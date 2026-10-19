ANTD.VN -Từ hôm nay 19/10, đơn vị thi công sẽ rào chắn nhiều đoạn trên Đại lộ Thăng Long để phục vụ việc sửa chữa các cầu và hầm chui trên tuyến.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa triển khai phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn các phường Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ và Đại Mỗ, nhằm phục vụ thi công dự án sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông các cầu trên tuyến.

Các công trình được sửa chữa gồm cầu vượt công viên động vật hoang dã, cầu vượt Phú Đô, cầu sông Nhuệ và cầu hầm chui Đại học Tây Nam. Thời gian thi công dự kiến từ hôm nay 19/10 đến 25/12/2026.

Cụ thể, tại điểm quay đầu đường Châu Văn Liêm dưới chân cầu vượt Phú Đô, đơn vị thi công rào chắn 1/2 mặt đường, phạm vi rộng 3,85m để lắp đặt giàn giáo sửa chữa cầu. Các phương tiện lưu thông qua phần mặt đường còn lại. Sau khi hoàn thành một bên, rào chắn được di chuyển để tiếp tục thi công phần còn lại.

Trên mặt cầu vượt Phú Đô, phạm vi rào chắn rộng 5,05m, phục vụ thảm bê tông nhựa và sửa chữa khe co giãn. Giao thông được tổ chức lưu thông qua 1/2 mặt đường còn lại trong thời gian thi công.

Rào chắn nhiều đoạn trên Đại lộ Thăng Long để sửa chữa các cầu vượt, hầm chui

Đối với đường gom phải, phương án rào chắn 1/2 mặt đường trên đoạn từ Km 4+640 (cầu vượt Châu Văn Liêm) đến Km 5+650 (cầu vượt Đại học Tây Nam), phục vụ sửa chữa các hạng mục tại cầu vượt Phú Đô, cầu vượt sông Nhuệ và cầu vượt Đại học Tây Nam.

Trên đường gom trái, việc rào chắn được thực hiện từ Km 5+650 (cầu vượt Đại học Tây Nam) đến Km 4+988 (cầu vượt sông Nhuệ), phục vụ thi công các hạng mục tại cầu vượt sông Nhuệ và cầu hầm chui Đại học Tây Nam.

Đáng chú ý, trên hai chiều đường cao tốc, đơn vị thi công rào chắn 1/2 mặt đường đoạn từ Km 3+878 (cầu vượt công viên động vật hoang dã) đến Km 4+640 (cầu vượt sông Phú Đô). Các phương tiện tiếp tục lưu thông qua phần đường còn lại. Tốc độ được giảm dần khi tiếp cận khu vực thi công, bảo đảm không quá 60km/h.

Để bảo đảm an toàn giao thông, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bố trí đầy đủ hệ thống biển báo từ xa tại các vị trí cách công trường 500m, 100m và 50m; lắp đặt đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm, đồng thời bố trí nhân lực hướng dẫn, điều tiết phương tiện.

Ban Duy tu phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng tại chỗ, từ xa, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh gây ùn tắc. Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội có trách nhiệm điều chỉnh các điểm dừng chờ xe buýt bị ảnh hưởng (nếu có), đồng thời thông báo phương án đến các đơn vị vận hành xe buýt.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương phối hợp tuyên truyền phương án phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại khu vực lân cận.

Người tham gia giao thông cần chú ý hệ thống biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động giảm tốc độ và lựa chọn lộ trình phù hợp khi lưu thông qua khu vực thi công trên Đại lộ Thăng Long.