời được giao lưu với các nghệ sĩ đi trước.

Theo êkip sản xuất, việc lựa chọn Sầm Sơn làm địa điểm tổ chức cũng đem đến cho Gala một không gian biểu diễn khác biệt so với các đêm thi tại trường quay. Bên cạnh ý nghĩa của một điểm hẹn âm nhạc, chương trình còn góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử và du lịch của Thanh Hóa đến khán giả cả nước, từ Thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Lam Kinh đến Pù Luông và biển Sầm Sơn, những địa danh tiêu biểu của xứ Thanh được giới thiệu thông qua hành trình trải nghiệm của các thí sinh "Sao Mai 2026". Đặc biệt, Thanh Hóa cũng là quê hương của nhiều giọng hát từng trưởng thành từ cuộc thi. Bởi vậy, sự trở về của các nghệ sĩ xứ Thanh trong đêm Gala còn mang ý nghĩa của cuộc hội ngộ với vùng đất đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc và hành trình nghệ thuật của họ.

Gala Sao Mai 2026 diễn ra trước đêm chung kết và trao giải một tuần, sau các liveshow tại trường quay. Đây cũng là khoảng thời gian để các thí sinh có thêm trải nghiệm trên sân khấu ngoài trời, trước đông đảo khán giả trực tiếp, đồng thời quan sát và học hỏi từ những nghệ sĩ đã có kinh nghiệm biểu diễn. Từ cuộc gặp gỡ của 11 ca sĩ khách mời đến những màn kết hợp với lớp thí sinh trẻ, chương trình hướng đến sự tiếp nối giữa các thế hệ, nơi thành quả của những người đi trước trở thành nguồn cảm hứng cho những giọng hát đang tìm kiếm con đường riêng.

Sau Gala, đêm chung kết và trao giải "Sao Mai 2026" sẽ diễn ra lúc 21h ngày 22/11/2026, được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTVgo.