Công dân học liên thông đại học có được miễn nghĩa vụ quân sự?

ANTD.VN -Gọi điện đến Đường dây nóng ANTĐ, bạn đọc hỏi, công dân có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự do thời gian học đại học kéo dài? Trường hợp học liên thông có được miễn nghĩa vụ quân sự?

Thực tế có không ít trường hợp khi vào năm thứ nhất đại học đã nộp giấy xác nhận sinh viên cho cơ quan quân sự địa phương, trong đó ghi thời gian dự kiến hoàn thành chương trình. Song do công dân không tốt nghiệp đại học đúng hạn nên thời gian hoàn thành chương trình học bị lùi lại. Vậy nếu những cá nhân này nộp giấy xác nhận đã được nhà trường cấp về thời gian dự kiến tốt nghiệp được điều chỉnh thì có được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Trả lời về vấn đề này, Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định, tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với công dân đang học đại học hệ chính quy tại cơ sở giáo dục đại học hoặc cao đẳng hệ chính quy tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Thời gian tạm hoãn trong một khóa đào tạo tập trung được tính từ ngày nhà trường quy định có mặt nhập học, ghi trong giấy báo nhập học, đến khi tốt nghiệp và chỉ áp dụng với một trình độ đào tạo liên tục, không gián đoạn.

Các trường hợp không thuộc diện tạm hoãn gồm người theo học loại hình đào tạo ngoài quy định; bị buộc thôi học; tự bỏ học hoặc ngừng học liên tục từ 6 tháng trở lên không có lý do chính đáng; đã hết thời hạn của một khóa học; hoặc chỉ ghi danh, đóng học phí nhưng thực tế không học tại trường.

Trường hợp thời gian học kéo dài do lưu ban hoặc nợ môn, công dân không được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Nếu khóa học kéo dài do nhà trường xác định, công dân cần làm đơn kèm giấy xác nhận khóa học của nhà trường, gửi hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã, thông qua ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự, để được xem xét, giải quyết.

Ngoài ra, về độ tuổi gọi nhập ngũ, theo Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Như vậy, công dân được đào tạo cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Ngoài các trường hợp trên hiện vẫn có nhiều công dân từng được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian học trình độ trung cấp, sau khi tốt nghiệp tiếp tục trúng tuyển vào chương trình đại học liên thông, hình thức chính quy. Vậy theo quy định, họ có tiếp tục thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ? Chương trình đào tạo đại học là liên thông có phải là căn cứ pháp lý để không thực hiện tạm hoãn gọi nhập ngũ?

Theo Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự, công dân chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung đầu tiên, trường hợp tiếp tục học tập ở các khóa khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ; một khóa học chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo, trường hợp đào tạo liên thông phải liên tục không gián đoạn.

Để được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ, công dân cần nộp đơn đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự kèm giấy tờ liên quan qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân cư trú để tổng hợp báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã xét duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ.