Đề xuất mới quan trọng về hồ sơ, thủ tục đăng ký kết hôn

Điều 17 dự thảo Nghị định quy định, người đăng ký kết hôn nộp Tờ khai theo mẫu quy định và cung cấp thông tin gồm: Thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh; thông tin số định danh cá nhân hoặc thông tin về giấy tờ tuỳ thân. Trường hợp người đăng ký hộ tịch là tổ chức thì cung cấp thêm thông tin về tên, số định danh của tổ chức, thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân của người đại diện theo pháp luật hoặc người được tổ chức ủy quyền.

Thông tin về giấy tờ là thành phần hồ sơ đăng ký hộ tịch; Người đăng ký hộ tịch có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và phải chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp.

Trường hợp đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với người nước ngoài, với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài; giữa người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam với người nước ngoài; giữa người nước ngoài thường trú tại Việt Nam với nhau thì phải nộp thêm các giấy tờ sau:

Bản sao hộ chiếu (nếu không có hộ chiếu thì thay thế bằng bản sao giấy tờ đi lại quốc tế hoặc giấy tờ có giá trị tương đương).

Giấy khám sức khỏe hoặc giấy tờ khác về sức khỏe tâm thần do tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp, xác nhận người đó có sức khỏe tâm thần bình thường hoặc đủ sức khỏe để kết hôn.

Bản chính giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay thế bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp hoặc xác nhận trong đó có thông tin về tình trạng hôn nhân của người đó là độc thân, đã ly hôn hoặc đã kết hôn nhưng một bên vợ hoặc chồng đã chết.

Văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận về việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó đối với trường hợp công dân Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang.

Trường hợp giấy tờ không ghi thời hạn sử dụng thì chỉ có giá trị trong vòng 6 tháng, kể từ ngày cấp; nếu có ghi thời hạn thì giấy tờ phải còn trong thời hạn sử dụng.

Trường hợp bên kết hôn là công dân Việt Nam trước đây đã ly hôn hoặc đã bị hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài nhưng qua tra cứu thông tin không thể hiện đã ghi chú ly hôn, hủy việc kết hôn thì cơ quan đăng ký hộ tịch hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn theo quy định trước khi tiếp nhận yêu cầu đăng ký kết hôn.