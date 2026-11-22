ANTD.VN -Bộ Xây dựng vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn về hồ sơ đề xuất dự án mở rộng, nâng cấp tuyến quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc theo phương thức PPP.

Theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của nhà đầu tư về phạm vi đầu tư dự án từ điểm đầu tại nút giao quốc lộ 31, điểm cuối tại vị trí tiếp giáp nút giao CT 07; đầu tư bảo đảm quy mô 8 làn xe theo quy hoạch.

Về phương án đầu tư mở rộng các cầu lớn, thông báo kết luận nêu rõ, với mục tiêu sau khi cải tạo, mở rộng đưa vào khai thác công trình phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, do đó yêu cầu nhà đầu tư căn cứ điều kiện hiện trạng, quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế đường cao tốc, phương án tổ chức giao thông để nghiên cứu các phương án đầu tư (phương án làm đơn nguyên cầu chung của tuyến chính cao tốc và đường song hành; phương án tách riêng cầu trên đường song hành; phương án mở rộng cầu hiện tại kết hợp châm chước làn dừng khẩn cấp,…) để Bộ Xây dựng có cơ sở làm việc, bàn bạc thống nhất với TP. Bắc Ninh.

“Giao Cục Đường bộ Việt Nam và Ban QLDA 2 phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư rà soát, đánh giá toàn diện cả về giải pháp kỹ thuật kết cấu, cơ sở pháp lý để phân định nguồn vốn, trách nhiệm đầu tư”, Bộ Xây dựng yêu cầu.

Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang được nâng cấp lên cao tốc, quy mô 8 làn xe

Về nguyên tắc đường song hành/đường bên (bao gồm công tác GPMB phần đường song hành) thuộc thẩm quyền, trách nhiệm đầu tư và bố trí nguồn vốn của TP. Bắc Ninh. Để bảo đảm tính khả thi của phương án đầu tư tuyến chính cao tốc cần kết hợp thực hiện đồng thời với đầu tư đường song hành, Bộ Xây dựng đề nghị nhà đầu tư chuyển hồ sơ đã nghiên cứu, trong đó có cả phương án đầu tư đường song hành, để địa phương chủ động triển khai bảo đảm đồng bộ với tuyến cao tốc khi đưa vào khai thác.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA 2 chủ động tham gia rà soát, đóng góp ý kiến đối với hồ sơ do nhà đầu tư hoàn thiện trước khi báo cáo Bộ (phương án mở rộng, tổng mức đầu tư, phương án tài chính…).

Ngoài ra, Bộ Xây dựng yêu cầu nhà đầu tư chỉ đạo tư vấn tiếp thu ý kiến, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ để lấy ý kiến của TP. Bắc Ninh; chuẩn bị đầy đủ tài liệu, báo cáo phục vụ buổi làm việc giữa Bộ Xây dựng và TP. Bắc Ninh; gửi các hồ sơ đã nghiên cứu đoạn qua địa phận TP. Hà Nội để thành phố nghiên cứu, triển khai.

“Giao Cục Đường bộ Việt Nam làm việc với nhà đầu tư dự án hiện hữu để tham mưu Bộ triển khai các thủ tục bàn giao đoạn tuyến trên địa phận TP. Hà Nội (đi trùng Vành đai 3) để TP. Hà Nội quản lý, đầu tư theo quy hoạch như kiến nghị của UBND TP. Hà Nội”, Bộ Xây dựng nêu rõ.

Quốc lộ 1 Hà Nội- Bắc Giang đã được thống nhất về chủ trương nâng cấp lên cao tốc, quy mô 8 làn xe theo phương thức PPP. Doanh nghiệp đề xuất dự án là Công ty CP Đông Sơn Holdings; Tư vấn lập đề xuất dự án liên danh TEDI-TECCO1.