Sau 31 năm, Bức Tường vẫn chưa chịu "đứng yên"!

ANTD.VN - Từ chữ "EXIT" (lối ra) quen thuộc được nhìn ngược thành "TIX3", Bức Tường gửi gắm vào album thứ 8 “Thời gian trôi, trừ riêng tôi” cách nhìn khác về thời gian và những đổi thay. Sau hơn 30 năm gắn bó với Rock, ban nhạc vẫn chọn cách bước tiếp với những thử nghiệm mới nhưng không rời xa tinh thần âm nhạc đã làm nên tên tuổi của mình.

Có lẽ, không phải ngẫu nhiên Bức Tường chọn hình ảnh "EXIT" để làm ý tưởng cho album mới. Vốn là dòng chữ tiếng Anh hàm ý chỉ "lối ra, lối thoát" nhưng khi nhìn từ phía ngược lại, "EXIT" trở thành "TIX3". Sự đảo chiều ấy cũng gợi một cách nghĩ khác khá thú vị, đó là thay vì mải miết tìm kiếm lối đi ở bên ngoài, đôi khi con người cần quay vào bên trong, nhìn lại chính mình để tìm thấy câu trả lời.

Với Bức Tường, sau hơn 30 năm đi qua những thăng trầm, mất mát và đổi thay, hành trình ấy có lẽ càng nhiều ý nghĩa. Để tiếp tục bước đi, họ không chỉ cần những điều mới mẻ mà còn cần hiểu rõ đâu là giá trị đã làm nên mình, đâu là những điều vẫn muốn giữ lại giữa dòng chảy thời gian.

"TIX3 – Thời gian trôi, trừ riêng tôi" là album phòng thu thứ 8 đánh dấu những tìm tòi mới của Bức Tường sau hơn 30 năm hoạt động

Nói vui về những câu hỏi chưa tìm được lời giải sau hơn 30 năm hoạt động âm nhạc, trưởng nhóm - guitarist Trần Tuấn Hùng hóm hỉnh trả lời, anh cho rằng mọi thứ vẫn luôn vận động, âm nhạc vẫn chảy trong cuộc sống nên có lẽ chẳng có câu trả lời nào là cuối cùng. Nhưng trong chuyện riêng, anh tiết lộ “bài toán” đau đầu nhất mà ban nhạc tới giờ vẫn chưa có lời giải, đó là chưa biết đến bao giờ mới tìm được "mảnh ghép" cho một thành viên còn lại chưa lập gia đình.

Câu trả lời có phần dí dỏm ấy cũng phần nào cho thấy sự thoải mái của các thành viên Bức Tường khi nhìn lại chặng đường hơn ba thập kỷ qua, ban nhạc đã chứng kiến nhiều đổi thay, từ đời sống âm nhạc đến chính đội hình của mình. Có những người đã rời đi, có những khoảng trống không dễ bù đắp, nhưng Bức Tường vẫn tiếp tục sáng tác và biểu diễn, thay vì chỉ trở về với những ca khúc từng định hình nên tên tuổi của mình.

Nhạc sĩ, guitarist Trần Tuấn Hùng, trưởng ban nhạc Bức Tường

Đó cũng là điều mà guitarist Trần Tuấn Hùng từng nhiều lần nhấn mạnh khi nói về hướng đi của ban nhạc. Anh kể, Bức Tường từng nhận được không ít góp ý rằng nên giảm bớt những thông điệp, suy tư trong ca khúc, thậm chí thử làm nhạc "vô tri" hơn để gần với người trẻ. Các thành viên trong nhóm cũng đã suy nghĩ về điều này, nhưng không muốn vì chạy theo thị hiếu mà đánh mất điều vốn làm nên âm nhạc của mình. Với Bức Tường, những ca khúc có câu chuyện, có điều để người nghe nghĩ ngợi vẫn là lựa chọn họ muốn theo đuổi. Dẫu vậy, điều đó không đồng nghĩa với việc lặp lại chính mình. Từ "Con đường không tên" đến "TIX3", ban nhạc vẫn tìm cách làm mới âm nhạc, cả trong cách thể hiện lẫn những chất liệu được đưa vào sáng tác. Vấn đề là thay đổi đến đâu để vẫn giữ được tiếng nói riêng.

Đây có lẽ cũng là câu hỏi mà nhiều ban nhạc lâu năm phải đối diện. Bởi nếu chỉ lặp lại những gì từng làm nên tên tuổi, họ có thể giữ được sự thân thuộc nhưng khó tạo ra sức sống mới. Ngược lại, nếu quá nôn nóng chạy theo những xu hướng bên ngoài, nguy cơ đánh mất bản sắc lại luôn hiện hữu. Bức Tường dường như đang chọn một con đường ở giữa, tức là không quay lưng với quá khứ, nhưng cũng không chấp nhận để quá khứ quyết định toàn bộ tương lai phía trước.

Nếu được quay lại 31 năm trước, nhìn lại những tháng năm đã qua, tôi không cảm thấy có điều gì phải hối tiếc. Khi ấy, chúng tôi đã nỗ lực hết mình và cũng đã có những thành công nhất định. Nếu được nhắn gửi Bức Tường của ngày ấy, tôi chỉ muốn nói: Các cháu ạ, các cháu đã làm rất tốt, cố gắng nhé!". Nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng, trưởng ban nhạc Bức Tường:



Tinh thần ấy thể hiện khá rõ trong "TIX3" khi Bức Tường không bó mình trong những âm thanh Rock quen thuộc mà chủ động tìm đến những cuộc kết hợp mới. Đáng chú ý là sự góp mặt của Thùy Chi, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nghệ sĩ đàn nguyệt Lê Đức Dũng trong ca khúc chủ đề của album - "Thời gian trôi, trừ riêng tôi'. Giọng hát mềm mại trong trẻo của Thùy Chi, tiếng đàn nguyệt cùng những âm thanh đặc trưng của Rock tạo nên một cuộc gặp gỡ khá thú vị và thi vị, ít nhiều làm thay đổi hình dung quen thuộc của khán giả về Bức Tường.

Ở một sáng tác khác, với ca khúc “Trên đỉnh gió”, ban nhạc gây ấn tượng khi đưa chất liệu dân ca “Inh Lả ơi” vào không gian Rock, kết hợp cùng tiếng sáo trúc của NSƯT Hoàng Anh và phần bộ gõ của nghệ sĩ Trần Xuân Hòa. Những chất liệu truyền thống không chỉ tạo thêm màu sắc cho bản phối mà còn gợi mở một hướng đi đáng chú ý khi đưa âm hưởng văn hóa Việt vào thứ âm nhạc vốn mang tinh thần phóng khoáng, mạnh mẽ của Rock.

Bức Tường trong đội hình hiện tại tiếp tục tìm tòi những thể nghiệm mới trong âm nhạc

Thực ra, sự kết hợp giữa Rock và nhạc cụ dân tộc vốn không còn xa lạ, nhưng với Bức Tường, đó vẫn là một hướng đi có nhiều điều để khám phá. Những thanh âm mang âm hưởng truyền thống khi đặt cạnh Rock không chỉ tạo nên màu sắc mới cho ca khúc, mà còn đem đến một nét riêng cho âm nhạc của ban nhạc. Đây cũng là cách Bức Tường muốn đưa những chất liệu gần gũi với văn hóa Việt đến với khán giả quốc tế, để bên cạnh tinh thần Rock mạnh mẽ, âm nhạc của họ còn mang theo những âm hưởng của quê hương.

Nhìn từ góc độ này, "TIX3" cho thấy một Bức Tường đã sẵn sàng cho những bước chuyển mới, thậm chí có thể là táo bạo. Có thể không phải mọi thử nghiệm đều tạo ra dấu ấn ngang nhau song việc dám bước ra khỏi vùng quen thuộc đã là một lựa chọn đáng ghi nhận. Với một ban nhạc đã có hơn 30 năm hoạt động, sự tò mò và mong muốn khám phá đôi khi còn quan trọng hơn việc cố gắng chứng minh mình vẫn có thể tạo ra những gì từng làm được.

"TIX3" gồm 10 ca khúc, xoay quanh những câu chuyện về tuổi trẻ, tình yêu, tình bạn và những suy ngẫm trước những đổi thay của cuộc sống. Các sáng tác như: Tháng 3, Trên đỉnh gió, Tan theo cơn mưa, Vòng xoay, Ngày không kết thúc, Mãi mãi, Sinh ra là để yêu và ca khúc chủ đề mang đến những sắc thái khác nhau, nhưng vẫn có thể nhận ra cách Bức Tường thường tìm đến những câu chuyện gần gũi để gửi gắm suy nghĩ của mình.

Sự thay đổi của Bức Tường còn thể hiện ở những con người đang đứng trên sân khấu hôm nay. Trong đội hình hiện tại, Nguyễn Việt Lâm đảm nhận vị trí giọng ca chính, bên cạnh bassist Tăng Xuân Kiên. Với Việt Lâm, việc trở thành một thành viên của Bức Tường không chỉ là một dấu mốc trong sự nghiệp ca hát, mà còn là hành trình nhiều cảm xúc. Từ miền Tây trở về Hà Nội, anh bước vào một ban nhạc đã có hơn 30 năm hoạt động, nơi mỗi thành viên đều mang theo những câu chuyện và dấu ấn riêng.

Nguyễn Việt Lâm xem áp lực khi trở thành giọng ca chính của Bức Tường là động lực để vượt qua giới hạn của bản thân

Việt Lâm từng chia sẻ về những áp lực trong những ngày đầu đảm nhận vị trí vocalist. Khi nghe những ca khúc trong album mới hoàn thiện, anh đã không giấu được xúc động. Có lẽ với một người trẻ, cảm giác được góp giọng trong những sáng tác của một ban nhạc mình đang gắn bó, sau những tháng ngày tập luyện và làm quen, không đơn thuần là niềm vui hoàn thành công việc. Đó còn là lúc anh nhận ra mình thực sự đã trở thành một phần của tập thể ấy.

Vị trí giọng ca chính ở Bức Tường vốn không dễ đảm nhận. Trần Lập đã để lại một dấu ấn quá sâu đậm, không chỉ ở giọng hát mà còn ở phong thái và tinh thần Rock từng gắn với tên tuổi ban nhạc. Bởi vậy, bất cứ ai đến sau cũng khó tránh khỏi những so sánh. Nhưng âm nhạc không thể chỉ sống bằng sự hoài niệm. Một giọng hát mới cần được nhìn nhận qua những gì họ thể hiện, thay vì luôn phải đứng trong cái bóng của người đi trước.

Trần Tuấn Hùng từng kể vui về sự thay đổi hình ảnh của Việt Lâm, từ mái tóc đen sang tóc vàng, như một cách làm mới mình và gần hơn với khán giả trẻ. Chi tiết nhỏ ấy cũng cho thấy Bức Tường không đứng ngoài những thay đổi của đời sống âm nhạc. Từ cách làm nhạc đến hình ảnh nghệ sĩ, ban nhạc đều cần những điều chỉnh để tiếp cận công chúng hôm nay. Tuy nhiên, sự thay đổi chỉ thực sự có ý nghĩa khi mỗi thành viên tìm được cách thể hiện cá tính của mình trong tiếng nói chung của ban nhạc.

Nếu được gửi một lời nhắn tới Bức Tường của những năm đầu tiên, tôi muốn nói với các anh hãy tiếp tục làm những điều mình tin là đúng đắn, kiên trì theo đuổi đam mê đã chọn. Bởi khi mới thành lập, ban nhạc hẳn đã phải đối diện với nhiều hoài nghi, định kiến trong bối cảnh rock chưa được đông đảo công chúng đón nhận. Nhìn lại chặng đường 31 năm, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là đã giữ được phương hướng và bền bỉ đi trên con đường mình lựa chọn. Guitarist Tăng Xuân Kiên

Tên album “Thời gian trôi, trừ riêng tôi” gợi một cảm giác vừa có chút nghịch lý, vừa có phần suy tư. Thời gian vẫn trôi, mọi thứ xung quanh đều thay đổi, nhưng con người đôi khi vẫn muốn giữ lại những điều thân thuộc, những giá trị đã gắn bó với mình qua năm tháng. Với Bức Tường, đó có thể là tình yêu dành cho Rock, là cách viết ca khúc nhiều suy ngẫm hay đơn giản là niềm vui được đứng cùng nhau trên sân khấu. Những điều ấy đã theo ban nhạc qua nhiều giai đoạn, kể cả những thời điểm khó khăn và chông chênh nhất.

Điều đáng chú ý là album không cố gắng tạo ra một Bức Tường hoàn toàn khác với những gì khán giả từng biết. Cách họ thử nghiệm với nhạc cụ dân tộc, sự kết hợp cùng các nghệ sĩ ngoại đạo với dòng nhạc Rock hay những thay đổi trong cách thể hiện đều nằm trong nỗ lực mở rộng không gian âm nhạc. Suy cho cùng, bản sắc của một ban nhạc không nằm ở việc khư khư giữ nguyên những gì đã làm nên tên tuổi, mà còn ở khả năng đi qua những đổi thay mà vẫn không đánh mất tiếng nói riêng của mình.

Bức Tường thực hiện "TIX3 Tour 2026" tại Hà Nội và TP.HCM

Sau album, Bức Tường hẹn gặp khán giả trong "TIX3 Live Tour 2026" với hai đêm diễn tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội) ngày 12/12 và Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM) ngày 26/12/2026. Tại tour diễn này, những sáng tác mới sẽ được đặt bên cạnh các ca khúc đã quen thuộc với nhiều thế hệ người nghe. Với khán giả lâu năm, đó có thể là dịp gặp lại những giai điệu từng gắn với một thời tuổi trẻ, còn với những người mới biết đến Bức Tường, đây cũng là cơ hội để khám phá một ban nhạc không chỉ thuộc về thời quá vãng.

Có lẽ, điều đáng quý ở Bức Tường lúc này không phải là họ vẫn có thể hát lại những ca khúc từng làm nên tên tuổi, mà là sau từng ấy năm, họ vẫn muốn viết thêm những ca khúc mới. Như cách chữ "EXIT" được nhìn ngược thành "TIX3", đôi khi một hướng đi mới mẻ lại bắt đầu từ việc nhìn lại những điều vốn dĩ tưởng chừng quen thuộc.



31 năm là quãng thời gian đủ dài để một ban nhạc có thể tự hài lòng với những gì đã làm được. Nhưng Bức Tường dường như không chọn cách ấy. Họ vẫn thử nghiệm, vẫn thay đổi và chấp nhận bước ra khỏi những giới hạn cũ. Thời gian cứ trôi, những con người và hoàn cảnh có thể đổi thay nhưng âm nhạc vẫn thôi thúc họ đi tiếp. Có lẽ, đó cũng là lý do sau 31 năm, Bức Tường vẫn chưa chịu đứng yên!