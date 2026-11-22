ANTD.VN -Từ ngày 24/11, ô tô lưu thông trên làn hỗn hợp đường Võ Chí Công chiều từ Cầu Giấy đi cầu Nhật Tân sẽ được rẽ phải hoặc đi thẳng.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Võ Chí Công (nút giao đường Nguyễn Hoàng Tôn và nút giao đường Xuân La) nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Theo đó, trên đường Võ Chí Công, theo chiều từ Cầu Giấy đi cầu Nhật Tân, tại

các nút giao Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn và nút giao Võ Chí Công - Xuân La, điều chỉnh tổ chức giao thông cho phép xe ô tô từ làn hỗn hợp được đi

thẳng, rẽ phải.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 24/11/2026.

Trên đường Võ Chí Công chiều từ Cầu Giấy đi cầu Nhật Tân cho phép ô tô trên làn hỗn hợp được đi thẳng hoặc rẽ phải để giảm ùn tắc

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ theo nội dung thông báo trên; hệ thống báo hiệu phù hợp QCVN 41:2024/BGTVT; xử lý các biển báo, vạch kẻ đường hiện trạng không còn phù hợp;

Chủ động liên hệ, phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông - CATP Hà Nội điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao trên và các nút giao lân cận cho phù hợp với phương án điều chỉnh và lưu lượng thực tế;



Phòng Kiểm tra phối hợp hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông;

Phòng Giao thông theo dõi, đánh giá tình hình giao thông khu vực để kịp thời phát

hiện những bất cập, đề xuất phương án và báo cáo lãnh đạo Sở Xây dựng điều

chỉnh cho phù hợp với tình hình giao thông của khu vực.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng CSGT- CATP Hà Nội bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông.

Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.