Ca sĩ Phúc Tiệp: "NSND Quang Thọ chăm sóc tôi hơn cả con ruột"

ANTD.VN - Với ca sĩ Phúc Tiệp, NSND Quang Thọ không chỉ là người thầy, người đồng nghiệp mà còn thân thiết hơn cả tình ruột thịt. Đây cũng là người có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp 25 năm qua của nam ca sĩ.

“The Gentleman” – dấu mốc 25 năm ca hát của Phúc Tiệp Tối 6/12/2026, ca sĩ Phúc Tiệp sẽ tổ chức liveshow “The Gentleman” tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), đánh dấu 25 năm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Đây là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của nam ca sĩ, với sự đồng hành của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc. Đặc biệt, liveshow có sự góp mặt của NSND Quang Thọ – người thầy đã dìu dắt Phúc Tiệp từ những năm đầu học thanh nhạc, cùng một số nghệ sĩ thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau.

NSND Quang Thọ là thần tượng của tôi

- PV: Chào Phúc Tiệp, 25 năm ca hát là một chặng đường không ngắn với nhiều dấu ấn và kỷ niệm. Chắc hẳn liveshow lần này sẽ là dịp để anh nhìn lại hành trình ấy theo một cách đặc biệt. Anh đã chuẩn bị những cuộc hội ngộ hay màn kết hợp thú vị nào trên sân khấu?

+ Ca sĩ Phúc Tiệp: Trong đêm nhạc kỷ niệm 25 năm ca hát, tôi mời những người gắn bó rất đặc biệt trong sự nghiệp đến để cùng hòa giọng và tạo nên sự giao thoa. Người đầu tiên phải kể đến là thầy giáo của tôi – NSND Quang Thọ. Thầy Thọ gắn bó với tôi từ ngày học Trung cấp 1 cho đến khi tốt nghiệp Đại học. Thầy cũng là thần tượng của tôi từ thời còn ở Thái Bình. Bước chân lên Nhạc viện, được gặp thầy ngoài đời vào cái thời chưa có mạng xã hội, chỉ có thể gặp nghệ sĩ trên VT, cảm giác giống như ước mơ trở thành hiện thực! Khi đó, tôi lập tức mong muốn được theo học thầy, có được chất giọng hào sảng như thầy.

Khi đỗ vào trường và được thầy Thọ nhận dạy, mọi thứ rất thuận lợi. Tôi được xem là một trong những sinh viên nối gót thầy vì có nhiều điểm tương đồng từ giọng hát, phong cách cho đến tính cách. Đó là sự tương đồng bẩm sinh chứ tôi không cố tình bắt chước. Đến nay, tôi vẫn đảm nhận vai trò lớp trưởng kết nối các thế hệ sinh viên mà thầy Thọ từng đào tạo.

- PV: Anh có thể chia sẻ về mối duyên gắn bó với NSND Quang Thọ và những ảnh hưởng của ông đối với con đường ca hát của mình không?

+ Ca sĩ Phúc Tiệp: Môi trường ở Nhạc viện khiến tình cảm thầy trò gần gũi như tình máu mủ ruột rà, cha con. Bố mẹ cho tôi hình hài nhưng sự nghiệp 25 năm qua tôi có được nhờ sự uốn nắn, chỉ bảo là nhờ thầy. Ngày xưa mỗi lần tôi đi thi, thời kỳ còn khó khăn, thầy và cô lại gọi tôi đến nhà hầm gà, làm bít tết cho tôi ăn, chăm sóc học trò như "gà chọi", thậm chí mấy người con của thầy còn không được chăm như thế (cười). Trong liveshow tới, hai thầy trò sẽ song ca một bài và thầy sẽ có một tiết mục đơn ca.

PV: Khán giả hẳn cũng đang rất chờ đợi màn kết hợp của hai thầy trò trên sân khấu. Anh đã lựa chọn ca khúc nào để song ca cùng NSND Quang Thọ?

+ Ca sĩ Phúc Tiệp: Đó là bài "Em ơi Hà Nội phố". Dù hai thầy trò giọng rất giống nhau nhưng khi vào cùng một bài sẽ có sự khác nhau. Giữa cái cực kỳ giống nhau đó lại có sự khác biệt trong cách xử lý tác phẩm, minh chứng cho việc mỗi giọng hát đều là sự cá tính hóa của mỗi cá nhân. Thoáng nghe thì giống nhưng đi sâu vào tác phẩm sẽ hoàn toàn khác. Đó mới là sự mới mẻ.

Khi làm show này, tôi muốn tự thử thách bản thân ở những góc độ âm nhạc hoàn toàn mới. Có rất nhiều bài tôi chưa bao giờ hát, chưa từng nghĩ mình sẽ hát trong chương trình này. Những bài đã từng hát chỉ chiếm khoảng 1/5 thôi, 4/5 còn lại là những bài mới.

NSND Quang Thọ – người thầy đặc biệt của Phúc Tiệp NSND Quang Thọ là người thầy dìu dắt Phúc Tiệp từ những năm học Trung cấp đến khi tốt nghiệp Đại học, đồng thời là nghệ sĩ mà anh ngưỡng mộ từ trước khi theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Không chỉ truyền dạy kiến thức thanh nhạc, NSND Quang Thọ còn dành cho học trò sự quan tâm ân cần. Phúc Tiệp nhớ những lần trước khi đi thi, anh được thầy gọi đến nhà, tự tay hầm gà, dặn dò chuyện ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện. Những tình cảm ấy khiến nam ca sĩ luôn trân trọng mối duyên thầy trò. Vì vậy, NSND Quang Thọ cũng là người đầu tiên anh muốn mời tham gia liveshow “The Gentleman”.

PV: Ngoài NSND Quang Thọ, anh còn dự định mời những nghệ sĩ nào cùng góp mặt trong liveshow tới không và liệu sẽ có những màn kết hợp đặc biệt nào mà anh muốn dành tặng riêng cho khán giả?

+ Ca sĩ Phúc Tiệp: Ngoài ra show còn có Đào Tố Loan – giọng Opera nữ số 1 Việt Nam. Loan vừa là đồng nghiệp vừa là học trò đầu tiên của tôi tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Nhưng trong show này, Loan sẽ không hát kiểu nốt cao hay ngắt giai điệu Opera thường thấy mà sẽ song ca cùng tôi một bản Pop/Semi-Classic rất êm ái, đó là ca khúc nhạc phim "I dreamed a dream".

Khách mời tiếp theo là Bảo Trâm Idol. Ý tưởng mời Bảo Trâm thực ra là do anh Bằng Kiều đề xuất khi cả êkíp đang loay hoay tìm giọng ca phù hợp. Trâm có giọng hát mượt mà, vẻ đẹp tinh tế nhẹ nhàng, rất hợp với tác phẩm. Trâm cũng đang là sinh viên năm 2 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ngoài ra, show còn có sự xuất hiện của một người em, đồng nghiệp, đồng hương thân thiết cùng dàn học trò tiêu biểu qua các thời kỳ của tôi.

Với nghệ sĩ nhạc thính phòng, 20 năm mới chỉ là bắt đầu!

- PV: “Gentleman” – "Quý ông" là tên gọi khá thú vị cho liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát của anh. Vì sao anh lựa chọn hình ảnh này làm chủ đề cho đêm nhạc, phải chăng đây cũng là cách anh muốn khán giả nhìn nhận về Phúc Tiệp trong âm nhạc?

+ Ca sĩ Phúc Tiệp: Tên gọi này không phải do tôi cố tạo ra. Tôi thấy tư duy, quan điểm ứng xử và âm nhạc của mình tự nhiên rất tương đồng với từ "Gentleman" (Quý ông).

Thực ra từ những live show trước tôi đã định dùng tên này nhưng lúc đó cảm thấy mình còn quá trẻ. Bây giờ đã xấp xỉ U50, tóc không nhuộm thì đã bạc hết rồi (cười), tôi thấy mình đủ độ chín về tuổi tác và trải nghiệm. Âm nhạc của tôi không thể xô bồ, vội vàng được. Nó phải có sự điềm tĩnh, chỉn chu, lịch thiệp và hàn lâm. Người ta nói con người thế nào thì âm nhạc thế ấy!

PV: Sau 25 năm gắn bó với ca hát, nhìn lại hành trình đã qua, anh cảm nhận mình đang ở đâu trên con đường nghệ thuật, đã đến lúc anh thấy mình thực sự chín muồi với lựa chọn ấy chưa?

+ Ca sĩ Phúc Tiệp: Từ "chín" rất đúng! Ca sĩ nhạc nhẹ thì cần từ 5-10 năm để đạt đến độ chín nhưng với nghệ sĩ thính phòng, 20 năm mới chỉ là bắt đầu! 20 năm đầu tiên chỉ là giai đoạn đi khai phá, vỡ ruộng. Còn trồng cây gì để ra quả thì ngoài 20 năm mới bắt đầu. Độ chín về cảm thụ âm nhạc đến bây giờ tôi mới cảm nhận rõ. Tôi không còn ở giai đoạn phải "gồng" lên để chứng minh nữa mà bước sang giai đoạn cần sự tinh tế trong giọng hát.

Sau cuộc thi "Sao Mai 2007", tôi "máu" làm show lắm. Tôi xin ý kiến thầy Quang Thọ nhưng thầy chỉ bảo: "Em phải chín đã!". Thời điểm đó thầy chưa đồng ý là tôi không làm. Đến năm 2015 tôi mới làm liveshow đầu tiên rồi 2016, 2023, 2024.

Đến hôm nay, tôi nghĩ đã đến lúc làm tiếp liveshow vì nếu để đến 30 năm (tức 5 năm nữa), lúc đó tôi đã ngoài 50 tuổi, độ tiếp cận âm nhạc sẽ bị "già", không thể hát những bài nhẹ nhàng như mây với Bảo Trâm được nữa. Sự nghiệp ca sĩ thính phòng rất dài, thầy Quang Thọ 79 tuổi vẫn hát nên với tôi, 25 năm mới là sự bắt đầu của sự hoàn thiện, tinh tế và đúc kết tinh hoa.

PV: Bên cạnh hoạt động biểu diễn, anh còn dành nhiều tâm huyết cho công việc giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cơ duyên nào đưa anh đến với vai trò người thầy và anh đã gắn bó với công việc này bao lâu rồi?

+ Ca sĩ Phúc Tiệp: Tôi giảng dạy chính thức từ tháng 9 năm 2008, đến nay đã bước sang năm thứ 19. Khi tốt nghiệp Đại học năm 2008 là tôi được giữ lại dạy hệ Đại học và Trung cấp luôn. Nhưng với âm nhạc, khả năng sư phạm, kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của người thầy vượt trên bằng cấp. Như thầy Quang Thọ mới là thạc sĩ nhưng thầy là thầy của các thế hệ thầy, các tiến sĩ, phó Giáo sư vẫn gọi ông bằng thầy đó thôi.

- PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Phúc Tiệp!