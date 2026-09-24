Tạm giữ hình sự 5 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng

Rạng sáng ngày 14/9/2026, tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thôn Nỏ Bạn, xã Hồng Vân phát sinh mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên gồm 10 người.

Trong đó, một nhóm có 6 đối tượng do N.B.T (SN 1993, trú xã Hồng Vân) cùng một số đối tượng trú tại xã Chương Dương tham gia; nhóm còn lại gồm 4 thanh niên trú tại xã Hồng Vân. Mâu thuẫn dẫn đến xô xát, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Các đối tượng trong vụ án.

Hậu quả vụ việc khiến N.B.T bị thương ở vùng đầu, tay và chân; B.V.C bị thương ở hai bàn tay và bàn chân, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp; N.V.B bị thương vùng đầu, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hồng Vân đã phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc.

Đến ngày 16/9/2026, 5 đối tượng gồm N.V.B, B.V.N, B.V.C, B.V.H và P.D.K đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi gây rối trật tự công cộng. Hiện N.B.T vẫn đang điều trị thương tích.

Hiện, Công an xã Hồng Vân đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự, bảo đảm xử lý nghiêm minh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua vụ việc, Công an xã Hồng Vân khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi xảy ra mâu thuẫn, tuyệt đối không tụ tập sử dụng bạo lực, gây ảnh hưởng an ninh trật tự công cộng.