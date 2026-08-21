Tạm giam chủ xưởng gỗ trong vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại cụm công nghiệp Ngọc Hòa

ANTD.VN -Bùi Hữu Hào, chủ xưởng gỗ trong vụ cháy khiến 3 người tử vong tại Cụm công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, đã bị khởi tố, tạm giam về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Chiều nay 21-8, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định của Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội về việc khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Hữu Hào (sinh năm 1985; hộ khẩu thường trú tại thôn Bột Xuyên, xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Khoản 3, Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Bị can Bùi Hữu Hào

Trước đó, CQĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” xảy ra ngày 19/8/2026 tại Cụm công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Bùi Hữu Hào làm nghề mộc từ năm 2002. Tháng 5/2025, Hào mở xưởng sản xuất, kinh doanh đồ gỗ tại Cụm công nghiệp Ngọc Hòa. Đến tháng 8/2025, Hào đăng ký thành lập Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất mộc Bùi Gia, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện, do Hào là chủ doanh nghiệp.

Xưởng sản xuất của công ty được đặt trên phần diện tích hơn 900m² thuê lại của Công ty TNHH sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, do ông Vũ Ngọc Định (sinh năm 1969) làm Giám đốc. Khu vực này có sẵn nhà xưởng khoảng 600m² với kết cấu khung thép, mái tôn chống nóng và gác xép bên trong. Quá trình thuê mặt bằng giữa hai bên có hợp đồng ghi nhận.

Kết quả xác minh cho thấy, trong quá trình hoạt động, kho xưởng của Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất mộc Bùi Gia chưa đăng ký về phòng cháy, chữa cháy và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Khoảng 10h ngày 19/8/2026, tại khu vực kho xưởng của công ty xảy ra cháy. Ngay khi phát hiện sự việc, công nhân đã hô hoán, báo tin qua số điện thoại 114 và sử dụng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành công. Sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Chương Mỹ và các lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 12h cùng ngày, đám cháy được khống chế. Quá trình chữa cháy và tìm kiếm nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện, đưa ra khỏi hiện trường 3 nạn nhân đã tử vong gồm anh V.V.K (sinh năm 1968, trú tại tỉnh Hưng Yên), anh Đ.T.A (sinh năm 2007, trú tại tỉnh Ninh Bình) và anh N.Đ.T (sinh năm 2010, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Ngoài ra, vụ cháy còn làm 2 người bị thương là anh B.V.Đ (sinh năm 1986, trú tại xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội) và chị V.N.T (sinh năm 1987, trú tại phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội).

Vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng đối với khu vực kho xưởng rộng khoảng 700m² của Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất mộc Bùi Gia, đồng thời ảnh hưởng đến hai doanh nghiệp liền kề là Công ty Lạc Trung và Công ty Kính Toàn Năng. Hiện thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, làm rõ.

Đáng chú ý, đối với Công ty TNHH sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, ngày 20/10/2021, Công an huyện Chương Mỹ (trước đây) đã ban hành Quyết định số 95/QĐĐC-CACM đình chỉ hoạt động do công trình thuộc danh mục cơ sở phải thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy theo Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP nhưng không có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. Trước đó, cơ sở này cũng đã bị tạm đình chỉ hoạt động theo Quyết định số 34/QĐTĐC-CACM ngày 09/7/2021. Tuy nhiên, sau thời hạn tạm đình chỉ, cơ sở vẫn chưa khắc phục các tồn tại theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn diện vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.