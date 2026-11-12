Dàn "sao" nhiều thế hệ tập luyện trước đêm nhạc đặc biệt

ANTD.VN - NSND Quang Thọ, NSND Hà Thủy, NSND Thanh Lam, diva Mỹ Linh cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi đang tích cực tập luyện cho đêm nhạc “70 năm - Những thanh âm ngân mãi”. Không chỉ có những màn kết hợp đặc biệt, chương trình còn là dịp để nhiều thế hệ nghệ sĩ trở về với mái trường từng gắn bó.

Sân khấu Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) đang trở thành điểm hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ trước thềm đêm nhạc “70 năm - Những thanh âm ngân mãi”. Từ những giọng ca gạo cội đã dành trọn cuộc đời cho âm nhạc đến các nghệ sĩ đang tiếp nối con đường giảng dạy, biểu diễn, tất cả cùng tập trung hoàn thiện những tiết mục dành tặng mái trường nhân dấu mốc 70 năm thành lập.

Đáng chú ý là hình ảnh các NSND Quang Thọ, NSND Ngọc Khang, NSND Dương Minh Đức miệt mài trên sân khấu tập. Dù đã ở tuổi cao và có nhiều năm cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà, các nghệ sĩ vẫn dành sự tập trung, chỉn chu cho từng phần trình diễn. Không chỉ chăm chút giọng hát, các nghệ sĩ còn rà soát kỹ cách thể hiện để có được sự hòa quyện trong những tiết mục chung.

Sự nghiêm túc của những nghệ sĩ gạo cội cũng là hình ảnh giàu ý nghĩa đối với các thế hệ học trò. Bởi phía sau những tiết mục biểu diễn là tình yêu nghề, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm được gìn giữ qua nhiều năm tháng, không chỉ trên sân khấu mà còn trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng những tài năng âm nhạc.

NSND Hà Thủy trở lại sân khấu Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi từng gắn bó với chị trong những năm tháng học tập và giảng dạy

Một trong những cuộc hội ngộ đáng chú ý tại chương trình là sự kết hợp của NSND Hà Thủy, NSƯT Kim Phúc và NSƯT Diệu Linh trong một tác phẩm âm nhạc Việt Nam kinh điển. Các nghệ sĩ không chỉ tập luyện cùng dàn nhạc mà còn cùng nhau thống nhất từng động tác, cách ra vào sân khấu và sự phối hợp trong trình diễn. NSƯT Diệu Linh cho biết đã khá lâu chị và các đồng nghiệp chưa có dịp biểu diễn cùng nhau nên lần trở lại này mang đến nhiều cảm xúc hồi hộp, xen lẫn chút lo lắng. Việc dành thêm thời gian tập luyện là cần thiết để cả ba có được phần trình diễn ăn ý.

Với NSND Hà Thủy, được trở lại sân khấu Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt. Từng là sinh viên tốt nghiệp từ ngôi trường này, chị sau đó tiếp tục gắn bó với nhà trường trong vai trò giảng dạy các thế hệ học trò.

"Đây là sự kiện vô cùng có ý nghĩa với Khoa và Nhà trường. Chúng tôi từng là những sinh viên tốt nghiệp từ mái trường này từ rất nhiều năm trước, hiện nay lại tiếp tục cộng tác, giảng dạy các thế hệ học trò trẻ. Được tham gia một sự kiện như thế này, tôi thực sự rất xúc động." - NSND Hà Thủy xúc động chia sẻ.

NSND Hà Thủy hào hứng khi trở lại mái trường xưa và gặp lại những người bạn cũ

Cũng theo NSND Hà Thủy, dù tuổi tác đã cao, giọng hát không còn căng tràn sức trẻ nhưng mỗi lần được đứng trên sân khấu, tâm hồn và cảm xúc nghệ sĩ vẫn luôn đầy ắp. Đặc biệt, được cùng các thế hệ thầy trò tham gia chương trình, chứng kiến sự tiếp nối trong hoạt động nghệ thuật và đào tạo khiến chị càng thêm hào hứng. Với chị, đứng trên sân khấu kể lại câu chuyện về thời tuổi trẻ của mình là một trải nghiệm rất hào hứng. Vì vậy nữ nghệ sĩ háo hức chờ đợi đêm diễn, khi mọi người được sống lại trong những giai điệu đầy cảm xúc, vô cùng ý nghĩa đối với các thế hệ thầy và trò.

Cũng từng học tập rồi trở về giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, NSƯT Kim Phúc bộc bạch, chị rất xúc động và tự hào khi nhận được lời mời tham gia chương trình. Việc được gặp lại thầy cô, chứng kiến các thế hệ học trò cùng biểu diễn mang đến những cảm xúc khó diễn tả. Chính vì vậy, chị và các đồng nghiệp đang dành nhiều tâm huyết cho những buổi tập, mong chờ ngày được chính thức đứng trên sân khấu trong đêm nhạc kỷ niệm.

NSND Quang Thọ miệt mài tập luyện, chuẩn bị cho màn trình diễn trong đêm nhạc “70 năm - Những thanh âm ngân mãi”

Không chỉ có những cuộc hội ngộ của các nghệ sĩ gạo cội, chương trình còn quy tụ nhiều giọng ca hàng đầu với những màn kết hợp được chờ đợi. Khán giả sẽ có dịp gặp lại bộ ba NSND Quang Thọ - NSND Ngọc Khang - NSND Dương Minh Đức; sự kết hợp của NSƯT Đăng Dương - Trọng Tấn - Lê Anh Dũng, NSƯT Việt Hoàn - Anh Thơ, cùng màn trình diễn giữa NSND Thanh Lam và diva Mỹ Linh. Bên cạnh đó là những phần biểu diễn của các nghệ sĩ trẻ, tạo nên sự đa dạng về thế hệ và màu sắc âm nhạc.

Dưới sự chỉ đạo của PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc, Tổng đạo diễn chương trình, cùng nhạc sĩ Lưu Hà An - Giám đốc âm nhạc, các nghệ sĩ và êkíp đang tập trung hoàn thiện từng tiết mục cũng như sự kết nối trong tổng thể chương trình. Mỗi buổi tập là dịp để rà soát chuyên môn, điều chỉnh cách thể hiện và tìm lại những cảm xúc gắn với các ca khúc đã đi cùng nhiều thế hệ khán giả.

NSƯT Đăng Dương và ca sĩ Trọng Tấn trao đổi về tiết mục trong buổi tập luyện chuẩn bị cho chương trình

TS.NSƯT Phương Nga, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Chỉ đạo sản xuất chương trình cho biết, điều khiến chị ấn tượng trong quá trình chuẩn bị là tình yêu và tâm huyết mà các thế hệ thầy trò dành cho mái trường. Theo chị, từ các thầy cô đến những giảng viên, nghệ sĩ trẻ đều có chung tinh thần phấn khởi, tràn đầy năng lượng và dành nhiều công sức cho từng buổi tập.

“Tôi cảm nhận rõ các thầy cô cũng như những thế hệ học trò kế cận đều có chung một tinh thần phấn khởi, tràn đầy năng lượng, dành nhiều tâm huyết cho từng buổi tập luyện. Tôi tin rằng tình cảm yêu thương và sự tận tâm mà các thầy cô gửi gắm trong mỗi buổi tập sẽ được thăng hoa trên sân khấu trong đêm biểu diễn.” -TS.NSƯT Phương Nga chia sẻ.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn chỉ đạo, theo sát quá trình tập luyện và hoàn thiện các tiết mục

Được xây dựng như một hành trình nhìn lại 70 năm đào tạo, sáng tạo và cống hiến của Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chương trình quy tụ các nghệ sĩ thuộc ba dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Hành trình âm nhạc ấy gắn với những dấu mốc quan trọng của lịch sử đất nước, qua đó tái hiện những thanh âm ký ức về lịch sử, con người, quê hương, Hà Nội và khát vọng của nhiều thế hệ Việt Nam.

Tham gia biểu diễn trong chương trình còn có NSND Quốc Hưng, NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Kim Phúc, NSƯT Diệu Linh, NSƯT Phương Nga cùng các ca sĩ Bích Hồng, Đào Nguyên Vũ, Khánh Ly, Thu Hà, Thu Hằng, Hương Ly, Thăng Long… Sự hiện diện của những nghệ sĩ trưởng thành từ mái trường này không chỉ tạo nên một cuộc hội ngộ đông đảo mà còn cho thấy sự tiếp nối của các thế hệ trong hành trình đào tạo và phát triển nghệ thuật.

Ca sĩ Ngọc Châm đảm nhận vai trò đạo diễn sân khấu chương trình

Đạo diễn sân khấu, ca sĩ Ngọc Châm, Giám đốc "Vàng Son một thuở" chia sẻ, êkíp hướng tới xây dựng một sân khấu sang trọng, trang trọng nhưng vẫn gần gũi, thể hiện đầy đủ các sắc màu âm nhạc cũng như sự tiếp nối giữa những thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa Thanh nhạc. Theo chị, sự góp mặt của nhiều tên tuổi hàng đầu cùng tiêu chí chú trọng chất lượng nghệ thuật sẽ tạo nên sức hấp dẫn cho đêm diễn.

Đêm nhạc “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” diễn ra tối 14/11/2026 tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Chương trình do PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn làm Tổng đạo diễn, nhạc sĩ Lưu Hà An đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc, ca sĩ Ngọc Châm là đạo diễn sân khấu và TS.NSƯT Nguyễn Thị Phương Nga chỉ đạo sản xuất.

Một số hình ảnh các nghệ sĩ trong buổi tập luyện chuẩn bị cho đêm diễn:

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