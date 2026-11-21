ANTD.VN -Thống kê cho thấy, trên địa bàn TP Hà Nội hiện có khoảng 126.526 xe mô tô, xe gắn máy tham gia kinh doanh vận tải qua phần mềm công nghệ.

Khó quản lý vì tốc độ phát triển nhanh

Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND TP Hà Nội dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Xây dựng, hiện Hà Nội có khoảng 6,9 triệu xe mô tô, xe gắn máy và trên 11.000 xe đạp điện, xe máy điện. Số lượng phương tiện từ các tỉnh lân cận thường xuyên hoạt động trên địa bàn ước tính chiếm khoảng 10-15%.

Đáng chú ý, theo báo cáo của các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, Hà Nội hiện có 126.526 xe mô tô, xe gắn máy tham gia kinh doanh vận tải.

Trong đó, Be Group có 47.881 xe, Grab có 65.593 xe và GSM có 13.052 xe. Ngoài ra, còn nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tự phát chưa được thống kê đầy đủ.

Sở Xây dựng nhận định, tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân khoảng 4-5% mỗi năm, trong khi hoạt động vận tải bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ phát triển nhanh, khó kiểm soát, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý giao thông đô thị.

Hà Nội hiện có khoảng hơn 126.000 lái xe công nghệ

Theo Sở Xây dựng, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ hiện còn nhiều bất cập. Một bộ phận người điều khiển phương tiện chưa chấp hành nghiêm quy định giao thông, còn tình trạng vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, chở và xếp dỡ hàng hóa không đúng quy định.

Bên cạnh đó, việc thiếu vị trí chờ đón khách, xếp dỡ hàng hóa dẫn đến tình trạng dừng, đỗ tùy tiện, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nhất là tại khu vực trung tâm, bến xe, nhà ga và các điểm du lịch.

Công tác quản lý cũng gặp khó khăn do chưa nắm bắt đầy đủ số lượng phương tiện, tần suất hoạt động, tuyến đường khai thác và dữ liệu về người lái. Điều này gây trở ngại cho việc kiểm soát chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng chính sách phát triển vận tải đô thị.

Đặc biệt, việc Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 với các quy định hạn chế phương tiện giao thông đường bộ, trong đó có xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng kết nối vận tải, cũng đặt ra yêu cầu phải có quy định cụ thể đối với hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng loại phương tiện này.

Quy định trách nhiệm cụ thể của lái xe và nhà cung cấp

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất ban hành quyết định nhằm cụ thể hóa quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó giao UBND cấp tỉnh quy định việc sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa tại địa phương.

Dự thảo Quyết định gồm 3 chương, 13 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các điều kiện sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn Hà Nội.

Trong đó, Chương II tập trung vào các quy định đối với người điều khiển phương tiện; điều kiện đối với phương tiện vận chuyển; hành khách, hàng hóa xếp trên xe; phạm vi hoạt động; vị trí chờ, đón khách và xếp, dỡ hàng hóa.

Dự thảo cũng quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa và đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải.

Đáng chú ý, phạm vi hoạt động và vị trí chờ, đón khách, xếp dỡ hàng hóa sẽ được quy định cụ thể, góp phần hạn chế tình trạng phương tiện dừng đỗ tùy tiện, gây cản trở giao thông và mất trật tự đô thị.

Chương III quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện của các Sở, ban, ngành; UBND các phường, xã và các tổ chức, cá nhân liên quan. Các cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Theo Sở Xây dựng, việc triển khai quyết định sau khi được ban hành không làm phát sinh nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước và không làm tăng nguồn nhân lực so với quy định hiện hành.