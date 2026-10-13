Sắp áp dụng hàng loạt quy định mới về việc xác nhận tình trạng hôn nhân?

ANTD.VN - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch đã đề xuất nhiều nội dung mới quan trọng liên quan đến việc xác nhận tình trạng hôn nhân.

Điều 49 dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch nêu rõ, UBND cấp xã không phụ thuộc vào nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền cấp xác nhận tình trạng hôn nhân cho cá nhân.

Người yêu cầu cấp xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ/chồng nhưng đã ly hôn tại Toà án nhân dân có thẩm quyền hoặc vợ/chồng đã chết và đã đăng ký khai tử tại cơ quan đăng ký hộ tịch thì người yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin về giấy tờ (cơ quan cấp/đăng ký, số, ngày tháng năm ban hành Bản án/Quyết định ly hôn/Giấy chứng tử/Trích lục khai tử).

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, người thực hiện công tác hộ tịch tra cứu thông tin về tình trạng hôn nhân của người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thông qua kết nối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp không tra cứu được do chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu thì cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc xác minh hoặc đề nghị người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân cung cấp giấy tờ chứng minh.

Nếu người yêu cầu có đủ điều kiện, việc cấp xác nhận tình trạng hôn nhân là phù hợp quy định pháp luật thì người thực hiện công tác hộ tịch trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ký cấp văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn cho người có yêu cầu. Nội dung văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi đúng tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân.

Về giá trị sử dụng của văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân, theo dự thảo, thông tin về tình trạng hôn nhân được tích hợp trên VNeID có giá trị như bản giấy văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân.

Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 6 tháng kể từ ngày cấp tuỳ theo thời điểm nào đến trước.

Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng để kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài hoặc sử dụng vào mục đích khác. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân không có giá trị khi sử dụng vào mục đích khác với mục đích ghi trong văn bản xác nhận.

Cá nhân yêu cầu cấp văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài nhưng không đăng ký kết hôn hoặc văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng mà muốn cấp lại để đăng ký kết hôn hoặc sử dụng vào mục đích khác thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải thu hồi bản điện tử đã cấp trước đó và nộp lại văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu có).

Trường hợp người yêu cầu cấp lại văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn mà không nộp lại được văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó thì phải trình bày rõ lý do, cơ quan đăng ký hộ tịch cho phép người yêu cầu lập văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân và giải quyết đăng ký kết hôn theo quy định.