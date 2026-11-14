ANTD.VN -Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026), trưa 14/11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Chạm Đồng Xuân”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc nghệ thuật Heritage Art Space và ông Nguyễn Song Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Xuân chia sẻ tại lễ khai mạc triển lãm



“Chạm Đồng Xuân” là triển lãm nghệ thuật đa giác quan, nơi các tác phẩm nghệ thuật đương đại được đưa vào không gian một ngôi chợ truyền thống lâu đời của Hà Nội. Mở ra những trải nghiệm mới lạ về văn hoá di sản giữa lòng phố cổ.

Quy tụ 25 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, triển lãm tạo nên sự giao thoa giữa những thực hành nghệ thuật đa dạng, ngôn ngữ thẩm mỹ đương đại và các giá trị văn hóa truyền thống.

Thay vì được trưng bày trong không gian riêng biệt, các tác phẩm xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau, tương tác với kiến trúc, màu sắc, âm thanh, chuyển động và nhịp sống thường nhật của chợ. Qua đó, trở thành một phần của không gian văn hóa Đồng Xuân.

Du khách nước ngoài và người dân quan tâm đến những bức tranh tại triển lãm Chạm Đồng Xuân

Chia sẻ về ý tưởng tổ chức triển lãm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc nghệ thuật Heritage Art Space cho biết, Ban tổ chức đã mời gọi các nghệ sĩ trong nước và quốc tế trực tiếp khám phá, tương tác với những lớp lang lịch sử và nhịp sinh hoạt sôi động của chợ Đồng Xuân.

Các nghệ sĩ được khuyến khích khai thác chất liệu sáng tác từ chính không gian ngôi chợ, từ những mảng tường, ô cửa, ánh sáng đến các mặt hàng quen thuộc như mây tre đan, vải vóc, thảo dược. Không chỉ những yếu tố hữu hình, dòng người qua lại, tiếng động, lời rao và ký ức gắn với ngôi chợ cũng trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo.

Màn biểu diễn ca nhạc từ những vật liệu rác thải tại chợ Đồng Xuân do các nghệ sĩ nước ngoài thực hiện

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, mỗi tác phẩm không tồn tại độc lập mà hòa vào âm thanh, ánh sáng và hoạt động thường nhật của chợ, góp phần tạo nên những lớp ý nghĩa mới cho không gian văn hóa Đồng Xuân. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ mang đến những cách diễn giải mới về ngôi chợ, kết nối các giá trị truyền thống với những biểu đạt nghệ thuật đương đại.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng bày tỏ mong muốn du khách và công chúng có thể trở lại chợ Đồng Xuân nhiều lần để khám phá, cảm nhận sâu ý nghĩa những tác phẩm trưng bày.

Một số tác phẩm tranh tại triển lãm

Ông Nguyễn Song Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Xuân bày tỏ hy vọng những tác phẩm của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế sẽ truyền cảm hứng cho các hộ kinh doanh, cán bộ, nhân viên và công chúng; đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa của chợ Đồng Xuân nói riêng, Hà Nội nói chung đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Thông qua sự kết nối giữa nghệ thuật và đời sống, triển lãm “Chạm Đồng Xuân” mở ra cách tiếp cận mới đối với di sản sống, góp phần khơi dậy sức sáng tạo, khả năng thích ứng và tiếp nối dòng chảy văn hóa của chợ Đồng Xuân trong bối cảnh đương đại.