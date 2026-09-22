Cảnh báo quay phim, livestream các vụ việc gây mất an ninh, trật tự

ANTD.VN - Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng một số trường hợp sử dụng điện thoại quay phim, livestream các vụ tụ tập, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng nhằm thu hút lượt xem, lượt thích và tương tác.

Theo Công an phường Tây Hồ, đáng chú ý có trường hợp biết trước các nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn nhưng không can ngăn, thông báo cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan chức năng, mà còn đi theo để quay phim, phát trực tiếp, bình luận, cổ vũ, thậm chí có lời lẽ kích động. Có trường hợp điều khiển xe máy bám theo nhóm gây rối để người ngồi phía sau livestream toàn bộ diễn biến.

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Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không tham gia, đi theo hoặc cổ vũ các nhóm đánh nhau, đua xe, gây rối; không quay phim, livestream nhằm “câu view, câu like”, không bình luận kích động hoặc chia sẻ, phát tán nội dung cổ súy bạo lực.

Khi phát hiện tụ tập đông người, có dấu hiệu gây mất an ninh, trật tự, người dân cần chủ động rời khỏi khu vực nguy hiểm và kịp thời thông báo cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan Công an.