Triển lãm "Một bát thương”: Khi nghệ thuật cất tiếng nói chống bạo lực giới

ANTD.VN -Hướng tới Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (15/11 - 15/12), chiều 12/11, triển lãm “Một bát thương - A Bowl of Love” đã khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Lễ khai mạc triển lãm “Một bát thương - A Bowl of Love” đã khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Triển lãm do Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS), Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), Varan Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Theo Ban tổ chức, triển lãm mở ra không gian kết nối giữa nghệ thuật đương đại, nghệ thuật chế tác thủ công truyền thống Việt Nam và nghiên cứu khoa học xã hội về bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ.

Thông qua 7 tác phẩm nghệ thuật sáng tạo, triển lãm đưa công chúng đến gần hơn với những câu chuyện, những số phận và cả những nỗi đau cần được lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia.

Triển lãm thu hút nhiều người quan tâm ngay tại buổi khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam bày tỏ mong muốn thông qua triển lãm, Bảo tàng sẽ tạo ra một diễn đàn kết nối công chúng, cùng quan tâm và chia sẻ những vấn đề liên quan đến phụ nữ.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật sắp đặt kết hợp với những chất liệu văn hóa mộc mạc, gần gũi của Việt Nam, triển lãm mở ra không gian tương tác, nơi mỗi người có thể tự cảm nhận, thấu hiểu và cùng chung tay tạo nên những thay đổi tích cực.

Ông Bạch Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới và Vovinam Việt Nam chia sẻ

Nói về vai trò của nam giới trong phòng ngừa bạo lực, tôn trọng quyền tự chủ và đồng hành cùng phụ nữ, ông Bạch Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới và Vovinam Việt Nam chia sẻ, chỉ trong những tháng gần đây, cả nước đã ghi nhận những vụ việc chồng sát hại vợ dã man tại Cần Thơ, TP.HCM và Phú Thọ. Những kẻ thủ ác sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng những nạn nhân đáng thương thì không bao giờ có thể sống lại.

Theo ông Bạch Ngọc Chiến, hiện nay, Nhà nước Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách tiến bộ nhằm bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ. Bản thân ông cũng luôn tìm cách góp phần bảo vệ quyền của phụ nữ, bởi theo quan niệm của ông, người đàn ông chân chính phải biết bảo vệ phụ nữ, kiên quyết chống lại bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Điều này càng có ý nghĩa đối với ông khi bản thân là người cha của hai cô con gái.

Tuy nhiên, ông Bạch Ngọc Chiến nhấn mạnh, điều quan trọng nhất vẫn là mỗi người phụ nữ cần ý thức được quyền của mình và chủ động bảo vệ bản thân trước nguy cơ bạo lực.

Các đại biểu tham quan triển lãm sau lễ khai mạc. (Hình ảnh chiếc bát ghi tên hơn 300 nạn nhân nữ giới xấu số bị sát hại)

Để làm rõ quan điểm này, ông dẫn câu chuyện trong bộ phim nổi tiếng Enough (2002), với sự tham gia của nữ diễn viên Jennifer Lopez trong vai chính. Nhân vật nữ trong phim bị chồng bạo hành và phải bỏ trốn cùng con. Tuy nhiên, việc chạy trốn không thể giúp cô thoát khỏi sự đe dọa của bạo lực. Cuối cùng, cô quyết định trang bị những kỹ năng tự vệ, từng bước giành lại quyền kiểm soát cuộc sống và đánh bại người chồng vũ phu để thực sự giải phóng bản thân.

Không chỉ dừng lại ở những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật, triển lãm còn kết nối nghiên cứu khoa học, phim tài liệu và nghệ thuật để cùng nhìn nhận vấn đề phụ nữ bị sát hại liên quan đến giới, được gọi bằng thuật ngữ tiếng Anh là femicide.

Qua những câu chuyện và tác phẩm trưng bày, công chúng có dịp tưởng nhớ những người phụ nữ đã mất, lắng nghe tiếng nói của những người ở lại, đồng thời suy ngẫm về trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đồng trong việc chung tay ngăn ngừa bạo lực.

Triển lãm có ý nghĩa linh thiêng khi những người tham quan sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số

Ngay trong buổi chiều khai mạc, triển lãm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Nhiều khán giả yêu nghệ thuật hào hứng xếp hàng chờ tham quan, trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận những thông điệp được gửi gắm qua các tác phẩm.

Triển lãm “Một bát thương - A Bowl of Love” diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ ngày 12/11 đến hết ngày 30/11/2026, mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách.

Một số hình ảnh tại triển lãm: