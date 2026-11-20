ANTD.VN - Chủ đầu tư vừa kiến nghị Bộ Xây dựng lùi thời gian hoàn thành dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ- La Sơn sang năm 2027 thay vì năm 2026 như tiến độ ban đầu.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) vừa gửi Bộ Xây dựng tờ trình điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Theo đó, chủ đầu tư kiến nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện, hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng trong năm 2027 thay vì trong năm 2026 như quyết định ban đầu.

Về lý do, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh nêu, theo Quyết định số 723 ngày 30/5/2025 của Bộ Xây dựng, dự án chuẩn bị từ năm 2024, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Tuy nhiên, 2 gói thầu xây lắp chính (Gói thầu XL1, XL2) đến ngày 19/12/2025 mới khởi công, thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày. Hai gói thầu khác là XL3 ký hợp đồng ngày 22/5/2026; Gói thầu TB1 ký hợp đồng ngày 21/10/2026.

Gói thầu XL1 (đoạn Km0+000 - Km37+300) hiện mặt bằng cơ bản đã được bàn giao, chủ đầu tư đang tập trung chỉ đạo Nhà thầu bổ sung nguồn lực để hoàn thành trong năm 2026.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, tính đến ngày 18/11, luỹ kế sản lượng thi công dự án đạt gần 49% giá trị các hợp đồng.

Đối với các gói thầu XL2, XL3, TB1, quá trình triển khai do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc hoàn thành trong năm 2026 là không khả thi.

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ- La Sơn không thể hoàn thành trong năm 2026, chủ đầu tư xin lùi tiến độ sang 2027

Có 5 nguyên nhân khách quan được chủ đầu tư chỉ rõ. Đầu tiên là thách thức về thời tiết; biến động thị trường nhiên liệu, vật liệu; thời gian GPMB kéo dài cũng là rào cản lớn.

Khó khăn về nhân công, thợ lái máy cũng là nguyên nhân khách quan được chủ đầu tư đề cập và dự án triển khai trên tuyến cao tốc đang khai thác (vừa thi công, vừa khai thác), việc tổ chức thi công phải bảo đảm an toàn giao thông, phân làn, phân đoạn nên ảnh hưởng đến tiến độ.

Bên cạnh lý do khách quan, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cũng thẳng thắn nhìn nhận một số nguyên nhân chủ quan làm chậm tiến độ dự án.

Trong đó, một số nhà thầu còn chủ quan, vào cuộc muộn, chưa tập trung tài chính, thi công chậm huy động nhân lực, thiết bị, vật tư; công tác lập hồ sơ thiết kế bước thiết kế kỹ thuật còn tồn tại nội dung bất cập phải điều chỉnh.

Công tác chỉ đạo, đôn đốc của chủ đầu tư tại một số thời điểm còn chưa linh hoạt, chưa kịp thời cắt chuyển khối lượng đối với một số nhà thầu chậm tiến độ.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều cuộc họp kiểm điểm, làm việc với lãnh đạo cao nhất của các nhà thầu, ban hành 71 văn bản, thông báo đôn đốc, cảnh báo, phê bình, yêu cầu các nhà thầu bổ sung nguồn lực, tận dụng thời tiết thuận lợi thi công cuốn chiếu, tăng ca, làm đêm, tuy nhiên kết quả chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

Cùng với việc điều chỉnh thời gian thực hiện, chủ đầu tư cũng kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án còn hơn 5.740 tỷ đồng (thấp hơn tổng mức đầu tư được duyệt gần 723 tỷ đồng) và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 và kế hoạch phân bổ vốn các năm.

Dự án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài xấp xỉ 99km, đi qua địa bàn 2 tỉnh, thành phố: Huế (gần 63km) và Quảng Trị (hơn 36km).

Phạm vi dự án thực hiện đầu tư mở rộng nền, mặt đường từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, với bề rộng nền đường 22 - 23,25m; đầu tư hoàn thiện hệ thống cầu, nút giao, trạm thu phí tự động không dừng, hệ thống giao thông thông minh, trung tâm quản lý điều hành, công trình kiểm soát tải trọng xe và trạm dừng nghỉ.