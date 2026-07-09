Sun PhuQuoc Airways đang định hình chất lượng dịch vụ hàng không mới như thế nào?

ANTD.VN -Bên cạnh tốc độ gia tăng số lượng tàu bay và mở rộng mạng bay đáng kinh ngạc, hãng hàng không trẻ nhất Việt Nam đang định hình tên tuổi bằng chất lượng trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp và khác biệt.

Gia nhập thị trường hàng không khi cuộc cạnh tranh về mạng bay, giá vé và chất lượng dịch vụ ngày càng khốc liệt, Sun PhuQuoc Airways (SPA) của tập đoàn Sun Group lựa chọn một hướng đi khác biệt: mô hình “hàng không nghỉ dưỡng” với chất lượng dịch vụ được chăm chút từ mặt đất tới bầu trời.

Bay như đi “nghỉ dưỡng”

Là một trong số rất ít hãng hàng không tại Việt Nam cũng như trên thế giới đưa khâu làm thủ tục ra khỏi nhà ga sân bay, mô hình làm thủ tục bay ngay tại khách sạn trong hệ sinh thái Sun Group của Sun PhuQuoc Airways đã tạo đặc quyền và mang lại sự thuận tiện cho du khách của mình.

Dù mới gia nhập thị trường, nhưng SPA đã là hãng hàng không thứ ba tại Việt Nam hoàn tất và đưa vào vận hành thủ tục bay trực tuyến bằng sinh trắc học trên ứng dụng di động, liên kết với VNeID. Tính năng giúp hành khách làm thủ tục nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn so với phương thức truyền thống.

Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Phú Quốc, hãng phát triển hệ thống phòng chờ Sun Executive Lounge đẳng cấp với thiết kế độc bản bởi “ông hoàng resort” Bill Bensley và ẩm thực do chính nghệ nhân Ánh Tuyết giám tuyển, kết hợp cùng các thương hiệu ẩm thực quốc tế như bánh mì trứ danh của Pháp Eric Kayser hay cà phê Delingoo - Capella 100% hạt Arabica, biến trải nghiệm chờ đợi của mỗi hành khách trở thành khoảnh khắc tận hưởng, thư giãn như đang nghỉ dưỡng.

Không gian cabin mang “nét thanh lịch Đông Dương” với hương thơm La Festa

Khi bước lên các chuyến bay, hành khách của SPA có thể cảm nhận rõ tinh thần “Nét thanh lịch Đông Dương”. Nội thất cabin là sự giao hòa giữa vẻ sang trọng Pháp và cốt cách phương Đông. Khoang Phổ thông có khoảng cách ghế rộng rãi, sử dụng dòng ghế Hawk Infinity từ Anh Quốc, thiết kế tích hợp cổng sạc USB. Trong khi đó, khoang Thương gia mang lại trải nghiệm thư giãn rõ rệt với ghế ngả 15 độ và hệ thống nâng đỡ chân lên tới 238 mm (9,37 inch), tạo cảm giác thoải mái như trong không gian nghỉ dưỡng cao cấp. Toàn bộ ghế được bọc da bò nguyên tấm cao cấp nhập khẩu từ Thụy Sỹ với bảng màu đặc trưng như Ochre và Gold, tạo nên một nhận diện xuyên suốt và khác biệt.

Đặc biệt, không gian cabin còn được “ướp” hương thơm đặc trưng La Festa - mùi hương mang cảm hứng Địa Trung Hải, hòa quyện giữa nốt hương hổ phách ấm áp, hoa trà trắng nhẹ nhàng, cánh hoa hồng lãng mạn và húng quế xanh sảng khoái. Dấu ấn riêng có này mang lại cho hành khách cảm giác của sự sang trọng, thư thái và tràn đầy sức sống.

Phòng chờ Sun Executive Lounge

Trên các chuyến bay, ẩm thực được hãng xác định là một trong những “trụ cột” góp phần định hình trải nghiệm bay “nghỉ dưỡng”. Hành khách khoang Thương gia được trải nghiệm đặc biệt như đang ở một “nhà hàng sang trọng trên không” với các món ăn được cá nhân hoá theo nhu cầu và khẩu vị, bày biện trang nhã trên bàn ăn phủ khăn trắng.

Thực đơn được Sun PhuQuoc Airways xây dựng theo hành trình ẩm thực Á - Âu giao thoa. Từ độ cao 10.000m, hành khách còn được thưởng thức bánh mì Eric Kayser, tách trà TWG thượng hạng, bia thủ công chuẩn Đức Sun KraftBeer hay cà phê từ “thủ phủ” Lâm Đồng. Thực đơn sẽ được thay đổi theo chu kỳ 10 ngày để luôn mang đến những trải nghiệm đa dạng cho hành khách.

Ẩm thực giữa tầng mây của Sun PhuQuoc Airways

Trải nghiệm trên không được mở rộng bằng hệ thống giải trí không dây (IFE) hiện đại với kho phim, nhạc, trò chơi đa dạng được tích hợp sẵn. Nội dung được làm mới định kỳ hai tháng một lần, tuyển chọn theo chủ đề và cảm xúc phù hợp từng dịp lễ hoặc mùa du lịch, mang đến trải nghiệm giải trí tinh tế và giàu tính kết nối văn hóa.

“Dịch vụ từ trái tim”

Chất lượng dịch vụ của Sun PhuQuoc Airways còn được truyền tải trọn vẹn qua đội ngũ tiếp viên được đào tạo bài bản để trở thành những “đại sứ” văn hóa hiếu khách. Cử chỉ chào đặc trưng với hai tay đặt nơi trái tim, nụ cười rạng rỡ, phong thái phục vụ chuẩn mực từ việc tận tình hỗ trợ hành khách cao tuổi, chăm sóc gia đình có trẻ nhỏ đến trao tặng những món quà nhỏ bất ngờ trong các dịp đặc biệt hay sinh nhật của hành khách, tất cả đều phản ánh chất lượng dịch vụ “từ trái tim” của hãng.

Những “đại sứ” văn hóa hiếu khách của hãng

Mỗi tiếp viên còn đặc biệt được đào tạo theo tiêu chuẩn “SPArkle” - nét văn hóa “lấp lánh” định hình bản sắc dịch vụ riêng có của hãng, nơi hành khách luôn cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và được phục vụ một cách chân thành. Mỗi chuyến bay vì thế trở thành một hành trình nghỉ dưỡng ấm áp, tinh tế và đáng nhớ, chuyên chở và đón nhận những yêu thương.

Bên cạnh trải nghiệm trên từng chuyến bay, Sun PhuQuoc Airways còn mở rộng giá trị dịch vụ thông qua Sun Signature, chương trình khách hàng thân thiết của Sun Group. Với mỗi hành trình, hành khách có thể tích lũy điểm để đổi vé thưởng, hành lý ký gửi, lựa chọn chỗ ngồi và nhiều đặc quyền vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, y tế trong toàn hệ sinh thái Sun Group. Hai hạng thẻ cao nhất còn được tích hợp tiện ích thanh toán toàn cầu thông qua hợp tác giữa NCB và Visa, giúp trải nghiệm của hành khách không chỉ dừng lại ở một chuyến bay.

Sun PhuQuoc Airways đang tăng tốc mở đội bay và mạng bay cho chiến lược “Rise to the world”

Sau gần 1 năm khai thác thương mại, qua hơn 11.000 chuyến bay với 2 triệu hành khách, những chuyến bay mang tinh thần nghỉ dưỡng đã đưa Sun PhuQuoc Airways dần trở thành cái tên quen thuộc của hàng không Việt Nam. Những lá thư tay được trao gửi, hàng nghìn đánh giá phản hồi tích cực được ghi nhận là sự kiểm chứng cho những chuẩn mực dịch vụ mà hãng đang theo đuổi.

Trên hành trình “Rise to the World”, nền tảng dịch vụ được xây dựng từ hôm nay sẽ là điểm tựa quan trọng để Sun PhuQuoc Airways bước ra thế giới, khẳng định chất lượng dịch vụ của một hãng hàng không Việt: khác biệt và giàu bản sắc.