ANTD.VN -Sau 1 tháng buộc phải tạm dừng thu phí để khắc phục hư hỏng, 2 trạm BOT Bến Thủy và Bến Thủy 2 của Cienco 4 được thu phí trở lại từ 25/11.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 (Nhà đầu tư); Chi nhánh BOT tuyến tránh TP. Vinh (Doanh nghiệp dự án); Công ty TNHH thu phí tự động VETC (Đơn vị vận hành thu) và 2 Sở Xây dựng Nghệ An, Hà Tĩnh về việc cho phép 2 trạm BOT Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 được thu phí trở lại từ ngày 25/11 tới đây.

Theo đó, căn cứ Báo cáo của Khu Quản lý đường bộ II (Khu QLĐB II) về kết quả sửa chữa, khắc phục các tồn tại về chất lượng bảo trì tuyến tránh TP Vinh và tuyến QL1 đoạn Nam Bến Thủy đến tuyến tránh TP. Hà Tĩnh trong thời gian dừng thu; văn bản của Cienco 4 về việc báo cáo kết quả sửa chữa, khắc phục các tồn tại và đề nghị cho phép thu phí trở lại, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong thời gian tạm dừng thu phí, Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án đã nghiêm túc, tích cực huy động nhân lực, thiết bị, tài chính để sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên tuyến.

Qua kiểm tra hiện trường ngày 17/11/2026 của Đoàn Kiểm tra các hư hỏng đã cơ bản được khắc phục, không còn vị trí hư hỏng nặng, có nguy cơ mất an toàn giao thông thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 11 Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT.

Cienco 4 được thu phí trở lại tại 2 trạm BOT Bến Thủy và Bến Thủy 2

Căn cứ các quy định của pháp luật và báo cáo của Khu QLĐB II cùng Đoàn kiểm

tra nêu trên, Cục Đường bộ Việt Nam thông báo kết thúc thời gian tạm dừng thu phí và cho phép Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trở lại tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 kể từ 00 giờ 00 phút ngày 25/11/2026.

Thời gian tạm dừng thu phí (từ 00 giờ 00 phút ngày 20/10/2026 đến hết ngày 24/11/2026) được khấu trừ vào thời gian thu phí của Nhà đầu tư; tổn thất kinh phí do bị tạm dừng thu phí Nhà đầu tư tự chịu theo quy định.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án tiếp tục rà soát, chủ động khắc phục, sửa chữa các hư hỏng còn lại trên tuyến (nếu có), trong đó ưu tiên sơn hoàn thiện vạch phân làn xe cơ giới và xe thô sơ còn mờ; xử lý các vị trí rạn nứt, hằn lún nhẹ, không để phát triển thành hư hỏng nặng, nhất là trong mùa mưa. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan chức năng về chất lượng công tác sửa chữa, bảo trì.

Trường hợp tái diễn vi phạm thuộc các trường hợp phải tạm dừng thu phí thì chấp

hành việc xử lý theo quy định của Hợp đồng BOT và quy định của pháp luật;

Đồng thời hoàn thiện báo cáo kiểm định cầu Bến Thủy 1 và các đơn nguyên cầu cũ trên QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh TP Hà Tĩnh trước ngày 30/11, trình Cục Đường bộ Việt Nam cho phép sửa chữa đột xuất trước ngày 10/12/2026.

Cục Đường bộ Việt Nam Khu QLĐB II chủ trì, phối hợp với Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án, đơn vị vận hành thu và các cơ quan chức năng địa phương tổ chức thu phí trở lại tại hai trạm đúng thời điểm nêu trên;

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục các hư

hỏng còn lại, chất lượng bảo trì của Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án; kịp thời báo

cáo, đề xuất biện pháp xử lý nếu Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án thực hiện công tác quản lý, bảo trì không bảo đảm theo Hợp đồng BOT.

Trường hợp Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án dừng thi công liên tục quá 7 ngày trong điều kiện thuận lợi, Khu QLĐB II báo cáo Cục xem xét xử lý theo quy định của Hợp đồng BOT và pháp luật.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu tạm dừng thu phí trong 1 tháng đối với 2 trạm BOT Bến Thủy và Bến Thủy 2 do Cienco 4 quản lý, thu phí. Lý do là mặt đường xuống cấp, hư hỏng kéo dài nhưng doanh nghiệp chậm khắc phục, sửa chữa gây nguy cơ mất ATGT.